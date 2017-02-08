Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 10 апреля 2017 года, понедельник , 09:44:07 мск
Нефть, Brent: $55.47 +0,23
Валюта:    56.92 0    60.57 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1265.15 Мб информации:

  • 533744 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Экспорт, импорт

Лукашенко: Белоруссия получит $650 млн, потерянные в результате недопоставок нефти из РФ

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:30    Минск получит 650 миллионов долларов, потерянные в результате недопоставок нефти из РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
 
Ранее в пятницу он заявил о достижении договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным, что Минск будет платить за российский газ в 2017 году по действующему контракту с "Газпромом" - 130 долларов долларов за тысячу кубометров, но частично такая цена будет компенсирована за счет реэкспорта Белоруссией российской беспошлинной нефти.
 
"Природный газ по своей цене всегда привязывался к нефти. Падает цена на нефть - падает цена на природный газ. По той формуле, по которой мы работали с россиянами, мы должны были платить до 100 долларов за тысячу кубометров газа. Они посмотрели по сторонам: ну как 100 долларов, если 130, которые мы сейчас платим с копейками, - такой цены в мире нет. Это правда, но правда еще и в том, что мы в Союзном государстве, у нас один рынок, и мы должны иметь равные условия для людей, субъектов хозяйствования", - подчеркнул Лукашенко в Минске на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки.
 
Фрагмент выступления транслировало в вечернем эфире белорусское телевидение. Как сообщил президент, стороны договорились, что разница в 30 долларов будет компенсироваться за счет реэкспорта нефти. По словам Лукашенко, РФ готова "дать 6 миллионов тонн ежегодно до 2019 года, пока мы не модернизируем предприятия нефтепереработки, для реэкспорта", а размер экспортной таможенной пошлины будет поступать в бюджет Белоруссии. Лукашенко отметил, что в этом году это будет полмиллиарда долларов.
 
Кроме того, продолжил он, за счет снятия с Белоруссии обязательства поставлять в Россию миллион тонн бензина Минск сможет получить 150 миллионов долларов при продаже этого объема на другие рынки. "К пятистам миллионам еще 150 миллионов. Итого 650 миллионов — это как раз те потери от недопоставок нам в конце прошлого года и в этом году (российской — ред.) нефти... То есть они уменьшили нам цену на газ за счет их нефти. Я согласился на это", - заключил Лукашенко.
 
Как сообщал президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с Лукашенко, Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились, как будет идти работа в этой сфере в 2017 году и в 2018-2019 годах. Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550355/

Цены не фонтан: Правительство РФ засомневалось в целесообразности нефтяной сделки с ОПЕКЧетыре компании поборются за предложение поставить трубы "Транснефти" за 50 млрд руб
Просмотров: 43
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Алхимики золотого рынка
Выставки:
Новости
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 
09:39 · ОБЗОР: Рубль будет слабеть медленнее ожиданий МЭР - эксперты
09:34 · Четыре компании поборются за предложение поставить трубы "Транснефти" за 50 млрд руб
09:32 · Комментарий Промсвязьбанка по рынку акций РФ
09:30 · Лукашенко: Белоруссия получит $650 млн, потерянные в результате недопоставок нефти из РФ
09:27 · Цены не фонтан: Правительство РФ засомневалось в целесообразности нефтяной сделки с ОПЕК
09:21 · ОБЗОР: Фондовые индексы США завершили насыщенную неделю с потерями
09:21 · Гыдан отдают Новатэку
09:16 · GE рассматривает возможность продажи бизнеса бытового освещения
09:09 · Дайджест российских СМИ
09:05 · «Роснефть» пугает сланцем: Российская нефтяная компания перечислила риски срыва сокращения добычи
09:02 · Минюст России исключил "Эковахту Сахалина" из реестра "иностранных агентов"

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Лукашенко: Белоруссия получит $650 млн, потерянные в результате недопоставок нефти из РФ

«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:30   Минск получит 650 миллионов долларов, потерянные в результате недопоставок нефти из РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
 
Ранее в пятницу он заявил о достижении договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным, что Минск будет платить за российский газ в 2017 году по действующему контракту с "Газпромом" - 130 долларов долларов за тысячу кубометров, но частично такая цена будет компенсирована за счет реэкспорта Белоруссией российской беспошлинной нефти.
 
"Природный газ по своей цене всегда привязывался к нефти. Падает цена на нефть - падает цена на природный газ. По той формуле, по которой мы работали с россиянами, мы должны были платить до 100 долларов за тысячу кубометров газа. Они посмотрели по сторонам: ну как 100 долларов, если 130, которые мы сейчас платим с копейками, - такой цены в мире нет. Это правда, но правда еще и в том, что мы в Союзном государстве, у нас один рынок, и мы должны иметь равные условия для людей, субъектов хозяйствования", - подчеркнул Лукашенко в Минске на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки.
 
Фрагмент выступления транслировало в вечернем эфире белорусское телевидение. Как сообщил президент, стороны договорились, что разница в 30 долларов будет компенсироваться за счет реэкспорта нефти. По словам Лукашенко, РФ готова "дать 6 миллионов тонн ежегодно до 2019 года, пока мы не модернизируем предприятия нефтепереработки, для реэкспорта", а размер экспортной таможенной пошлины будет поступать в бюджет Белоруссии. Лукашенко отметил, что в этом году это будет полмиллиарда долларов.
 
Кроме того, продолжил он, за счет снятия с Белоруссии обязательства поставлять в Россию миллион тонн бензина Минск сможет получить 150 миллионов долларов при продаже этого объема на другие рынки. "К пятистам миллионам еще 150 миллионов. Итого 650 миллионов — это как раз те потери от недопоставок нам в конце прошлого года и в этом году (российской — ред.) нефти... То есть они уменьшили нам цену на газ за счет их нефти. Я согласился на это", - заключил Лукашенко.
 
Как сообщал президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с Лукашенко, Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились, как будет идти работа в этой сфере в 2017 году и в 2018-2019 годах. Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Февраль 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Март 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       