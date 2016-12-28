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Гыдан отдают Новатэку

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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:21    Правительство решило разрешить НОВАТЭКу де-факто без конкуренции получить лицензию на крупное Гыданское месторождение на одноименном полуострове на севере Западной Сибири. По распоряжению правительства в аукционе на получение лицензии могут принимать участие компании, уже имеющие месторождения на Ямале или Гыдане и способные направить добытый газ на сжижение. Под это определение подходит лишь НОВАТЭК, достраивающий СПГ-завод на Ямале и планирующий строительство второго завода в акватории Обской губы на ресурсной базе уже имеющихся у компании гыданских активов. Гыданское месторождение открыто в 1978 году, пробурено восемь скважин, по итогам поставлено на баланс 361 млрд кубометров газа (по С3) и 32 млн тонн конденсата. Стартовый платеж за лицензию составляет 2 млрд руб. По условиям лицензии месторождение должно быть запущено не позднее 2027 года.
 
Юрий БарсуковПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550361/

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Гыдан отдают Новатэку

«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:21   Правительство решило разрешить НОВАТЭКу де-факто без конкуренции получить лицензию на крупное Гыданское месторождение на одноименном полуострове на севере Западной Сибири. По распоряжению правительства в аукционе на получение лицензии могут принимать участие компании, уже имеющие месторождения на Ямале или Гыдане и способные направить добытый газ на сжижение. Под это определение подходит лишь НОВАТЭК, достраивающий СПГ-завод на Ямале и планирующий строительство второго завода в акватории Обской губы на ресурсной базе уже имеющихся у компании гыданских активов. Гыданское месторождение открыто в 1978 году, пробурено восемь скважин, по итогам поставлено на баланс 361 млрд кубометров газа (по С3) и 32 млн тонн конденсата. Стартовый платеж за лицензию составляет 2 млрд руб. По условиям лицензии месторождение должно быть запущено не позднее 2027 года.
 
Юрий Барсуков
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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