«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:00 Проект строительства газопровода "Северный поток - 2" может быть остановлен датскими властями. Правительство Дании собирается изменить внутреннее законодательство, чтобы получить право вето на прокладку газопровода в своих территориальных водах. До сих пор главными противниками "Северного потока" выступали Украина и Польша. Правда, их возражения были дискредитированы прямой заинтересованностью этих стран в получении платы за транзит газа из России. Обвинить Данию в подобной заинтересованности срывом проекта будет сложнее.



Правительство Дании выступило с инициативой по изменению законодательства страны, чтобы оставить за собой право запрета строительства трубопровода СП-2. Об этом, в частности, заявил министр энергетики и климата Дании Ларс Кристиан Лиллехольт. В качестве обоснований просьбы датский чиновник указал на возникшие опасения. "Мы хотим иметь возможность сказать "да" или "нет" с точки зрения безопасности и внешней политики", - заявил министр. Озабоченность проектом Дания высказала после полученного в прошлый понедельник заявления о строительстве газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании.



Напомним, проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с первым "Северным потоком". Для реализации проекта СП-2 необходимы формальные разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии - в марте этого года, в Дании - в апреле.



На фоне озабоченности проектом Дании Германия продолжает поддерживать строительство газопровода. Текущая позиция Берлина по проекту довольно проста: это чисто коммерческий проект, который должен соответствовать немецким и европейским юридическим нормам. И желания как-либо мешать проекту у германских властей нет. К тому же сам глава "Газпрома" Алексей Миллер неоднократно заявлял, что транспортные издержки при поставках по "Северному потоку" в 1,6 раза ниже, чем при поставках через Украину.



Напомним, ранее против строительства СП-2 возражали несколько европейских стран: Польша, Украина и балтийские государства. Не выражали поддержку строительства и официальные европейские чиновники.



Однако все изменилось в конце марта, когда Еврокомиссия приняла решение поддержать проект строительства газопровода и попросила страны Евросоюза пересмотреть свои позиции относительно "Северного потока - 2". "Нам не нравится "Северный поток - 2" в политическом отношении. Но у комиссии нет юридических оснований для противодействия "Северному потоку - 2", так как правила ЕС не распространяются на морскую часть газопровода", - комментировала тогда ситуацию представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.



В списке убежденных противников на сегодня остались Украина, Польша и Литва.



В Украине и Польше по-прежнему настаивают на политическом характере проекта. К примеру, представитель польского МИДа Марта Бабич не исключает полной зависимости Германии от одного-единственного поставщика природного газа по одному-единственному маршруту - через Балтику. "Новый проект "Газпрома" противоречит также политике ЕС в отношении Украины. Брюссель, с одной стороны, оказывает финансовую помощь Киеву, а с другой - мирится с предстоящей утратой Украиной сборов в бюджет за газовый транзит", - приводит ее слова Deutsche Welle.



Об экономических последствиях для собственного бюджета говорят и в Незалежной. С одной стороны, Киев не может радовать перспектива потери сумм, выплачиваемых за прокачку российского газа по территории Украины. Однако и это не единственная причина. "Речь идет и о технической балансировке всей газотранспортной системы и ее режима. Это и внутренняя перекачка газа между его производителями и потребителями, и транзит, причем не только в Евросоюз, но и в Молдавию, Турцию и на Балканский полуостров. И поддерживать всю эту систему в рабочем состоянии будет очень сложно, если уровень транзита сократится", - рассказывал в интервью DW исполнительный директор украинского центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Андрей Чубик.



Но в Германии на подобные опасения поляков и украинцев дают четкий ответ: немцы не обязаны пополнять бюджеты этих стран. В интервью газете Handelsblatt глава немецкого энергетического концерна Wintershall Марио Мерен прокомментировал негативное отношение некоторых стран к проекту. "Польшу и Украину тревожит в первую очередь снижение сборов за транзит газа. Но мы не можем принимать это во внимание. В основном мы транспортируем газ по самому прямому и выгодному пути из Сибири потребителям в Северо-Западной Европе. Транспорт газа - это не взнос в укрепление бюджета третьих стран", - заявил глава Wintershall, не понимая, почему западноевропейские страны должны покупать газ по более высокой цене, чтобы Польша и Украина продолжали получать плату за транзит.



"Европейцы должны быть открыты всем источникам, которые можно использовать. Это газ, который поступает по трубопроводу из России, Норвегии и даже из Северной Африки, а также трансокеанский сжиженный газ", - рассказал глава Мерен, подчеркнув, что более выгодной альтернативы трубопроводным поставкам газа из России не существует.



Марио Мерен также напомнил, что Варшава в свое время выступала и против строительства "Северного потока - 1", опасаясь зависимости от европейского газового рынка. Но опасения поляков оказались напрасными. "Мы создали дополнительные мощности в Германии, чтобы при необходимости снабжать Польшу с запада. И что произошло? Ничего. Эти мощности едва используются", - отметил глава концерна.



В итоге на сегодняшний день нет 100-процентной уверенности в будущем проекта, отмечают эксперты "НГ". "В теории та же Дания может срочно принять новые законодательные нормы и запретить поток. То же самое может сделать и Швеция. Но не рассорит ли это самих европейцев?" - задается вопросом замначальника аналитического отдела компании "Солид" Азрет Гулиев. Если Европе нужно поддерживать экономику Украины, продолжать получать газ по разным направлениям и находиться в состоянии неопределенности в пиковые холодные периоды, то она не пропустит СП-2. А если ей нужен относительно недорогой, но стабильный газ, то стороны попытаются договориться, полагает эксперт.



"Дании вряд ли удастся провести изменения в законодательстве. Тем более это противоречит интересам Германии", - спорит аналитик Sberbank Investment Research Валерий Нестеров. Однако, по мнению эксперта, реализацию проекта вполне возможно затянуть до 2019 года, когда подойдут к концу контракты с Украиной. "Это поставит РФ в непростое положение", - указывает Нестеров, не исключая, что в итоге СП-2 может быть построен с опозданием и с меньшим объемом.



Вчера же стало известно о возможном продлении санкций против РФ со стороны США. Ожидается, что под них могут попасть и инвесторы, которые вложат любую сумму в строительство Россией трубопроводов стоимостью больше 1 млн долл. В итоге новый пакет ограничений может полностью перекрыть финансирование всех проектов "Газпрома" - от "СП-2" до "Силы Сибири".



Ольга СоловьеваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550363/ Источник: Независимая Газета ← Конец телевизора: Начался неостановимый процесс, который сравним с Реформацией Лукашенко опять встал в позу: Белорусский президент обвинил Москву в давлении на Минск → Новости net.finam.ru