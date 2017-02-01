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Нефтегазодобыча

Conoco и Nexen сократили добычу тяжелой нефти в Канаду

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«Нефть России», 08.04.17, Москва, 08:14    Две компании, разрабатывающие нефтеносные пески в Канаде, сократили производство из-за нехватки синтетического нефтяного сырья, которая уже привела цены на нефть в США и Канаде к многомесячному максимуму, пишет агентство Рейтер.
 
После пожара на заводе компании Syncrude мощностью 350 тысяч баррелей в день было остановлено производство. В результате ConocoPhillips на 40% снизила добычу в рамках проекта Surmont мощностью 140 тысяч баррелей в день. Компания смешивает свою битумную нефть с синтетическим сырьем, создавая новую смесь нефти для транспортировки по трубопроводам.
 
Подразделение китайской CNOOC, Nexen Energy, также снизило добычу на проекте Long Lake на 48%, сообщила агентству два источника. На месторождении добывается около 40 тысяч баррелей неразбавленного битума.
 
В результате канадская нефть Western Canada Select с поставкой в мае подорожала до максимума за 22 месяца, торгуясь на 9,6 доллара ниже американской WTI. Смесь Mars Sour торгуется с дисконтом в 1,2 доллара — это наименьшая скидка с сентября 2015 года, а Light Louisiana Sweet дешевле WTI на 2,35 доллара — минимум с марта 2016 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550332/

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Conoco и Nexen сократили добычу тяжелой нефти в Канаду

«Нефть России», 08.04.17, Москва, 08:14   Две компании, разрабатывающие нефтеносные пески в Канаде, сократили производство из-за нехватки синтетического нефтяного сырья, которая уже привела цены на нефть в США и Канаде к многомесячному максимуму, пишет агентство Рейтер.
 
После пожара на заводе компании Syncrude мощностью 350 тысяч баррелей в день было остановлено производство. В результате ConocoPhillips на 40% снизила добычу в рамках проекта Surmont мощностью 140 тысяч баррелей в день. Компания смешивает свою битумную нефть с синтетическим сырьем, создавая новую смесь нефти для транспортировки по трубопроводам.
 
Подразделение китайской CNOOC, Nexen Energy, также снизило добычу на проекте Long Lake на 48%, сообщила агентству два источника. На месторождении добывается около 40 тысяч баррелей неразбавленного битума.
 
В результате канадская нефть Western Canada Select с поставкой в мае подорожала до максимума за 22 месяца, торгуясь на 9,6 доллара ниже американской WTI. Смесь Mars Sour торгуется с дисконтом в 1,2 доллара — это наименьшая скидка с сентября 2015 года, а Light Louisiana Sweet дешевле WTI на 2,35 доллара — минимум с марта 2016 года.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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