«Нефть России», 09.04.17, Москва, 01:40 Южной Корее необходимо вернуться к проекту строительства газопровода из России через территорию КНДР, а также активно развивать Северный морской путь (СМП). Это позволит решить ряд важных проблем как в политике, так и экономике. С таким предложением выступил на прошедшем вчера в Сеуле "Форуме будущей энергетики" профессор Сеульского университета Ким Тхэ Ю.



Напомним, что проект прокладки газопровода из РФ в Южную Корею через территорию Северной обсуждался Москвой и Сеулом с 2008 г., но затем был отложен по ряду причин. Некоторые эксперты считают, что партнеры не смогли договориться о цене за газ, а другие указывают, что Сеул отказался как-либо вовлекать в сотрудничество Пхеньян, отношения с которым с 2010 г. у Юга сильно ухудшились.



Как подчеркнул в своем докладе на форуме профессор Ким, прокладка газопровода из России позволит Сеулу решить не только вопрос с диверсификацией источников энергоресурсов, от зарубежных поставок которых Корея зависит более чем на 95 процентов, но и позволит снизить политическую напряженность в межкорейских отношениях. По словам эксперта, газопровод предоставит хорошую платформу для развития межкорейского и многостороннего экономического сотрудничества, что положительно скажется на общей ситуации в регионе.



Ким при этом отверг опасения тех, кто считает, что КНДР может "начать перекрывать вентиль" Сеулу. По словам профессора, активное участие России является гарантией того, что Север не станет прибегать к действиям, наносящим ущерб интересам Москвы.



Одновременно Ким Тхэ Ю отметил необходимость для Южной Кореи обратить самое пристальное внимание на участие в развитии Северного морского пути. По его словам, это позволит придать новый импульс развитию южнокорейской судостроительной промышленности, оптимизировать пути поставок товаров из Кореи в Европу, а также получить заказы на строительство объектов инфраструктуры, необходимой для обслуживания СМП.



Эксперт отметил, что сочетание российских технологий в ряде сфер и корейских судостроительных мощностей может дать очень большой положительный эффект при строительстве специальных судов, приспособленных для хождения по регионам со сложной ледовой обстановкой.



"Корейскому полуострову необходимо выстраивать свое развитие, опираясь как на США, так и на Россию… РФ и Корея смогут успешно развиваться, взаимно дополняя друг друга", - заявил профессор Ким Тхэ Ю в ходе конференции.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550338/ Источник: Российская газета ← Не менее 30 человек погибли при пожаре на нефтепроводе в йеменской провинции Ходейда Ультраправые обвинили Трампа в том, что он попал в ловушку "ястребов" → Новости net.finam.ru