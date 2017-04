«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:09



- Цены не фонтан - Правительство РФ засомневалось в целесообразности нефтяной сделки с ОПЕК - Россия впервые выразила недовольство и разочарование промежуточными итогами сделки с ОПЕК по сокращению добычи: рост цен на нефть оказался не столь большим, как рассчитывала Москва.



- Дональд Трамп ставит амбициозные мишени - США могут поступить с Северной Кореей по сирийскому сценарию - После авиаудара в Сирии США перебрасывают ударную группу ВМС к берегам Корейского полуострова.



- Тюрьмы зареклись от правозащитников - Среди новых членов ОНК они снова в меньшинстве - Очередные выборы членов общественных наблюдательных комиссий, завершившиеся на этой неделе, повторили сценарий предыдущих выборов в ОНК, которые вызвали широкий негативный резонанс осенью 2016 года.



- "Закон Яровой" вписали в инфляцию - Объемы хранения данных и затраты операторов могут вырасти - Предложения Минкомсвязи по реализации "закона Яровой" не снижают потенциальных расходов участников рынка, а увеличивают их вдвое — до 10 трлн руб., считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей.



- Казначейский контроль потребует экспериментов - Администрация президента предлагает Минфину не спешить - Минфин и администрация президента (АП) планируют внедрять расширенный казначейский контроль после 2018 года, а до этого провести эксперимент с его запуском при сопровождении части закупок МВД и Росгвардии.



- Промышленность снимают со счетчика - Автоматизированный сбор данных о выбросах откладывается на 2019 год - В Минприроды признали необходимость переноса на 2019 год срока, к которому компании должны будут начать автоматизированный сбор данных о промышленных выбросах и сбросах.



- Аграриям сокращают страховые поля - Правительство понизило прогнозы агрострахования - "Ъ" стали известны новые прогнозы госпрограммы развития АПК по охвату страхованием урожая и сельхозживотных до 2020 года.



- Повышение пенсионного возраста даст прибавку ВВП - Мониторинг демографии - Повышение пенсионного возраста в России позволит ускорить рост ВВП на 0,3-0,5 процентных пункта (п. п.) ВВП в год, следует из исследования главы Экономической экспертной группы (ЭЭГ) Евсея Гурвича и его коллег — Марии Ивановой и Алексея Балаева.



- Трауру придали форму митинга - В России прошли антитеррористические акции - В субботу в большинстве регионов РФ прошли антитеррористические митинги, провести которые рекомендовала администрация президента (АП) после взрыва 3 апреля в петербургском метро.



- Татарстан позвали к торгу - Съезд Всетатарского общественного центра предложил обновить договор с Москвой - Татарстану необходимо заключить с федеральным центром "принципиально новый" договор о разграничении полномочий.



- Праймериз для двоих - Врио губернаторов столкнулись с пониженной конкуренцией - В восьми из 14 регионов, где 10 сентября должны пройти плановые губернаторские выборы, "Единая Россия" определилась с кандидатами на предварительное голосование.



- "Запись в реестре — более надежная гарантия, чем бумажное свидетельство" - Глава Росреестра Виктория Абрамченко об учете и регистрации недвижимости - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии стремится перевести документооборот в электронный вид.



- Железнодорожную аварию спустили на тормозах - СКР определился с основной версией столкновения поездов в Москве - Неисправность тормозной системы пригородного электропоезда стала причиной железнодорожной аварии, происшедшей в Москве поздно вечером в субботу,— такова на данный момент приоритетная версия сотрудников СКР, расследующих обстоятельства ЧП.



- Водителей вписывают в круг - В России могут измениться правила проезда перекрестков - В России скоро могут внести коррективы в Правила дорожного движения (ПДД), приближающие их к общеевропейским стандартам.



- Эрмитаж получил процессуальный статус - Музей признан потерпевшим по делу о хищении бюджетных средств - Как стало известно "Ъ", обвинение в рамках резонансного "дела Эрмитажа" предъявлено заместителю директора музея по капитальному строительству Михаилу Новикову.



- "Решальщик" решил вопрос с приговором очередным раскаянием - За особо крупное мошенничество ему добавили к прежнему сроку всего полгода - Никулинский райсуд Москвы приговорил к шести с половиной годам заключения известного "решальщика" Дионисия Золотова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве



- Молдавский олигарх не остался беззаказным - Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на Владимира Плахотнюка - Молдавские и украинские силовики отчитались о предотвращении заказного убийства лидера правящей в Молдавии Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка.



- Сербская молодежь протестует без видимого лидера - Власти ищут организаторов шествий - Власти ищут организаторов шествий.



- Экономика Украины в четырех шагах от роста - Судьбу ВВП страны определит не угольная блокада, а динамика реформ - В 2016 году экономика Украины оттолкнулась от дна, впервые за два года продемонстрировав положительный результат.



- Бедные умеют обманывать инфляцию - Стагнирующие зарплаты в США не помешали за полвека увеличить потребление на четверть - Несмотря на отмечаемую статистиками стагнацию реальных заработных плат в США в течение десятилетий, рост ВВП и производительности труда за счет рабочих в крупнейшей экономике мира — статистическая иллюзия, констатирует в выпущенной NBER обзорной работе экономист Брюс Сейкердот из Dartmouth College.



- Фискальный советник - Консультантом Дональда Трампа станет эксперт по налогам и бюджету - Главным экономическим советником Дональда Трампа станет академик Кевин Хассетт — экономист умеренно консервативного толка и советник трех предыдущих кандидатов в президенты от республиканцев.



- Аудиторы не приходят к заключению - Законопроект об уголовной ответственности для них вызвал много вопросов - Подготовленный Минфином законопроект по введению уголовной и административной ответственности для аудиторов за заведомо ложное заключение нежизнеспособен, отмечают эксперты.



- Новостройки стали на треть выше - Продажи жилья в Москве пошли в рост - Для застройщиков жилья, работающих в Москве, первый квартал оказался удачным: за это время было зарегистрировано 10,45 тыс. договоров долевого участия, что почти на 36% больше января--марта 2016 года.



- Дело ФАС подкрепили генерацией - На ФГК и ОАО РЖД жалуются энергокомпании "Газпрома" - Как выяснил "Ъ", энергокомпании "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) обвинили Федеральную грузовую компанию (ФГК) ОАО РЖД в завышении цен на перевозку угля.



- Коммунальщики ждут помощи пенсионеров - Минстрой предлагает НПФ малые концессионные проекты - География концессионных проектов с участием негосударственных пенсионных фондов (НПФ) может серьезно расшириться за счет городов с населением более 250 тыс. человек.



- МФО столкнулись с недействительностью - Суд разрешил должникам не платить кредитору - В законодательстве обнаружилась прореха, из-за которой микрофинансовые организации (МФО) рискуют понести серьезные убытки.



- "Восточному" нужен новый капитал - Банк ждет согласования результатов проверки ЦБ - Банк "Восточный", входящий в топ-50 в стране, несмотря на улучшение финансовых показателей в 2016 году, сообщил о "существенной неопределенности" в отношении непрерывности своей деятельности.



- S7 направили из Норильска в прокуратуру - В аэропорту сочли авиакомпанию угрозой безопасности - Конфликт S7 и аэропорта Норильска, отказывающегося согласовать рейсы авиакомпании в нужное для нее время, резко обострился.



- Михеевский ГОК пропишут в Атлантике - РМК ждет соинвесторов для проекта - Контроль над Михеевским ГОКом Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина должен перейти к CIS Mining Development с Британских Виргинских островов (BVI).



- ВЭБ выходит из калия - Госкорпорация хочет продать долю в ВКК - Внешэкономбанк, активно распродающий активы, выставил на аукцион свои 20% минус 1 акция в подконтрольной "Акрону" Верхнекамской калийной компании — операторе Талицкого проекта.



- Roust обновит гендиректора - Глобальным CEO холдинга Рустама Тарико станет глава его польского бизнеса - Как стало известно "Ъ", в алкогольном холдинге Roust Рустама Тарико с 1 мая сменится руководитель: вместо Гранта Уинтертона пост глобального CEO займет нынешний глава польского бизнеса компании Монзер Елабраши. За четыре года он смог почти удвоить долю Roust на водочном рынке Польши.



- "Черкизово" купит родной земли - Группа приобретает НАПКО у семьи Игоря Бабаева - Семья Игоря Бабаева, контролирующая группу "Черкизово", продаст ей Национальную агропромышленную компанию (НАПКО). Компания владеет 147 тыс. га земель, стоимость сделки составит 5 млрд руб. без долга.



- Рекламный альянс заменил главного - Гендиректором НРА стал Сергей Васильев - В Национальном рекламном альянсе (НРА), главном продавце рекламы на российском телевидении, сменился гендиректор: вместо Оганеса Соболева компанию возглавил Сергей Васильев, многолетний руководитель предшественника НРА — селлера Vi.



- Telenor сделала шаг к выходу - Акционер Veon с дисконтом продает пакет акций - Норвежская Telenor продолжает избавляться от акций телекоммуникационной группы Veon, основной акционер которой — структура миллиардера Михаила Фридмана.



- Первая образцовая типография не успела перестроиться - Инвесткомпания Vesper отказалась от ее реконструкции - Здания Первой образцовой типографии на Пятницкой улице в Москве не будут реконструированы под квартиры и апартаменты. Инвесткомпания Vesper объявляла о планах вложить в проект до 15 млрд руб., но отказалась от них после судебных разбирательств по итогам приватизации актива.



- Facebook чекинится в налоговой службе - Facebook чекинится в налоговой службе - Крупнейшие интернет-компании встали в очередь в налоговую инспекцию, чтобы платить "налог на Google".



- Удар по отношениям - США заговорили о санкциях против России за поддержку Башара Асада - Но говорить о развороте в сирийской политике Вашингтона пока рано, считают эксперты.



- Адвокаты ответят за ущерб - Адвоката можно будет лишить статуса за ущерб авторитету адвокатуры - А обжаловать это решение по существу станет невозможно.



- Минюст занялся вопросами крови - В Верховном суде продолжается рассмотрение иска Минюста о ликвидации религиозной организации "Свидетели Иеговы" - Верховный суд России после трех заседаний сделал перерыв до среды в рассмотрении иска Минюста к "Управленческому центру Свидетелей Иеговы в России", в котором ведомство просит признать организацию экстремистской, запретить деятельность как ее, так и ее структурных подразделений, и ликвидировать.



- Налоговый оборонзаказ - Оборонные предприятия поддержат налогами - Минфин предлагает стратегическим компаниям отсрочку по налогам.



- Работа по-крупному - Американская мечта уходит в прошлое - Большинство американцев теперь работают на крупные компании, а не в малом бизнесе.



- Дорога не в госсчет - Минтранс и Минэкономразвития вступились за концессии - Спор с ФАС, принципиальный для рынка концессий, начался в суде.



- "Семья – это плюс, это не просто состав акционеров" - "Семья – это плюс, это не просто состав акционеров" - Джон Элканн реформирует семейную инвестиционную компанию Exor, в результате бизнес династии Аньелли все меньше тяготеет к Италии и к промышленности.



- Сергей Васильев занял 95% рынка телерекламы - Сергей Васильев занял 95% рынка телерекламы - Она стал гендиректором Национального рекламного альянса, единого продавца телерекламы. Ранее Васильев уже управлял крупнейшим продавцом рекламы – компанией Vi.



- Бонды по-"Восточному" - Банк "Восточный" после объединения с "Юниаструмом" нуждается в капитале - Банк начинает переговоры о реструктуризации долга.



- Тверскую арендует масс-маркет - Магазины снова начинают открываться на Тверской после реконструкции и кризиса - Пустовавшие площади теперь занимают иные торговые предприятия.



- Роскомнадзор проверяет контакты пользователей - Неправильная регистрация пользователей может обернуться блокировкой сайта - Пока компании только штрафуют за нарушения.



- Gunvor ищет инвесторов - Нефтетрейдер Gunvor думает о продаже - Крупнейший когда-то торговец российской нефтью обсуждает такую возможность с конкурентами – WSJ.



- ВЭБ выбирается из рудника - ВЭБ выбирается из рудника - Банк развития (ВЭБ) решил продать 20% акций Верхнекамской калийной компании, которая строит Талицкий ГОК, хотя мог получить за этот пакет акции "Акрона".



- Нефть не оправдала надежд - Нефть не оправдала надежд России - Россия рассчитывала на более высокие цены на нефть.



- Наводнение подняло цены на уголь - Наводнение подняло цены на уголь - Циклон "Дебби" затопил часть железных дорог Австралии в штате Квинсленд, что привело к 35%-ному росту цен на коксующийся уголь – до $283 за 1 т.



- Уголовное дело аудиторов - Минфин предусмотрел уголовную ответственность для тех аудиторов, которые подписывают ложные заключения - Обещанная норма, предусматривающая уголовную ответственность для аудиторов, выдавших заведомо ложное заключение, может вступить в силу раньше, чем ожидалось.



- Сбербанк переложил расписки - Сбербанк меняет депозитарий для своих расписок – он переводит их из Bank of New York Mellon в JPMorgan Chase - О том, что новым банком-депозитарием для американских депозитарных расписок (ADR) Сбербанка станет с JPMorgan Chase, следует из договора, размещенного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая осуществляет функции регулирования и надзора по отношению к американскому фондовому рынку (документ датирован 23 марта 2017 г.).



- Один раз не Tomahawk - Ракетные удары США по Сирии не вызвали обвала на глобальных рынках. Но рубль и российские акции дешевели: рынок опасается ухудшения отношений между Россией и США - Глобальные рынки с редким спокойствием реагировали на удары по сирийскому аэродрому Аш-Шайрат.



- Десятина интернета - В России через интернет продается около 10% смартфонов. Эта доля почти не меняется уже как минимум год - В феврале 2017 г. в России через интернет был продан каждый десятый смартфон, следует из материалов компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров.



- Telenor теряет связь с Veon - Telenor намерена выручить за 4% Veon $262,5 млн. Компания собирается продать акции на 7% дороже, чем в сентябре, хотя их рыночная цена почти не изменилась - Норвежский оператор Telenor сообщил в ночь с четверга на пятницу, что продаст 70 млн акций телекоммуникационного холдинга Veon Ltd (прежнее название – Vimpelcom Ltd.), торгующихся на NASDAQ и на амстердамской бирже Euronext, это 4% уставного капитала.



- Облачные компании инвестируют в дата-центры - Облачные компании инвестируют в дата-центры - На днях корпорация Amazon.com объявила о развитии своих центров обработки данных в Стокгольме.



- Свинина на горошине - В ходе сделки один из крупнейших российских агрохолдингов, группа "Черкизово", получит 147 000 га сельхозземель "в стратегически важных для компании Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях", следует из ее сообщения - Таким образом, земельный банк "Черкизово" увеличится до 287 000 га. Кроме того, группа купит сопутствующую производственную инфраструктуру для возделывания и хранения пшеницы, кукурузы, подсолнечника, гороха.



- "Союзмультфильм" рассчитается с мультипликаторами - Российский союз правообладателей (РСП) и Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) помогли "Союзмультфильму" рассчитаться с долгами перед мультипликаторами, следует из сообщения РСП - Обе организации перечислили студии 9 млн руб., из них 5 млн – от РСП, 4 млн – от НФПП. Представитель "Союзмультфильма" это подтвердил.



- Зерновой смотритель - Руководителем подконтрольной государству Объединенной зерновой компании может стать бывший замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Михаил Кийко - Совет директоров Объединенной зерновой компании (ОЗК) 12 апреля рассмотрит вопрос о новом руководителе, сообщил "Ведомостям" человек, близкий к компании, и подтвердил человек, близкий к одному из ее акционеров. Представитель ОЗК подтвердил, что на 12 апреля назначен совет директоров, и отказался от других комментариев.



- Срочная ликвидация - Когда мэр Москвы Сергей Собянин 21 февраля заявил о намерении Москвы начать гигантскую программу избавления от пятиэтажек хрущевского периода, его подчиненные говорили, что первые списки домов под снос появятся к сентябрю - Но в апреле процесс резко ускорился: по словам мэра, предварительный список домов будет готов к началу мая.



- "Земельный фонд" на заводе - Компания "Земельный фонд", которой принадлежат земли на Пулковском шоссе, станет владельцем 57-го автомобильного ремонтного завода - Главный актив предприятия – участок на Васильевском острове.



- Сеть "Живика" откроет в Петербурге 30 аптек - На рынок Петербурга вышел аптечный дискаунтер "Живика". Развивающая бренд ГК "Протек" намерена открыть в городе более 30 аптек - Первая петербургская аптека "Живика" – на Новочеркасском проспекте – открылась в середине февраля этого года, вторая – на ул. Ярослава Гашека – в конце марта, сообщила пресс-служба ГК "Протек".



- "Возрождение" на перроне - Реконструировать перрон № 3 аэропорта "Пулково" будет ПО "Возрождение". Компания выиграла конкурс, предложив самую низкую цену – 1,83 млрд руб - В тендере, который проходил на прошлой неделе в формате запроса предложений, поступило три заявки.



- Агрессия - Семь причин для тревоги после ударов США по Сирии - США по приказу президента Дональда Трампа обрушили несколько десятков крылатых ракет "Томагавк" на аэродром Шайрат в сирийской провинции Хомс.



- Перешли черту - Действия Вашингтона противоречат всем нормам международного права - Президент России Владимир Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права.



- Люди гибнут за деталь - В России предложили чипировать запчасти на машины - Каждая вторая автозапчасть на российском рынке - контрафакт, считают в минэкономразвития.



- Безумный таран - Власти Швеции отказались пересматривать миграционную политику - Полиция Швеции утверждает, что ей удалось задержать преступника, который находился за рулем грузовика, таранившего людей в центре Стокгольма.



- ЧОП на просвет - Получить лицензию на частную охрану можно за 10 минут - Росгвардия, взяв под свой контроль частную охранную и детективную деятельность, меняет порядок выдачи лицензий, позволяющих людям заниматься столь специфической работой.



- Защищенная статья - Дмитрий Медведев: Сегодня мы не только себя кормим, но и экспорт увеличиваем - Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал поддержку сельского хозяйства защищенной статьей бюджета на ближайшие годы.



- Здорово живем - Снижены цены на дорогие лекарства - В России снижены цены на жизненно важные дорогостоящие лекарства для людей с редкими заболеваниями.



- Раскачали недра - Российские энергетики снизили зависимость от импорта и увеличили экспорт оборудования - Импортозависимость отечественного нефтегазового машиностроения за последние два года снизилась почти на восемь процентов, экспорт оборудования вырос на 20 процентов, а рост объемов производства в этом секторе по итогам прошлого года составил более семи процентов.



- Гол в свои ворота - Госдума ужесточила наказание для болельщиков-хулиганов - Госдума перед чемпионатом мира по футболу-2018 решила навести порядок на стадионах.



- Америка вернулась в игру - Федор Лукьянов, председатель Президиума СВОП - Я бы не назвал приказ нанести удар по авиабазе следствием некоего рефлекторного поведения Дональда Трампа.



- Российские военные усилят ПВО сирийских коллег - В министерстве обороны РФ, комментируя ракетный удар США по сирийскому аэродрому, назвали такой шаг демонстрацией военной силы, продиктованный исключительно внутриполитическими причинами - Более того, по словам официального представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, решение было принято в Вашингтоне задолго до событий в населенном пункте Хан-Шейхун (власти США обвинили сирийское правительство в химической атаке на этот сирийский населенный пункт).



- Трамп совершил пируэт - Наверное, для президента Трампа было относительно очевидным решение выбрать мишени и нанести удар крылатыми ракетами, чтобы наказать сирийский режим за применение химоружия. Об этом пишет The Washington Post - Главная проблема, по мнению издания, заключается "в том, что произойдет дальше".



- Кенгурин можно не снимать - Разработаны правила легализации машин с измененной конструкцией - МВД подготовило регламент по внесению изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации транспортных средств.



- Голый метр - В России с отделкой сдается всего 10% жилья - Около 80 процентов покупателей хотели бы приобрести квартиру уже с отделкой.



- ЭТА простилась с оружием? - Баскская террористическая группировка раскрыла координаты части схронов - В мире скоро станет на одну террористическую группировку меньше.



- Сам себя отменил - В МИД России считают непоследовательными действия министра иностранных дел Британии - Отказ главы британского МИД Бориса Джонсона приехать в Россию вызвал язвительный комментарий российского внешнеполитического ведомства.



- Китай стеной не удивишь - Визит лидера Китая прошел в тени ударов по Сирии - Так уж вышло, что первая встреча президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином оказалась в тени ракетного удара американцев по базе сирийских ВВС, о котором хозяин Белого дома в разгар переговоров известил гостя из Поднебесной, поставив его в неловкую ситуацию.



- Запугивания и обстрелы - В ОБСЕ пожаловались на Киев - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обратила внимание на препятствия, чинимые украинской стороной наблюдателям, которые контролируют режим прекращения огня на Донбассе.



- Вернуться к "Алании" - В Южной Осетии прошел референдум - Южная Осетия намерена вернуть своей земле историческое название - Алания.



- Тюрьма заговорит - Предлагается создать фонотеку голосов осужденных - Тюремное ведомство планирует создать общую фонотеку голосов осужденных.



- Страшный след - Арестованы восемь предполагаемых соучастников теракта в метро в Санкт-Петербурге - Следователи активно работают с восемью арестованными гражданами, подозреваемыми в причастности к теракту в Санкт-Петербурге.



- Неприемный день - Трем вузам запретили брать студентов - Рособрнадзор запретил прием в три вуза. В их числе - Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий им. Скрябина, волгоградский филиал Московской финансово-юридической академии, Владикавказский институт управления.



- Обойдусь без новой шубы - ВВП снижается из-за сокращения потребления - В падении ВВП, который за прошлый год снизился на 0,2 процента, виновато сокращение потребления, сообщается в докладе Аналитического центра при правительстве "Личное потребление товаров".



- Ода орфографии - "Тотальный диктант" прошел в 800 городах России и мира - В 800 городах России и мира, а также прямо в полете на некоторых авиарейсах прошел "Тотальный диктант" - добровольная акция по проверке грамотности.



- Запах опасности - В столичном метро взяли пятерых человек со следами взрывчатки - Полицейские и служба безопасности столичного метро задержали на трех станциях - "Таганская", "Каховская" и "Коломенская" - пятерых подозрительных мужчин, выходцев из Киргизии и Казахстана.



- Заплати и спи спокойно - Популярность ритуального страхования в нашей стране растет - В нашей стране набирает обороты ритуальное страхование.



- Полис последней надежды - В США, по статистике Национальной ассоциации руководителей похоронных агентств, средняя стоимость похорон составляет около 7,2 тысячи долларов. Есть множество различных видов страхования, покрывающих расходы на похороны - Зачастую пункт под названием "Последний расход" (англ. final expense) включается в планы по страхованию жизни.



- Капитальное строительство - Зарубежная недвижимость после провала спроса опять становится привлекательной для россиян - Объем покупок зарубежной недвижимости россиянами в прошлом году стал минимальным за последние восемь лет.



- Центробанки выходят из евро - Банк России перекладывается в японскую валюту - Заметной тенденцией в управлении Банком России валютными активами стало переложение средств из евро в пользу японской иены.



- Весна греет ценник - Эксперты ожидают оживления авторынка и нового витка подорожания машин - В апреле - мае 2017 года может начаться оживление авторынка и вместе с ним новый виток роста цен на автомобили, считают эксперты.



- Ночью на Белорусском - Электричка столкнулась с поездом дальнего следования - В субботу вечером 8 апреля прямо посреди столичного жилого района Кунцево столкнулись пригородная электричка, шедшая с Белорусского вокзала в Усово, и поезд Москва - Брест.



- Дали разлинованную тетрадь - пиши поперек - Ушел из жизни самый солнечный космонавт - Георгий Гречко.



- Без единого шанса - В Ингушетии на посту погибли двое полицейских - В ингушском Малгобеке бандиты расстреляли двух полицейских, несших ночное дежурство.



- МЧС: пострадавших при крушении поездов могло быть больше - При столкновении электрички и скорого поезде Москв-Брест на железнодорожном перегоне "Кунцево - Фили" пострадавших могло быть гораздо больше.



- Дорога в дипломаты - Кто поступит в МГИМО по льготе - Победителями олимпиады стали финалисты, которые набрали по результатам выполнения финальной письменной работы от 90 до 93 баллов, призерами с дипломом 2-й степени - школьники, получившие от 81 до 89 баллов, призерами с дипломом 3-й степени стали те, кому поставили за работу от 71 до 80 баллов.



- Черный пиар революции - 1917-й в карикатурах - Альбом материалов "1917. Великая русская революция" с предисловием председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина выходит в апреле в свет.



- Разбудил взрыв - В Таганроге расследуют причины ЧП в пятиэтажке - Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате взрыва, который произошел в пятиэтажном жилом доме в Таганроге.



- Сетка с покупками - Каждый пятый товар к 2025 году россияне будут заказывать в Интернете - К 2025 году примерно 20 процентов всех торговых сделок по приобретению товаров населением в России будет совершаться на электронных площадках, то есть через Интернет.



- Бомба из ревности - В Ростове суд арестовал организатора взрыва у школы - В Ростове-на-Дону суд Ленинского района принял решение об избрании меры пресечения Эдуарду Шарапову, который подозревается в организации взрыва около школы №5.



- Тарифы ЖКХ могут обогнать инфляцию - Минэкономразвития закладывает в прогноз более высокий темп роста цен на коммунальные услуги - Тарифы на жилищно-коммунальное обслуживание с 1 июля этого года могут вырасти больше чем на 3,8% — прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции 2017 года.



- "В момент ракетного удара террористы пошли в атаку" - Чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад — об авиаударах США по военному аэродрому Шайрат - О том, как руководство Сирии оценивает авиаудары США с эсминцев Porter и Ross по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, что за этим стоит и почему правительство САР считает Россию своим главным союзником, корреспонденту "Известий" Андрею Филатову рассказал чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад.



- Софинансирование пенсии обойдется бюджету в 26 млрд - Пенсии в результате могут вырасти на 6450 рублей - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) оценивает затраты федерального бюджета на софинансирование в рамках обсуждаемой программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в 26 млрд рублей.



- Межпарламентское "ралли" Дакка — Санкт-Петербург - Сенатор Константин Косачев — о том, почему российский проект резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи стал победой здравого смысла - В череде последних международных событий участие российской делегации в 136-й ассамблее Межпарламентского союза может показаться не столь громким.



- Региональные ЗакСы озаботились антикоррупционной повесткой - Владимир Путин посетит заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге - Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в заседании Совета законодателей, которое пройдет в Санкт-Петербурге 24 апреля. Среди тем, которые обсудят депутаты региональных законодательных собраний и спикеры двух палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, — противодействие коррупции, законодательное обеспечение программ импортозамещения и парламентский контроль на федеральном и региональном уровне.



- МЧС отказалось от "палочной системы" для бизнеса - Ведомство на треть сокращает количество проверок предприятий и фирм - МЧС избавит предпринимателей от значительной части проверок (сейчас бизнесмены сталкиваются со 140 видами проверок со стороны различных ведомств).



- Надо прекращать навешивать ярлыки - Политолог Глеб Кузнецов — о стереотипах социально-политических явлений, создающих ложную общность - Слово "школота" превратилось из интернет-оскорбления с предельно диффамационным характером в официальный политологический и социологический термин.



- Россияне хотят лишить детей доступа к соцсетям - Однако к ограничениям в интернете для всех категорий граждан они не готовы - Россияне хотели бы оградить детей, не достигших 14 лет, от социальных сетей.



- Количество ГМО в российских продуктах снизилось до рекордного минимума - Роспотребнадзор всё реже находит незаконные генно-модифицированные организмы в гастрономических товарах - В 2016 году Роспотребнадзор зафиксировал рекордно низкий уровень незаконно использованных ГМО в исследованных пищевых продуктах. Только в 0,05% отобранных проб зарегистрировано превышение уровня ГМО. 13 лет назад цифра была гораздо больше — 12%.



- Лига денег - Мастер спорта международного класса Сергей Лисин — о том, почему НХЛ не захотела отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пхенчхане - НХЛ — главная хоккейная лига на планете. Кубок Стэнли — главный трофей этой лиги.



- Россияне увидели США в плохом свете - Опрос "Левада-центра" показал, что большинство граждан относятся к Западу негативно - Каждый второй россиянин негативно относится к США и ЕС. 56% граждан — не испытывают симпатии к Украине. 41% респондентов — в целом относятся к западным странам "без особых чувств".



- Не уничтожайте продукты — отдайте их бедным - Глава Союза потребителей Петр Шелищ — о продовольственных потерях и недоедающих людях - Россия уже третий год уничтожает незаконно ввезенные товары из стран, попавших в список продуктового эмбарго. Больше того, Россельхознадзор предлагает отправлять под бульдозер еще больше: фальсификат, продукты с поддельными документами или без них, а также те, которые инспекторы сочтут опасными.



- Иерусалим — это состояние души - Раввин Александр Борода — об истинном смысле свободы в иудаизме, который раскрывается в праздновании Песаха - Каждый еврей, где бы и в какой период времени он ни жил, всегда будет чтить свободу.



- Южная Корея добавила опасности - После южнокорейского испытания новой баллистической ракеты напряженность в регионе нарастает - Сеул провел успешное испытание новой баллистической ракеты дальностью 800 км и теперь сможет нанести удар по всей территории Северной Кореи.



- Аэродром Шайрат: цель не достигнута - Почему американские ракеты не справились с бетонными укрытиями и что именно было уничтожено на авиабазе - Чтобы избежать огня российских средств и поразить сирийскую авиабазу, американским военным пришлось направить Tomahawk через воздушное пространство Ливана.



- МЭР не поддержало новые требования к безопасности торговли - В ведомстве сочли избыточным комплекс мер, которые обойдутся в 966 млрд рублей - Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минпромторга, который устанавливает новые требования к антитеррористической защищенности торговых объектов.



- На дотации туроператорам могут выделить миллиард рублей - В Совфеде предложили использовать турецкую схему стимулирования туристических потоков - Совет Федерации предлагает рассмотреть возможность субсидирования групповых туристических авиаперевозок.



- В России начнут выращивать опиумный мак - Минпромторг готовит соответствующие изменения в Уголовный кодекс и другие нормативные акты - Минпромторг собирается легализовать производство наркосодержащих растений в России.



- "Королев слушал нас и хмурился" - На 86-м году жизни скончался космонавт Георгий Гречко - Утром в субботу, 8 апреля, ушел из жизни дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко.



- Минкульт снимет запрет для волонтеров на спасение памятников - Ведомство разрешило общественным организациям проводить противоаварийные работы на объектах культурного наследия - Запрет на спасение объектов культурного наследия волонтерами и общественным организациям, последовавший после издания приказа № 1278 Министерства культуры, будет снят.



- Трамп подбодрил сирийских боевиков - Востоковед Елена Супонина — о том, что американский ракетный удар дал оппозиции надежду на военное вмешательство Запада - Американский ракетный удар по базе Шайрат, нанесенный по приказу президента Дональда Трампа, не изменил баланса сил в Сирии. Перевес однозначно остается на стороне Дамаска, и обстановка не идет ни в какое сравнение с тем, что творилось летом — в начале осени 2015 года, когда боевики уже стояли на подступах к столице.



- Стратегических приравняют к бедствующим - Избранным компаниям хотят разрешить платить налоги не вовремя - Предприятия из перечня стратегических получат право претендовать на отсрочку по уплате налогов даже при хорошем финансовом положении.



- "Роснефть" пугает сланцем - Российская нефтяная компания перечислила риски срыва сокращения добычи - "Роснефть" предупредила Минэнерго о появлении ряда рыночных рисков, которые российским властям в обязательном порядке следует учитывать, исполняя нынешние договоренности с ОПЕК о сокращении добычи нефти.



- Образованию прокладывают курс - Cколько можно заработать на желании взрослых учиться дома - Трое приятелей создали платформу для онлайн-обучения GetCourse. Однако выяснилось, что она мало кому нужна. Тогда они стали сами запускать онлайн-курсы. В результате выручка проекта превышает 250 млн руб.



- На грани изоляции - Как изменилось положение России после авиаудара США по Сирии - Кремль назвал удар США по сирийской авиабазе актом агрессии против суверенного государства.



- Доходное имя - Как название хедж-фонда влияет на его инвестиционную привлекательность - Профессиональные инвесторы нередко выбирают хедж-фонды, ориентируясь лишь на их названия, говорится в исследовании американских и финских ученых. Какие слова-маяки привлекают инвесторов и стоит ли ими руководствоваться?



- Стокгольм столкнулся с террором - Что известно о наезде на людей в столице Швеции - В грузовике, который накануне, 7 апреля, въехал в толпу людей в Стокгольме, нашли сумку со взрывчаткой, сообщают источники шведского телеканала SVT.



- Нездоровая оптимизация - Эксперты предсказали сокращение числа больниц до уровня 1913 года - Оптимизация здравоохранения привела к массовому закрытию больниц и падению качества медицинской помощи в России, утверждают эксперты.



- Село вне доступа - В малых населенных пунктах станет меньше таксофонов и пунктов подключения к интернету - Минкомсвязь предложила сократить количество таксофонов и пунктов доступа в интернет.



- Минфин не даст ни копейки иностранцам - Ведомство предложило отрезать от депозитов бюджета "дочки" зарубежных банков - Правительство сможет отказаться размещать депозиты на счетах "дочек" иностранных банков, в случае если они ограничивают операции отдельных предприятий из-за санкций против России.



- Облигации вместо проблем - Минфин нашел способ сэкономить на рекламе ОФЗ для населения - Кампания Минфина по популяризации облигаций для населения будет размещаться на телеканалах и радио как социальная реклама, то есть бесплатно.



- Посылки отправят на экспорт - Прописана процедура возврата НДС магазинам, отправляющим товары за рубеж по почте - Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который упрощает получение нулевой ставки НДС для российских интернет-магазинов, продающих товары за рубеж.



- Игрушки не в моде - "Детский мир" не будет арендовать площадь в галерее "Модный сезон" - ГК "Детский мир" не откроет флагманский магазин в галерее "Модный сезон" на Охотном Ряду.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550351/