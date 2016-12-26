«Нефть России», 08.04.17, Москва, 08:09 Правительство России объявило аукцион на разработку Гыданского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте кабмина.



"В качестве объекта аукциона определен расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе участок недр федерального значения, включающий Гыданское месторождение, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья по совмещенной лицензии. Площадь участка - 3705,3 кв. километра", - говорится в сообщении.



Отмечается, что запасы и ресурсы месторождения составляют: по газу - 58,386 млрд куб. м по категории С1, 57,716 млрд куб. м по категории С2, 361,472 млрд куб. м по категории С3, по конденсату - 31,896 млн т (извлекаемые ресурсы по категории С3).



В марте председатель правления, член совета директоров ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон во время форума "Арктика - территория диалога" заявил, что ресурсы полуострова Ямал и Гыданского полуострова дают возможность производить более 70 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год и отметил, что использование потенциала ресурсной базы Ямала и Гыдана позволит создать в регионе СПГ-кластер с долей производства более 15 процентов мирового производства СПГ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550331/ Источник: "ТАСС" ← Нефтетрейдер Gunvor думает о продаже Conoco и Nexen сократили добычу тяжелой нефти в Канаду → Новости net.finam.ru