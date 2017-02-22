«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:05 «Роснефть» предупредила Минэнерго о появлении ряда рыночных рисков, которые российским властям в обязательном порядке следует учитывать, исполняя нынешние договоренности с ОПЕК о сокращении добычи нефти. У Минэнерго нет рычагов предупреждения этих рисков, указывают эксперты



В письме «О выполнении соглашения с ОПЕК и предупреждении возможных рыночных рисков» (копия есть у РБК) первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров попросил Минэнерго пристально следить за объемами добычи сланцевой нефти в США, а также за готовностью Саудовской Аравии держать низкие цены на нефть — и учесть эти риски «при принятии новых и реализации существующих договоренностей со странами ОПЕК». «Роснефть» также проинформировала министерство, что после значительного сокращения добычи в январе—феврале у нее в отдельные месяцы возможны «незначительные отклонения от плавного тренда снижения» в связи с запуском новых объектов.



Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Аналогичным образом поступили в Минэнерго.



«Несмотря на выполнение по итогам января—февраля 2017 года взаимных обязательств по сокращению нефти между участниками соглашения, есть ряд рисков, постоянный мониторинг которых со стороны Минэнерго должен обеспечить безусловный положительный эффект достигнутых договоренностей», — говорится в письме Федорова на имя министра энергетики Александра Новака от 17 марта. «Роснефть» видит угрозу для российских нефтяных компаний и бюджета страны в целом в увеличении нефтедобычи в​ США и Саудовской Аравии. Компания предлагает Минэнерго пристально следить за активностью североамериканских производителей нефти и дальнейшими действиями Саудовской Аравии, особенно после проведения размещения акций Saudi Aramco.



В ноябре 2016 года между странами ОПЕК было заключено соглашение о снижении уровня добычи нефти в первом полугодии 2017 года на 1,2 млн барр. в сутки относительно уровня октября 2016 года, до 32,5 млн барр. 10 декабря 2016 года еще 11 стран, не входящих в ОПЕК, включая Россию, обязались с января 2017 года суммарно сократить объемы добычи нефти на 558 тыс. барр. в сутки. Доля России в этом объеме составляет 300 тыс. барр.: такого сокращения добычи необходимо достичь к маю 2017 года. Российские нефтяные компании добровольно взяли на себя обязательства снижать добычу пропорционально своей доле, Минэнерго осуществляет мониторинг их обязательств.



Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в нее, сыграло свою роль: так, средняя цена марки Brent в 2016 году составила $44,6 за баррель, а 7 апреля 2017 года нефть этой марки стоила $55,25 за баррель.



Американская угроза



Риском номер один «Роснефть» называет продолжающийся рост сланцевой добычи в ​Северной Америке. «По данным Министерства энергетики США, в четвертом квартале 2016 года в стране возобновился рост добычи нефти. Основной прирост отмечается по сланцевым проектам в связи с ростом цены на нефть до уровня, обеспечивающего устойчивую прибыль от продаж этой нефти (с учетом технического прогресса сегодня она составляет $35-50 за баррель)», — говорится в письме Федорова. «Роснефть» ожидает потенциального роста добычи нефти и конденсата в США в 2017-2018 годах на уровне 500 тыс. барр. в сутки, следует из письма.



О том, что компания видит риск для межстранового соглашения о сокращении добычи нефти в росте добычи сланцевой нефти в США, сообщало «РИА Новости» 13 марта. Основной угрозой для продления соглашения по сокращению добычи нефти является быстрая адаптация производителей сланцевой нефти в США к повышению цен на нефть, уточнял представитель компании.



Сланцевая добыча в США растет более высокими темпами, чем прогнозировалось, отмечает заведующий сектором «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов Николай Иванов. Он полагает, что плодами договоренностей ОПЕК и присоединившихся к картелю стран, которые привели к стабилизации цен на нефть на уровне $50-55 за баррель, пользуются американские производители нефти. Это несет риски потерь долей на рынке для остальных, в том числе и российских компаний. По данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок в США выросло в марте 2017 года на 65% к марту прошлого года, до 789 штук. Иванов также отметил, что эти установки стали более современными и заменяют две-три установки, применявшиеся еще два года назад.



По мнению заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова, в США сейчас происходит консолидация активов, в том числе сланцевых. «Сланцевые месторождения начинают концентрироваться в одних руках, а следовательно, освобождаются от кредитной нагрузки. В этой ситуации себестоимость добычи начинает снижаться. На разных скважинах по-разному, но в целом добыча рентабельна при цене около $50 за баррель и выше», — сказал он корреспонденту РБК 7 апреля.



Непостоянство саудитов



Вторым риском «Роснефть» считает отсутствие гарантий того, что Саудовская Аравия продолжит сокращать добычу такими же темпами, как она это делала в январе—феврале 2017 года. Как показывает статистика первых двух месяцев 2017 года, ОПЕК выполнила свои обязательства на 111%. При этом вклад Саудовской Аравии в это снижение составил 154%, то есть страна превысила свои обязательства в полтора раза: речь идет о снижении на 747 тыс. барр. в сутки в январе—феврале при плане 486 тыс. барр. в сутки, указано в письме.



При этом в марте Саудовская Аравия заявила, что планирует увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать около одной трети достигнутого ранее снижения добычи. «При этом не исключено, что она может быть заинтересована лишь во временной стабилизации цен на нефть для целей успешного размещения на рынке акций Saudi Aramco (и достижения целевой оценки в $2 трлн)», — предупреждает первый вице-президент «Роснефти».



Крупнейшая российская нефтяная компания, добывающая 40% всей нефти в стране, полагает, что «устойчивый рост цены нефти за счет сокращения добычи возможен только при условии полного выполнения достигнутых договоренностей всеми странами — участницами соглашения. В противном случае Россия может оказаться единственной страной, выполняющей свои обязательства в полной мере, что приведет к существенным потерям как для российских компаний, так и для бюджета Российской Федерации».



«Есть некоторые основания считать, что Саудовская Аравия сохранит интерес к контролю над ценами, пытаясь найти некий равновесный уровень, который, с одной стороны, восстанавливает выпавшие доходы, с другой — сдерживает значительный рост сланцевой добычи в США», — говорил 13 марта агентству «РИА Новости» представитель «Роснефти».



Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин полагает, что фактор роста сланцевой добычи и наращивание добычи рядом других участников рынка в среднесрочной перспективе приведет к падению цен на нефть ниже $50 за баррель. Он напоминает, что Минэкономразвития закладывает в бюджет 2017 года среднегодовую цену на нефть в $45,6 за баррель. Он полагает, что у российского Минэнерго нет рычагов предупреждения предсказанных «Роснефтью» рисков срыва выполнения соглашений по сокращению добычи: оно может только наблюдать за ними. В свою очередь обязательства компаний по сокращению добычи нефти носят добровольный характер и могут меняться в зависимости от ситуации на рынке. Если добыча у конкурентов продолжит расти, то Россия может отказаться от планов присоединения к продлению соглашения о сокращении добычи в следующем полугодии, считает эксперт.



По мнению старшего аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, учет рисков, названных «Роснефтью», даст возможность российским компаниям сохранить свои позиции на мировом рынке нефти.​ По его мнению, соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и вне ее оправдали себя, даже несмотря на фору для сланцевой добычи в США.



Небольшие отклонения



При этом сама «Роснефть», снижавшая добычу в январе—феврале, уже позволяет себе отклонения от тренда на снижение добычи. Имевшийся в первой половине марте рост на 0,3% относительно февраля Федоров объясняет испытаниями скважин на Сузунском месторождении в Восточной Сибири. «В первой половине марта 2017 года компания провела испытания скважин на новом Сузунском месторождении, что даст эффект незначительного увеличения добычи», — объясняет он.



Суточная добыча нефти «Роснефтью» в марте 2017 года по отношению к февралю 2017 года с учетом разницы в количестве дней выросла на 0,1%, с 3,793 млн до 3,798 млн барр. в сутки, подсчитал старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. Рост к уровню марта 2016 года составил 1,2%. По итогам первого квартала 2017 года к тому же периоду 2016 года добыча нефти «Роснефтью» выросла на 0,7%. В процентном соотношении рост добычи квартал к кварталу 2016 и 2017 года был выше только у «Газпромнефти» (9,2%) и «Татнефти» (5,2%), но они добывают существенно меньший объем нефти (781 тыс. и 582 тыс. барр. в сутки в марте 2017 года соответственно).



В конце марта Новак сообщал, что Россия продолжает сокращать добычу нефти в рамках ранее заключенной сделки с ОПЕК. «Сокращение добычи нефти в январе—феврале шло опережающими темпами. К настоящему моменту мы достигли сокращения добычи на 200 тыс. барр. в сутки. Мы ожидаем выйти на показатель в 300 тыс. барр. в сутки к концу апреля», — уточнил министр.



Правительство России по итогам наблюдений рынка в апреле и мае примет решение о том, стоит ли продлевать глобальный нефтяной пакт по сокращению добычи, сказал 7 апреля журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. «Хотелось бы увидеть цену $55-60 за баррель, но действия все равно были правильные — ситуация лучше, чем была», — цитирует Reuters ответ Дворковича на вопрос об итогах соглашения ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи в первой половине этого года. Министр Новак в тот же день сказал, что правительство и компании на прошлой неделе обсуждали идею продлить пакт, но решения пока нет.



Людмила Подобедова

​При участии Алины ФадеевойПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550350/ Источник: РБК daily ← Минюст России исключил "Эковахту Сахалина" из реестра "иностранных агентов" Дайджест российских СМИ → Новости net.finam.ru