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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:21 Правительство решило разрешить НОВАТЭКу де-факто без конкуренции получить лицензию на крупное Гыданское месторождение на одноименном полуострове на севере Западной Сибири. По распоряжению правительства в аукционе на получение лицензии могут принимать участие компании, уже имеющие месторождения на Ямале или Гыдане и способные направить добытый газ на сжижение. Под это определение подходит лишь НОВАТЭК, достраивающий СПГ-завод на Ямале и планирующий строительство второго завода в акватории Обской губы на ресурсной базе уже имеющихся у компании гыданских активов. Гыданское месторождение открыто в 1978 году, пробурено восемь скважин, по итогам поставлено на баланс 361 млрд кубометров газа (по С3) и 32 млн тонн конденсата. Стартовый платеж за лицензию составляет 2 млрд руб. По условиям лицензии месторождение должно быть запущено не позднее 2027 года.
Юрий Барсуков