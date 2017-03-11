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Иностранные компании

GE рассматривает возможность продажи бизнеса бытового освещения

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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:16    Компания, стоявшая у истоков распространения электрических лампочек, теперь хочет отказаться от этого бизнеса.
 
General Electric Co. изучает возможность продажи своего потребительского бизнеса осветительных приборов, который десятилетиями определял лицо компании, основанной 125 лет назад Томасом Эдисоном, изобретателем первой коммерчески успешной лампы накаливания.
 
Как сообщили информированные источники, базирующийся в Бостоне промышленный конгломерат обсуждает с инвестбанками продажу данного бизнеса, которая может принести ему около 500 млн долларов, но заключение сделки не гарантировано.
 
Бизнес GE, продажа которого обсуждается, состоит из североамериканского подразделения светодиодного освещения жилья и подразделения технологии подключенного к интернету дома. Компания сохранит отдельный бизнес Current, занимающийся светодиодным освещением для бизнесов.
 
Бизнес электрического освещения, включая его коммерческую часть, за прошлый год получил около 2,2 млрд долларов выручки, или менее 2% от общей выручки GE. Выпускаемые им лампочки и светильники - одни из немногих у GE оставшихся потребительских продуктов.
 
Хотя потенциальная выручка от сделки будет каплей в море для GE, рыночная стоимость которой превышает 250 млрд долларов, это будет очередное звено в ее стратегии последних лет, заключающейся в отказе от потребительских бизнесов, которые в прошлым были основными, на фоне замедления их роста и рентабельности.
 
GE, в прошлом ассоциировавшаяся с холодильниками, микроволновками и лампочками, теперь сосредоточена на электрических турбинах, авиадвигателях, медицинской технике и локомотивах, а также на выгодных контрактах на обслуживание этих машин.
 
В прошлом году GE продала свой бизнес бытовой техники китайской Haier Group за 5,4 млрд долларов.
 
В 2015 году GE сделала самый смелый для себя шаг, отказавшись от банковского бизнеса, который был распродан по частям ряду покупателей. В том же году она заключила сделку примерно на 30 млрд долларов по продаже своих активов в сфере недвижимости. В октябре GE договорилась о слиянии своего нефтегазового бизнеса с Baker Hughes Inc.
 
Инвестор-активист Trian Fund Management LP призывает GE улучшить динамику и цену ее акций. Две недели назад, после дискуссий с Trian, которая в 2015 году купила долю в компании на 2,5 млрд долларов, GE заявила, что за два года увеличит плановое сокращение расходов в своем индустриальном бизнесе в два раза - до 2 млрд долларов.
 
Другие промышленные компании в последние годы на фоне жесткой конкуренции тоже думали об уходе из бизнеса освещения.
 
Royal Philips NV подписала сделку на 2,8 млрд долларов по продаже большей части своего подразделения осветительных компонентов и автомобильного освещения китайскому инвестору, но в прошлом году регулятор США заблокировал эту сделку. В итоге компания в декабре договорилась о продаже 80%-ной доли бизнеса частной инвестиционной компании Apollo Global Management LLC за 1,5 млрд долларов. В прошлом году немецкая Osram Light AG договорилась продать свой бизнес электрических лампочек и светодиодных ламп китайской MLS Co. и двум соинвесторам примерно за 440 млн долларов.
 
Dana Mattioli, Thomas GrytaПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550352/

Дайджест российских СМИОБЗОР: Фондовые индексы США завершили насыщенную неделю с потерями
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GE рассматривает возможность продажи бизнеса бытового освещения

«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:16   Компания, стоявшая у истоков распространения электрических лампочек, теперь хочет отказаться от этого бизнеса.
 
General Electric Co. изучает возможность продажи своего потребительского бизнеса осветительных приборов, который десятилетиями определял лицо компании, основанной 125 лет назад Томасом Эдисоном, изобретателем первой коммерчески успешной лампы накаливания.
 
Как сообщили информированные источники, базирующийся в Бостоне промышленный конгломерат обсуждает с инвестбанками продажу данного бизнеса, которая может принести ему около 500 млн долларов, но заключение сделки не гарантировано.
 
Бизнес GE, продажа которого обсуждается, состоит из североамериканского подразделения светодиодного освещения жилья и подразделения технологии подключенного к интернету дома. Компания сохранит отдельный бизнес Current, занимающийся светодиодным освещением для бизнесов.
 
Бизнес электрического освещения, включая его коммерческую часть, за прошлый год получил около 2,2 млрд долларов выручки, или менее 2% от общей выручки GE. Выпускаемые им лампочки и светильники - одни из немногих у GE оставшихся потребительских продуктов.
 
Хотя потенциальная выручка от сделки будет каплей в море для GE, рыночная стоимость которой превышает 250 млрд долларов, это будет очередное звено в ее стратегии последних лет, заключающейся в отказе от потребительских бизнесов, которые в прошлым были основными, на фоне замедления их роста и рентабельности.
 
GE, в прошлом ассоциировавшаяся с холодильниками, микроволновками и лампочками, теперь сосредоточена на электрических турбинах, авиадвигателях, медицинской технике и локомотивах, а также на выгодных контрактах на обслуживание этих машин.
 
В прошлом году GE продала свой бизнес бытовой техники китайской Haier Group за 5,4 млрд долларов.
 
В 2015 году GE сделала самый смелый для себя шаг, отказавшись от банковского бизнеса, который был распродан по частям ряду покупателей. В том же году она заключила сделку примерно на 30 млрд долларов по продаже своих активов в сфере недвижимости. В октябре GE договорилась о слиянии своего нефтегазового бизнеса с Baker Hughes Inc.
 
Инвестор-активист Trian Fund Management LP призывает GE улучшить динамику и цену ее акций. Две недели назад, после дискуссий с Trian, которая в 2015 году купила долю в компании на 2,5 млрд долларов, GE заявила, что за два года увеличит плановое сокращение расходов в своем индустриальном бизнесе в два раза - до 2 млрд долларов.
 
Другие промышленные компании в последние годы на фоне жесткой конкуренции тоже думали об уходе из бизнеса освещения.
 
Royal Philips NV подписала сделку на 2,8 млрд долларов по продаже большей части своего подразделения осветительных компонентов и автомобильного освещения китайскому инвестору, но в прошлом году регулятор США заблокировал эту сделку. В итоге компания в декабре договорилась о продаже 80%-ной доли бизнеса частной инвестиционной компании Apollo Global Management LLC за 1,5 млрд долларов. В прошлом году немецкая Osram Light AG договорилась продать свой бизнес электрических лампочек и светодиодных ламп китайской MLS Co. и двум соинвесторам примерно за 440 млн долларов.
 
Dana Mattioli, Thomas Gryta
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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