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Инвестиции, финансы

ОБЗОР: Фондовые индексы США завершили насыщенную неделю с потерями

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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:21    В течение прошлой недели рынки колебались на фоне выхода ряда экономических данных и в свете произошедших в мире событий. В итоге Dow Jones Industrial Average завершил неделю 7 пунктами ниже уровня предыдущей пятницы.
 
На неделе, начавшейся с новостей о невысоких продажах автомобилей, вышли высокие показатели по рабочим местам в частном секторе, США нанесли ракетный удар по Сирии и были опубликованы смешанные данные по рынку труда за март.
 
В пятницу индексы акций колебались между небольшими потерями и приростом, но в итоге слегка понизились.
 
DJIA в пятницу опустился на 6,85 пункта, или менее чем на 0,1%, до 20656,10 пункта. По итогам недели он потерял менее 0,1%. S&P 500 в пятницу снизился на 1,95 пункта, или 0,1%, до 2355,54 пункта. Nasdaq Composite опустился на 1,14 пункта, или менее чем на 0,1%, до 5877,81 пункта.
 
За неделю S&P 500 потерял 0,3%, а Nasdaq Composite – 0,6%.
 
После публикации отчета по рынку труда за март торги в пятницу начались в минусе. Как сообщило Министерство труда, число рабочих мест вне частного сектора с коррекцией на сезонность увеличилось на 98 000, тогда как экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали появления 175 000 рабочих мест.
 
Однако данные показали, что уровень безработицы снизился до 4,5%, несмотря на рост рабочей силы, и некоторые эксперты считают, что мартовский отчет, вероятно, является лишь отклонением от тренда, как это было в мае 2016 года. В прошлом мае количество рабочих мест в США выросло на 38 000, тогда как ожидалось 158 000. В следующем месяце ситуация стабилизировалась.
 
"Я не буду паниковать из-за одного месяца, но это определенно заставляет задуматься", – отметил Брэд Макмиллан, инвестиционный директор Commonwealth Financial Network.
 
Значительную часть недели спрос на защитные активы был высоким. После ракетного удара, нанесенного в четверг, гособлигации в пятницу подорожали, но откатились, когда глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли подтвердил, что ФРС приближается к тому, чтобы урезать баланс.
 
Опубликованные в среду протоколы мартовского заседания ФРС показали, что руководители центробанка договорились позднее в этом году начать сокращение портфеля казначейских и ипотечных облигаций, составляющего 4,5 трлн долларов.
 
Доходность 10-летних гособлигаций США в пятницу стабилизировалась на уровне 2,375%, повысившись с 2,343%, зафиксированных в четверг. Однако доходность осталась ниже уровня предыдущей пятницы – 2,396%.
 
Акции энергетических компаний, чья динамика часто совпадает с ценами облигаций, были на неделе одними из лидеров роста в составе S&P 500, но в пятницу понесли наибольшие потери. Коммунально-энергетический сектор S&P 500 в пятницу снизился на 0,5%, и его рост за неделю сократился до 0,2%.
 
Апрельские фьючерсы на золото в пятницу повысились и по итогам недели выросли на 0,6% до 1254,30 доллара.
 
На фоне ракетного удара по Сирии нефть подрожала. Нефть WTI в пятницу выросла в цене на 15 до 52,24 доллара за баррель. За неделю нефть подорожала на 3,2%, поддержав акции нефтегазового сектора.
 
Рубль снизился на фоне опасений, что ракетный удар может усилить напряженность в отношениях между США и Россией, направившей вооруженные силы на поддержку президента Сирии Башара Асада. Доллар в пятницу вырос к рублю на 1,5%.
 
Защитные акции в пятницу оказались среди лидеров роста. Акции Raytheon, производителя ракет "Томагавк" (Tomahawk), подорожали на 2,21 доллара, или 1,5%, до 152,96 доллара. Акции оборонного подрядчика Lockheed Martin поднялись на 3,12 доллара, или 1,2%, до 270,23 доллара.
 
Как отметил Джефф Розенберг, главный стратег по инструментам с фиксированным доходом в BlackRock, после неоднозначных новостей прошлой недели инвесторы будут ждать данных по розничным продажам в США, чтобы получить новые сведения о ситуации в экономике.
 
Corrie Driebusch, Christopher WhittallПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550353/

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ОБЗОР: Фондовые индексы США завершили насыщенную неделю с потерями

«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:21   В течение прошлой недели рынки колебались на фоне выхода ряда экономических данных и в свете произошедших в мире событий. В итоге Dow Jones Industrial Average завершил неделю 7 пунктами ниже уровня предыдущей пятницы.
 
На неделе, начавшейся с новостей о невысоких продажах автомобилей, вышли высокие показатели по рабочим местам в частном секторе, США нанесли ракетный удар по Сирии и были опубликованы смешанные данные по рынку труда за март.
 
В пятницу индексы акций колебались между небольшими потерями и приростом, но в итоге слегка понизились.
 
DJIA в пятницу опустился на 6,85 пункта, или менее чем на 0,1%, до 20656,10 пункта. По итогам недели он потерял менее 0,1%. S&P 500 в пятницу снизился на 1,95 пункта, или 0,1%, до 2355,54 пункта. Nasdaq Composite опустился на 1,14 пункта, или менее чем на 0,1%, до 5877,81 пункта.
 
За неделю S&P 500 потерял 0,3%, а Nasdaq Composite – 0,6%.
 
После публикации отчета по рынку труда за март торги в пятницу начались в минусе. Как сообщило Министерство труда, число рабочих мест вне частного сектора с коррекцией на сезонность увеличилось на 98 000, тогда как экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали появления 175 000 рабочих мест.
 
Однако данные показали, что уровень безработицы снизился до 4,5%, несмотря на рост рабочей силы, и некоторые эксперты считают, что мартовский отчет, вероятно, является лишь отклонением от тренда, как это было в мае 2016 года. В прошлом мае количество рабочих мест в США выросло на 38 000, тогда как ожидалось 158 000. В следующем месяце ситуация стабилизировалась.
 
"Я не буду паниковать из-за одного месяца, но это определенно заставляет задуматься", – отметил Брэд Макмиллан, инвестиционный директор Commonwealth Financial Network.
 
Значительную часть недели спрос на защитные активы был высоким. После ракетного удара, нанесенного в четверг, гособлигации в пятницу подорожали, но откатились, когда глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли подтвердил, что ФРС приближается к тому, чтобы урезать баланс.
 
Опубликованные в среду протоколы мартовского заседания ФРС показали, что руководители центробанка договорились позднее в этом году начать сокращение портфеля казначейских и ипотечных облигаций, составляющего 4,5 трлн долларов.
 
Доходность 10-летних гособлигаций США в пятницу стабилизировалась на уровне 2,375%, повысившись с 2,343%, зафиксированных в четверг. Однако доходность осталась ниже уровня предыдущей пятницы – 2,396%.
 
Акции энергетических компаний, чья динамика часто совпадает с ценами облигаций, были на неделе одними из лидеров роста в составе S&P 500, но в пятницу понесли наибольшие потери. Коммунально-энергетический сектор S&P 500 в пятницу снизился на 0,5%, и его рост за неделю сократился до 0,2%.
 
Апрельские фьючерсы на золото в пятницу повысились и по итогам недели выросли на 0,6% до 1254,30 доллара.
 
На фоне ракетного удара по Сирии нефть подрожала. Нефть WTI в пятницу выросла в цене на 15 до 52,24 доллара за баррель. За неделю нефть подорожала на 3,2%, поддержав акции нефтегазового сектора.
 
Рубль снизился на фоне опасений, что ракетный удар может усилить напряженность в отношениях между США и Россией, направившей вооруженные силы на поддержку президента Сирии Башара Асада. Доллар в пятницу вырос к рублю на 1,5%.
 
Защитные акции в пятницу оказались среди лидеров роста. Акции Raytheon, производителя ракет "Томагавк" (Tomahawk), подорожали на 2,21 доллара, или 1,5%, до 152,96 доллара. Акции оборонного подрядчика Lockheed Martin поднялись на 3,12 доллара, или 1,2%, до 270,23 доллара.
 
Как отметил Джефф Розенберг, главный стратег по инструментам с фиксированным доходом в BlackRock, после неоднозначных новостей прошлой недели инвесторы будут ждать данных по розничным продажам в США, чтобы получить новые сведения о ситуации в экономике.
 
Corrie Driebusch, Christopher Whittall
 


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