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Космический телескоп и сауна: вклад Гречко в науку
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«Нефть России», 09.04.17, Москва, 01:52 Космическая сауна и космический телескоп: друзья и коллеги дважды Героя Советского Союза космонавта Георгия Гречко (25.05.1931 - 8.04.2017) рассказали ТАСС о том, какие научные достижения космонавту удалось вывести на орбиту в буквальном смысле слова, о его натуре и увлечениях, о том, каким его запомнили в разных регионах страны.
Сауна в космосе
Длительные космические полеты поставили ребром ряд бытовых вопросов, в том числе: как нормально помыться. "Мы к тому времени уже давно дружили, бывали друг у друга дома, часто перезванивались, и Георгий Михайлович знал о моей разработке "Баня в чемодане" - портативной тепловой камере, которую производили три советских завода - в Ленинграде, во Фрунзе (ныне столица Киргизии Бишкек) и в городе Октябрьске в Башкирии, - рассказал Александр Массарский, руководитель студенческого КБ Балтийского государственного технического университета им. Д. Ф. Устинова "Военмех". - Он предложил адаптировать идею к космической станции, потому что на тот момент вместо душа и бани космонавты могли позволить себе лишь обтереться салфетками, увлажненными лосьеном".
Друзья заинтересовали идеей Институт медико-биологических проблем. "Мои предложения были использованы при разработке космической сауны, а Георгий Гречко испытал ее в космосе. Наша сауна работала на станциях "Салют-6", "Салют-7" и станции "Мир", а затем была затоплена вместе со станцией "Мир" и больше пока в космосе не применялась", - рассказал Массарский.
"Сауна представляла собой мешок в человеческий рост из мягкого материала, включающего нагревательные элементы. Практически это был чехол, в который можно было залезть, пропотеть и затем обтереться сухим полотенцем", - отметил в беседе с корр. ТАСС ученый секретарь "Военмеха" Михаил Охочинский.
Масарский заметил, что на Международной космической станции космическая сауна не используется, и космонавты вновь вынуждены были вернуться к салфеткам с пропиткой из лосьена. "Мы хотели бы вернуть космическую сауну на орбиту. Мы можем это сделать. Нужен конкретный заказ", - сказал он, заметив, что с распадом СССР и обычные, не космические портативные сауны перестали выпускаться из-за разрыва кооперации в промышленности, а некоторое время назад он узнал, что их стали делать в Китае. "То, что мы делали десятки лет назад стало теперь китайской новинкой", - заметил ученый.
Орбитальный космический телескоп
Александр Массарский и Михаил Охочинский рассказали корр. ТАСС о научной гипотезе, которую вначале выдвинул Георгий Гречко, затем нашел, где создать нужный прибор, а также сумел свою гипотезу проверить и подтвердить с помощью экспериментов, которые провели его коллеги-космонавты на орбите. "Георгий Михайлович был доктором физико-математических наук, и его очень интересовала физика атмосферы. Во время космического полета он на основе собственных наблюдений высказал предположение о неоднородности верхних слоев атмосферы, о том, что они имеют разную плотность и включения", - рассказал Охочинский.
"Его гипотеза требовала проверки с помощью специального оптического прибора для проведения наблюдений верхних слоев атмосферы из космоса, но такого прибора не существовало, и никто в мире не знал, как его создать, - говорит Массарский. - Мы обсудили задачу и решили предложить ее решить студенческому КБ "Военмеха", и молодые ученые справились. Их направлял профессор Вячеслав Веселов".
Работа шла восемь лет. Вначале ее финансировал Главкосмос, затем там возник дефицит финансовых средств, и работу подхватил институт, завершали проект "Фотон" уже вообще без финансирования на энтузиазме участников. Прибор испытали в Крымской обсерватории, а затем в Испытательном центре ЛОМО, и в начале 1990-х годов его подняли на станцию "Мир", и космонавт Геннадий Падалка проверил и подтвердил гипотезу Гречко. Телескоп также как и космическая сауна был затоплен вместе со станцией "Мир", но разработчики не исключают возможность возродить идею.
"Конечно чертежи и идеи проекта "Фотон" у нас остались. С учетом современных технологий многое сейчас в нем можно было бы сделать по-другому, но это был бесценный опыт", - полагает Массарский.
Любитель шуток и розыгрышей
Массарский рассказал о том, что стиль жизни и общения Георгия Гречко был насквозь пропитан юмором. "Однажды я утром звоню ему, спрашиваю, "Ты уже сделал зарядку?", а он: "А как же, еще 20 лет назад!". Он обожал различные шутки и розыгрыши. Сегодня он ушел, для меня это настолько тяжело, что даже не могу припомнить эти истории. Их было множество, хорошее тому подтверждение - его книга "От лучины до космоса", где полно юмора", - отметил собеседник агентства, заметив, что доброжелательность, остроумие, обаяние Георгия Гречко бросались в глаза каждому, кто с ним общался.
Гипербореи инопланетяне
Георгий Гречко участвовал в экспедициях по поиску следов древних цивилизаций на Кольском полуострове, где, согласно гипотезе, находилась легендарная прародина славян - Гиперборея. Космонавта заинтересовала эта гипотеза, он, в частности, изучал священное озеро саамов, Сейдозеро, где повстречался с мурманской журналисткой Натальей Гречиной. "Не зря в мифах многих народов мира встречаются упоминания о неких великанах. Кто-то называет их богами, кто-то - атлантами, кто-то - инопланетянами, - сказал мне тогда Георгий Гречко, - рассказала Гречина корр. ТАСС. - Он высказывал мнение, что именно от этой высокоразвитой цивилизации произошли современные люди, а потом выродились".
Будучи ученым, Гречко при этом верил в Бога. "Серьезно изучаю историю человечества и делаю вывод, что даже на Земле всегда существовали параллельные цивилизации - кельты и друиды, египтяне и их жрецы. Я думаю, что Некто дал нам толчок в развитии, помог искусственно обойти шимпанзе в интеллекте. И по отношению к нам он, конечно, был Богом, действительно создал нас по своему образу и подобию", - говорил он ранее журналистам.
Увлекали космонавта и все возможные свидетельства и артефакты, связанные с инопланетянами. "Но он говорил, что был готов поверить в пришельцев, только встретившись с ними лично и пожав кому-нибудь из них руку", - рассказал ТАСС первый вице-президент Северо-Западной организации Федерации космонавтики России, член Российской Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Олег Мухин.
Страна запомнит героя
Охочинский отметил, что Гречко никогда не отказывался общаться со студентами своей альма-матер "Военмеха". "Много лет подряд он проводил по 2-3 таких встречи в год, затем ежегодно", - сказал он. По мнению губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, направившего сегодня соболезнования родным, близким и коллегам Георгия Гречко, "блестящее образование и профессиональная подготовка в ленинградских научных учреждениях позволили ему стать одним из самых известных космонавтов планеты".
Единственный в России Музей часов в Ангарске (Иркутская область) Георгий Гречко посетил еще в 1978 году, и с тех пор в городе нефтехимиков гордились своей дружбой с ним. Гречко не единожды гостил в Ангарске, рассказала корр. ТАСС директор музей Вера Павловец. "Георгий Михайлович остался под большим впечатлением от собранной в нашем музее коллекции и пообещал обязательно пополнить ее. Свое обещание он вскоре исполнил, передав нам побывавшие в космосе часы с корабля "Салют-6", - отметила она.
Гречко очень любил Калугу, был Почетным гражданином города и часто приезжал в музей космонавтики им. К. Э. Циолковского. Здесь часто встречался с жителями, участвовал в космических чтениях, праздновании Дня космонавтики. В музее в Калуге хранятся уникальные предметы, связанные с полетом Гречко в космос, копия его большого портрета, выполненная художниками Константином и Натальей Мирошник. В постоянной экспозиции представлены летный костюм космонавта, печь плавления для получения кристаллов на орбите Земли, в архиве музея хранятся его книги о космических полетах.
Улица в Северодвинске и газетные вырезки в Аркалыке
В Северодвинске Архангельской области в честь полета Гречко на корабле "Союз-26" названа одна из улиц. "В январе 1978 года северодвинский горисполком принял решение назвать одну из улиц в новостроящемся микрорайоне именем Советских космонавтов Юрия Романенко и Георгия Гречко. В честь полета на борту космического корабля "Союз-26", на котором они осуществили стыковку с орбитальной научной станцией "Салют-6". Улица называется Советских космонавтов", - пояснила ТАСС научный сотрудник Северодвинского городского краеведческого музея Любовь Карпова.
Жители города Аркалык Костанайской области (Казахстан), куда в советское время с орбиты возвращались космонавты, сохранили память о космических путешествиях дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко. В областном музее истории степного края в городе Аркалык с населением более 40 тыс. человек, расположенном в 954 км от космодрома Байконур, в казахстанской степи, сохранились газетные вырезки и архивные фотографии о приземлении Гречко. "Конечно, мы чтим память Гречко. Сегодня в Аркалыке не осталось очевидцев приземления Гречко, воспоминания этом сохранились лишь в газетных вырезках и архивных фотографиях, которые хранятся в нашем музее. Возможно, будет создана отдельная экспозиция", - сказал ТАСС главный редактор местной газеты Арыстан Альмагамбетов.
Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. 27 мая 1968 года он был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ, совершил три космических полета общей продолжительностью 134 суток 20 часов 32 минуты 58 секунд и один выход в открытый космос (1 час 28 минут).
Гречко скончался в ночь на 8 апреля на 86-м году жизни.