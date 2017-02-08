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Лукашенко: Белоруссия получит $650 млн, потерянные в результате недопоставок нефти из РФ
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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:30 Минск получит 650 миллионов долларов, потерянные в результате недопоставок нефти из РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее в пятницу он заявил о достижении договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным, что Минск будет платить за российский газ в 2017 году по действующему контракту с "Газпромом" - 130 долларов долларов за тысячу кубометров, но частично такая цена будет компенсирована за счет реэкспорта Белоруссией российской беспошлинной нефти.
"Природный газ по своей цене всегда привязывался к нефти. Падает цена на нефть - падает цена на природный газ. По той формуле, по которой мы работали с россиянами, мы должны были платить до 100 долларов за тысячу кубометров газа. Они посмотрели по сторонам: ну как 100 долларов, если 130, которые мы сейчас платим с копейками, - такой цены в мире нет. Это правда, но правда еще и в том, что мы в Союзном государстве, у нас один рынок, и мы должны иметь равные условия для людей, субъектов хозяйствования", - подчеркнул Лукашенко в Минске на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки.
Фрагмент выступления транслировало в вечернем эфире белорусское телевидение. Как сообщил президент, стороны договорились, что разница в 30 долларов будет компенсироваться за счет реэкспорта нефти. По словам Лукашенко, РФ готова "дать 6 миллионов тонн ежегодно до 2019 года, пока мы не модернизируем предприятия нефтепереработки, для реэкспорта", а размер экспортной таможенной пошлины будет поступать в бюджет Белоруссии. Лукашенко отметил, что в этом году это будет полмиллиарда долларов.
Кроме того, продолжил он, за счет снятия с Белоруссии обязательства поставлять в Россию миллион тонн бензина Минск сможет получить 150 миллионов долларов при продаже этого объема на другие рынки. "К пятистам миллионам еще 150 миллионов. Итого 650 миллионов — это как раз те потери от недопоставок нам в конце прошлого года и в этом году (российской — ред.) нефти... То есть они уменьшили нам цену на газ за счет их нефти. Я согласился на это", - заключил Лукашенко.
Как сообщал президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с Лукашенко, Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились, как будет идти работа в этой сфере в 2017 году и в 2018-2019 годах. Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.