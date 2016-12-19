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Не менее 30 человек погибли при пожаре на нефтепроводе в йеменской провинции Ходейда
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«Нефть России», 09.04.17, Москва, 01:29 Не менее 30 человек погибли при пожаре, возникшем у нефтепровода в западной йеменской провинции Ходейда, расположенной на побережье Красного моря. Об этом сегодня передал телеканал "Аль-Арабия".
По поступающим сведениям, в районе Эт-Турба у поврежденного нефтепровода собрались десятки местных жителей, которые старались собрать в различные емкости вытекающее из него горючее. Многие из них приехали целыми семьями на автомобилях и мотоциклах. Один из деревенских жителей привез электрический генератор, чтобы, как ему казалось, более эффективно перекачивать вытекающий на землю бензин в канистру. Искра от электроприбора попала в лужу бензина; возник мощный пожар, спастись от которого удалось немногим.
По данным местных медиков, погибли не менее 30 человек, причем 10 из них скончались уже по дороге в близлежащую больницу. Еще около 30 йеменцев получили ожоги различной степени, некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии. В результате пожара дотла сгорели 22 автомобиля и около десятка мотоциклов, на которых местные жители добирались до Эт-Турбы.
Как сообщили представители официальных йеменских властей, трубопровод, доставлявший сырье из провинции Маариб в Ходейду, был выведен из строя за день до трагедии сторонниками движения "Ансар Аллах" (хуситы), ведущими вооруженную борьбу с правительственными силами. По убеждению властей, мятежники таким образом пытались ограничить снабжение горючим формирования йеменской армии, дислоцированные в красноморской провинции.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным ООН, за два года боевых действий погибли почти 4,8 тысячи мирных жителей, в том числе 1,4 тысячи детей. В гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн йеменцев, то есть две третьих населения страны, из них 7 млн угрожает голод.
Александр Елистратов