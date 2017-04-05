Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 08 апреля 2017 года, суббота , 12:43:11 мск
Нефть, Brent: $55.22 +0,33
Валюта:    56.92 +0,48    60.57 +0,49
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1265.12 Мб информации:

  • 533726 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Нефть пошла ракетным курсом: Рынки ощутили толчки от удара по Сирии

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 08.04.17, Москва, 08:27    Ракетная атака США на сирийскую военную базу вызвала негативную реакцию на российском финансовом рынке. По итогам пятничных торгов ведущие российские индексы упали на 1,6-3,1%, а курс доллара к рублю взлетел выше уровня 57 руб./$. Лишь возросшая цена нефти удержала рубль от более глубокого падения. Дальнейшее поведение инвесторов будет зависеть от развития конфликта вокруг Сирии.
 
Сразу после открытия торгов на Московской бирже индекс РТС обвалился на 2,2%, до 1123,45 пункта. К 16:40 индекс откатился уже до отметки 1110,88 пункта, обновив двухнедельный минимум. По итогам торгов он остановился на отметке 1113,45 пункта, что на 3,1% ниже закрытия четверга. Индекс Московской биржи снизился за день на 1,7%, до уровня 2014,37 пункта. В результате российские индексы продемонстрировали самое существенное падение с 9 марта этого года.
 
Негативной была реакция и на российском валютном рынке. На открытии торгов курс доллара на Московской бирже впервые в этом месяце поднялся выше уровня 57 руб./$. По итогам основных торгов курс остановился на отметке 57,09 руб./$, что на 90 коп выше закрытия четверга. Курс евро вырос за день на 62 коп., до 60,58 руб./€. По словам трейдера западного банка, динамика валютных курсов на российском рынке была вызвана "эмоциональными действиями внешних и внутренних инвесторов".
 
Впрочем, часть негатива на валютном рынке в пятницу компенсировала выросшая цена на нефть, считает ведущий аналитик Нордеа-банка Денис Давыдов. По данным агентства Reuters, котировки июньского контракта на поставку североморской нефти Brent вчера превышали $56 за баррель, что на 2,2% выше закрытия четверга. По итогам торгов цена стабилизировалась возле отметки $55,3 за баррель. "Усиление военного конфликта может спровоцировать перебои с поставками нефти, что находит отражение в цене",-- отмечает младший портфельный управляющий GHP Group Алена Николаева. Впрочем, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, ракетные удары США не меняют фундаментальные факторы и премия к ценам на нефть за геополитический риск, появившаяся утром, должна в скором времени исчезнуть.
 
В таких условиях ситуация на рынке нефти оказывает ограниченное влияние на стоимость рублевых активов, поскольку на первом месте сейчас опасения роста геополитической напряженности.
 
"В преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву надежды на успешность переговоров уже вызывают опасения, как бы и сам визит не отменили. Поэтому на российском рынке видны возросшая волатильность и бегство из рублевых активов",-- отмечает портфельный управляющий группы "Тринфико" Фарит Закиров.
 
Происходящее напоминает ситуацию полуторалетней давности, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. Тогда президент России Владимир Путин назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов. Для защиты национальных интересов президент подписал указ о введении санкций против Турции. В свою очередь, Анкара заявила о готовности ввести ответные меры в отношении России. В первый же день российские индексы снизились на 3-3,3%, а курс доллара взлетел на 1 руб., до 65,38 руб./$. Впрочем, в отсутствие дальнейшей эскалации конфликта ситуация перестала влиять на российский фондовый рынок. Поэтому, как и полтора года назад, положение на российском рынке будет зависеть от развития ситуации вокруг сирийского конфликта. "Повышение градуса в заявлениях с обеих сторон однозначно негативно скажется на восприятии российского рынка глобальными инвесторами",-- отмечает Фарит Закиров. Но в случае отсутствия роста напряженности российский рынок может быстро отыграть падение, считает заместитель гендиректора ИК "Регион" Константин Комиссаров.
 
Виталий ГайдаевПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550333/

Conoco и Nexen сократили добычу тяжелой нефти в Канаду
Просмотров: 263
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Алхимики золотого рынка
Выставки:
Новости
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 
08:27 · Нефть пошла ракетным курсом: Рынки ощутили толчки от удара по Сирии
08:14 · Conoco и Nexen сократили добычу тяжелой нефти в Канаду
08:09 · Правительство РФ объявило аукцион на освоение Гыданского газового месторождения
01:09 · Нефтетрейдер Gunvor думает о продаже
01:01 · Сделкой «Роснефти» с Венесуэлой заинтересовались в конгрессе США
00:51 · Опрос: Как россияне относятся к антикоррупционным обличениям ФБК?
00:44 · МЭРская сказка с циничным концом
00:37 · Газ раздора: Противники Башара Асада могли насолить Кремлю
00:22 · Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1 тыс. куб. м
00:15 · Трамп решил спустить курок, начав масштабную операцию
00:05 · Эксперт: возможности сотрудничества России и США в Сирии исчезли
00:00 · ДОСЬЕ: История урегулирования проблемы сирийского химического оружия

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Нефть пошла ракетным курсом: Рынки ощутили толчки от удара по Сирии

«Нефть России», 08.04.17, Москва, 08:27   Ракетная атака США на сирийскую военную базу вызвала негативную реакцию на российском финансовом рынке. По итогам пятничных торгов ведущие российские индексы упали на 1,6-3,1%, а курс доллара к рублю взлетел выше уровня 57 руб./$. Лишь возросшая цена нефти удержала рубль от более глубокого падения. Дальнейшее поведение инвесторов будет зависеть от развития конфликта вокруг Сирии.
 
Сразу после открытия торгов на Московской бирже индекс РТС обвалился на 2,2%, до 1123,45 пункта. К 16:40 индекс откатился уже до отметки 1110,88 пункта, обновив двухнедельный минимум. По итогам торгов он остановился на отметке 1113,45 пункта, что на 3,1% ниже закрытия четверга. Индекс Московской биржи снизился за день на 1,7%, до уровня 2014,37 пункта. В результате российские индексы продемонстрировали самое существенное падение с 9 марта этого года.
 
Негативной была реакция и на российском валютном рынке. На открытии торгов курс доллара на Московской бирже впервые в этом месяце поднялся выше уровня 57 руб./$. По итогам основных торгов курс остановился на отметке 57,09 руб./$, что на 90 коп выше закрытия четверга. Курс евро вырос за день на 62 коп., до 60,58 руб./€. По словам трейдера западного банка, динамика валютных курсов на российском рынке была вызвана "эмоциональными действиями внешних и внутренних инвесторов".
 
Впрочем, часть негатива на валютном рынке в пятницу компенсировала выросшая цена на нефть, считает ведущий аналитик Нордеа-банка Денис Давыдов. По данным агентства Reuters, котировки июньского контракта на поставку североморской нефти Brent вчера превышали $56 за баррель, что на 2,2% выше закрытия четверга. По итогам торгов цена стабилизировалась возле отметки $55,3 за баррель. "Усиление военного конфликта может спровоцировать перебои с поставками нефти, что находит отражение в цене",-- отмечает младший портфельный управляющий GHP Group Алена Николаева. Впрочем, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, ракетные удары США не меняют фундаментальные факторы и премия к ценам на нефть за геополитический риск, появившаяся утром, должна в скором времени исчезнуть.
 
В таких условиях ситуация на рынке нефти оказывает ограниченное влияние на стоимость рублевых активов, поскольку на первом месте сейчас опасения роста геополитической напряженности.
 
"В преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву надежды на успешность переговоров уже вызывают опасения, как бы и сам визит не отменили. Поэтому на российском рынке видны возросшая волатильность и бегство из рублевых активов",-- отмечает портфельный управляющий группы "Тринфико" Фарит Закиров.
 
Происходящее напоминает ситуацию полуторалетней давности, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. Тогда президент России Владимир Путин назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов. Для защиты национальных интересов президент подписал указ о введении санкций против Турции. В свою очередь, Анкара заявила о готовности ввести ответные меры в отношении России. В первый же день российские индексы снизились на 3-3,3%, а курс доллара взлетел на 1 руб., до 65,38 руб./$. Впрочем, в отсутствие дальнейшей эскалации конфликта ситуация перестала влиять на российский фондовый рынок. Поэтому, как и полтора года назад, положение на российском рынке будет зависеть от развития ситуации вокруг сирийского конфликта. "Повышение градуса в заявлениях с обеих сторон однозначно негативно скажется на восприятии российского рынка глобальными инвесторами",-- отмечает Фарит Закиров. Но в случае отсутствия роста напряженности российский рынок может быстро отыграть падение, считает заместитель гендиректора ИК "Регион" Константин Комиссаров.
 
Виталий Гайдаев
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Февраль 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Март 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       