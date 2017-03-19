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Политика

Ультраправые обвинили Трампа в том, что он попал в ловушку "ястребов"

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«Нефть России», 09.04.17, Москва, 01:46    Ультраправые сторонники Дональда Трампа обрушились с резкой критикой на президента США, заявив, что он попался в устроенную для него американскими "ястребами"-неоконсерваторами ловушку, отмечает AFP.
 
Майк Сернович, один из лидеров движения Alt-Right, обвинил президента в предательстве избирателей, организовав кампанию в социальных сетях, поддерживаемую хэштегом #Syriahoax ("Сирийская мистификация"). "Мы все знаем, что Асад не травил своих сограждан", - заявил Сернович, выдвинув версию, что на атаку Трампа спровоцировало так называемое "глубинное государство", которое "хочет войны с Россией". (Термин "глубинное государство" разработан конспирологами, которые говорят о тайном заговоре вашингтонской бюрократии с целью подорвать доверие к Трампу у американцев). "Они используют газовую атаку в Сирии, которая является мистификацией, чтобы вызвать третью мировую войну", - отметил лидер ультраправой организации.
 
Со своей стороны создатель ультраправого сайта Infowars также считает, что до Трампа умело довели ложную информацию с тем, чтобы у него не оставалось никаких сомнений в виновности президента Сирии Башара Асада. "Зачем Асаду это делать, когда он выигрывает в Сирии?", - заметил Алекс Джонс, который поддерживает идею о том, что атака была уловкой, необходимой для того, чтобы заставить Дональда Трампа сравняться во взглядах с традиционными консерваторами. По мнению Джонса, президента убедили: акция в Сирии необходима ему для того, чтобы "доказать, что он не является марионеткой России".
 
В свою очередь видный республиканский полемист Энн Коултер напомнила о том, что в 2013 году Трамп выступал против американского военного участия на Ближнем Востоке. "Однако все перевернула увиденная им фотография по телевизору детей, пострадавших от теракта", - сказала Коултер, фактически подтвердив тезис о легкой внушаемости Трампа.
 
Аналитики отмечают, что на фоне заявлений ряда консерваторов вроде Маккейна и демократов (как Клинтон), которые моментально поддержали решение президента, его основные помощники и советники, как например, Стивен Бэннон, главный стратег Белого дома, пока сохраняют нейтральную позицию и никак не комментируют ракетный удар.
 
Между тем
 
В некоторых соцсетях высказываются предположения, что за организацией комбинации, которая вынудила Трампа дать приказ на нанесение ракетного удара по Сирии, стоит один из самых опытных консерваторов и стратегов из числа американских "ястребов", бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Именно этот "хитрый лис", известный своим умением "сталкивать лбами" соперников США, якобы посоветовал Трампу нанести удар по Сирии во время визита главы Китая Си Цзиньпиня, чтобы поставить Пекин в неловкое положение перед Москвой.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550339/

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Ультраправые обвинили Трампа в том, что он попал в ловушку "ястребов"

«Нефть России», 09.04.17, Москва, 01:46   Ультраправые сторонники Дональда Трампа обрушились с резкой критикой на президента США, заявив, что он попался в устроенную для него американскими "ястребами"-неоконсерваторами ловушку, отмечает AFP.
 
Майк Сернович, один из лидеров движения Alt-Right, обвинил президента в предательстве избирателей, организовав кампанию в социальных сетях, поддерживаемую хэштегом #Syriahoax ("Сирийская мистификация"). "Мы все знаем, что Асад не травил своих сограждан", - заявил Сернович, выдвинув версию, что на атаку Трампа спровоцировало так называемое "глубинное государство", которое "хочет войны с Россией". (Термин "глубинное государство" разработан конспирологами, которые говорят о тайном заговоре вашингтонской бюрократии с целью подорвать доверие к Трампу у американцев). "Они используют газовую атаку в Сирии, которая является мистификацией, чтобы вызвать третью мировую войну", - отметил лидер ультраправой организации.
 
Со своей стороны создатель ультраправого сайта Infowars также считает, что до Трампа умело довели ложную информацию с тем, чтобы у него не оставалось никаких сомнений в виновности президента Сирии Башара Асада. "Зачем Асаду это делать, когда он выигрывает в Сирии?", - заметил Алекс Джонс, который поддерживает идею о том, что атака была уловкой, необходимой для того, чтобы заставить Дональда Трампа сравняться во взглядах с традиционными консерваторами. По мнению Джонса, президента убедили: акция в Сирии необходима ему для того, чтобы "доказать, что он не является марионеткой России".
 
В свою очередь видный республиканский полемист Энн Коултер напомнила о том, что в 2013 году Трамп выступал против американского военного участия на Ближнем Востоке. "Однако все перевернула увиденная им фотография по телевизору детей, пострадавших от теракта", - сказала Коултер, фактически подтвердив тезис о легкой внушаемости Трампа.
 
Аналитики отмечают, что на фоне заявлений ряда консерваторов вроде Маккейна и демократов (как Клинтон), которые моментально поддержали решение президента, его основные помощники и советники, как например, Стивен Бэннон, главный стратег Белого дома, пока сохраняют нейтральную позицию и никак не комментируют ракетный удар.
 
Между тем
 
В некоторых соцсетях высказываются предположения, что за организацией комбинации, которая вынудила Трампа дать приказ на нанесение ракетного удара по Сирии, стоит один из самых опытных консерваторов и стратегов из числа американских "ястребов", бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Именно этот "хитрый лис", известный своим умением "сталкивать лбами" соперников США, якобы посоветовал Трампу нанести удар по Сирии во время визита главы Китая Си Цзиньпиня, чтобы поставить Пекин в неловкое положение перед Москвой.
 


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