«Нефть России», 08.04.17, Москва, 08:27 Ракетная атака США на сирийскую военную базу вызвала негативную реакцию на российском финансовом рынке. По итогам пятничных торгов ведущие российские индексы упали на 1,6-3,1%, а курс доллара к рублю взлетел выше уровня 57 руб./$. Лишь возросшая цена нефти удержала рубль от более глубокого падения. Дальнейшее поведение инвесторов будет зависеть от развития конфликта вокруг Сирии.



Сразу после открытия торгов на Московской бирже индекс РТС обвалился на 2,2%, до 1123,45 пункта. К 16:40 индекс откатился уже до отметки 1110,88 пункта, обновив двухнедельный минимум. По итогам торгов он остановился на отметке 1113,45 пункта, что на 3,1% ниже закрытия четверга. Индекс Московской биржи снизился за день на 1,7%, до уровня 2014,37 пункта. В результате российские индексы продемонстрировали самое существенное падение с 9 марта этого года.



Негативной была реакция и на российском валютном рынке. На открытии торгов курс доллара на Московской бирже впервые в этом месяце поднялся выше уровня 57 руб./$. По итогам основных торгов курс остановился на отметке 57,09 руб./$, что на 90 коп выше закрытия четверга. Курс евро вырос за день на 62 коп., до 60,58 руб./€. По словам трейдера западного банка, динамика валютных курсов на российском рынке была вызвана "эмоциональными действиями внешних и внутренних инвесторов".



Впрочем, часть негатива на валютном рынке в пятницу компенсировала выросшая цена на нефть, считает ведущий аналитик Нордеа-банка Денис Давыдов. По данным агентства Reuters, котировки июньского контракта на поставку североморской нефти Brent вчера превышали $56 за баррель, что на 2,2% выше закрытия четверга. По итогам торгов цена стабилизировалась возле отметки $55,3 за баррель. "Усиление военного конфликта может спровоцировать перебои с поставками нефти, что находит отражение в цене",-- отмечает младший портфельный управляющий GHP Group Алена Николаева. Впрочем, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, ракетные удары США не меняют фундаментальные факторы и премия к ценам на нефть за геополитический риск, появившаяся утром, должна в скором времени исчезнуть.



В таких условиях ситуация на рынке нефти оказывает ограниченное влияние на стоимость рублевых активов, поскольку на первом месте сейчас опасения роста геополитической напряженности.



"В преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву надежды на успешность переговоров уже вызывают опасения, как бы и сам визит не отменили. Поэтому на российском рынке видны возросшая волатильность и бегство из рублевых активов",-- отмечает портфельный управляющий группы "Тринфико" Фарит Закиров.



Происходящее напоминает ситуацию полуторалетней давности, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. Тогда президент России Владимир Путин назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов. Для защиты национальных интересов президент подписал указ о введении санкций против Турции. В свою очередь, Анкара заявила о готовности ввести ответные меры в отношении России. В первый же день российские индексы снизились на 3-3,3%, а курс доллара взлетел на 1 руб., до 65,38 руб./$. Впрочем, в отсутствие дальнейшей эскалации конфликта ситуация перестала влиять на российский фондовый рынок. Поэтому, как и полтора года назад, положение на российском рынке будет зависеть от развития ситуации вокруг сирийского конфликта. "Повышение градуса в заявлениях с обеих сторон однозначно негативно скажется на восприятии российского рынка глобальными инвесторами",-- отмечает Фарит Закиров. Но в случае отсутствия роста напряженности российский рынок может быстро отыграть падение, считает заместитель гендиректора ИК "Регион" Константин Комиссаров.



Виталий ГайдаевПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550333/ Источник: Kommersant.ru ← Conoco и Nexen сократили добычу тяжелой нефти в Канаду Новости net.finam.ru