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Минюст России исключил "Эковахту Сахалина" из реестра "иностранных агентов"

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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:02    Министерство юстиции России исключило "Экологическую вахту Сахалина" из реестра НКО, выполняющих функции "иностранного агента". Об этом Минюст сообщает в своем письме, поступившем в общественную организацию накануне http://www.ecosakh.ru/index.php/va-doc/item/1603-minyust-isklyucheniye. Одновременно запись об "Эковахте Сахалина" исчезла из реестра, размещенного на официальном интернет-сайте ведомства по адресу http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx.
 
Решение принято 15 марта 2017 года в связи с отсутствием в деятельности "Эковахты" признаков "иностранного агента", что подтвердила проверка сахалинского территориального управления Минюста в феврале 2017 года. Она установила, что организация еще в сентябре 2015 года отказалась от получения иностранных денежных средств, вернула их благотворителям и с тех пор, уже полтора года, защищает природу Сахалина с помощью исключительно российского финансирования – добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Государственной поддержки из бюджетов различных уровней "Эковахта Сахалина" не получает.
 
Вне зависимости от данного решения Минюста организация по-прежнему считает включение ее в реестр "иностранных агентов" в сентябре 2015 года неправомерным и нарушающим ее законные права, в связи с чем продолжает оспаривать это в судах различных инстанций. В частности, жалоба по одному из исков "Эковахты Сахалина" к Минюсту России недавно поступила в Европейский суд по правам человека; еще один иск экологов в настоящее время рассматривает Верховный суд России. Правовую поддержку в этих судебных делах оказывает НКО "Клуб юристов третьего сектора" http://www.hrrcenter.ru/.
 
Региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" создана в 1997 году и уже 20 лет охраняет природу Сахалина и защищает экологические права граждан. В 2016 году организация работала по 10 проектам и программам, охватывающим сохранение лососевых рыб и среды их обитания, развитие неистощительного использования лососевых ресурсов, борьбу с браконьерством, повышение безопасности и экологических стандартов нефтегазовой отрасли, сохранение городских зеленых насаждений. Отчет о работе "Эковахты" в 2016 году доступен на сайте организации http://ecosakh.ru/index.php/info/item/1591-otchet-o-deyatelsti-evs-v-2016-godu.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550349/

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Минюст России исключил "Эковахту Сахалина" из реестра "иностранных агентов"

«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:02   Министерство юстиции России исключило "Экологическую вахту Сахалина" из реестра НКО, выполняющих функции "иностранного агента". Об этом Минюст сообщает в своем письме, поступившем в общественную организацию накануне http://www.ecosakh.ru/index.php/va-doc/item/1603-minyust-isklyucheniye. Одновременно запись об "Эковахте Сахалина" исчезла из реестра, размещенного на официальном интернет-сайте ведомства по адресу http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx.
 
Решение принято 15 марта 2017 года в связи с отсутствием в деятельности "Эковахты" признаков "иностранного агента", что подтвердила проверка сахалинского территориального управления Минюста в феврале 2017 года. Она установила, что организация еще в сентябре 2015 года отказалась от получения иностранных денежных средств, вернула их благотворителям и с тех пор, уже полтора года, защищает природу Сахалина с помощью исключительно российского финансирования – добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Государственной поддержки из бюджетов различных уровней "Эковахта Сахалина" не получает.
 
Вне зависимости от данного решения Минюста организация по-прежнему считает включение ее в реестр "иностранных агентов" в сентябре 2015 года неправомерным и нарушающим ее законные права, в связи с чем продолжает оспаривать это в судах различных инстанций. В частности, жалоба по одному из исков "Эковахты Сахалина" к Минюсту России недавно поступила в Европейский суд по правам человека; еще один иск экологов в настоящее время рассматривает Верховный суд России. Правовую поддержку в этих судебных делах оказывает НКО "Клуб юристов третьего сектора" http://www.hrrcenter.ru/.
 
Региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" создана в 1997 году и уже 20 лет охраняет природу Сахалина и защищает экологические права граждан. В 2016 году организация работала по 10 проектам и программам, охватывающим сохранение лососевых рыб и среды их обитания, развитие неистощительного использования лососевых ресурсов, борьбу с браконьерством, повышение безопасности и экологических стандартов нефтегазовой отрасли, сохранение городских зеленых насаждений. Отчет о работе "Эковахты" в 2016 году доступен на сайте организации http://ecosakh.ru/index.php/info/item/1591-otchet-o-deyatelsti-evs-v-2016-godu.
 


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