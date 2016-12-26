Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 08 апреля 2017 года, суббота , 08:29:19 мск
Нефть, Brent: $55.22 +0,33
Валюта:    56.92 +0,48    60.57 +0,49
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1265.12 Мб информации:

  • 533726 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Месторождения

Правительство РФ объявило аукцион на освоение Гыданского газового месторождения

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 08.04.17, Москва, 08:09    Правительство России объявило аукцион на разработку Гыданского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте кабмина.
 
"В качестве объекта аукциона определен расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе участок недр федерального значения, включающий Гыданское месторождение, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья по совмещенной лицензии. Площадь участка - 3705,3 кв. километра", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что запасы и ресурсы месторождения составляют: по газу - 58,386 млрд куб. м по категории С1, 57,716 млрд куб. м по категории С2, 361,472 млрд куб. м по категории С3, по конденсату - 31,896 млн т (извлекаемые ресурсы по категории С3).
 
В марте председатель правления, член совета директоров ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон во время форума "Арктика - территория диалога" заявил, что ресурсы полуострова Ямал и Гыданского полуострова дают возможность производить более 70 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год и отметил, что использование потенциала ресурсной базы Ямала и Гыдана позволит создать в регионе СПГ-кластер с долей производства более 15 процентов мирового производства СПГ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550331/

Нефтетрейдер Gunvor думает о продажеConoco и Nexen сократили добычу тяжелой нефти в Канаду
Просмотров: 59
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Алхимики золотого рынка
Выставки:
Новости
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 
08:14 · Conoco и Nexen сократили добычу тяжелой нефти в Канаду
08:09 · Правительство РФ объявило аукцион на освоение Гыданского газового месторождения
01:09 · Нефтетрейдер Gunvor думает о продаже
01:01 · Сделкой «Роснефти» с Венесуэлой заинтересовались в конгрессе США
00:51 · Опрос: Как россияне относятся к антикоррупционным обличениям ФБК?
00:44 · МЭРская сказка с циничным концом
00:37 · Газ раздора: Противники Башара Асада могли насолить Кремлю
00:22 · Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1 тыс. куб. м
00:15 · Трамп решил спустить курок, начав масштабную операцию
00:05 · Эксперт: возможности сотрудничества России и США в Сирии исчезли
00:00 · ДОСЬЕ: История урегулирования проблемы сирийского химического оружия

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Правительство РФ объявило аукцион на освоение Гыданского газового месторождения

«Нефть России», 08.04.17, Москва, 08:09   Правительство России объявило аукцион на разработку Гыданского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте кабмина.
 
"В качестве объекта аукциона определен расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе участок недр федерального значения, включающий Гыданское месторождение, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья по совмещенной лицензии. Площадь участка - 3705,3 кв. километра", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что запасы и ресурсы месторождения составляют: по газу - 58,386 млрд куб. м по категории С1, 57,716 млрд куб. м по категории С2, 361,472 млрд куб. м по категории С3, по конденсату - 31,896 млн т (извлекаемые ресурсы по категории С3).
 
В марте председатель правления, член совета директоров ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон во время форума "Арктика - территория диалога" заявил, что ресурсы полуострова Ямал и Гыданского полуострова дают возможность производить более 70 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год и отметил, что использование потенциала ресурсной базы Ямала и Гыдана позволит создать в регионе СПГ-кластер с долей производства более 15 процентов мирового производства СПГ.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Февраль 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Март 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       