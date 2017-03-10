«Нефть России», 08.04.17, Москва, 01:09 Один из крупнейших мировых нефтетрейдеров - Gunvor Group - консультировался с конкурентами по поводу возможной продажи; об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией. По их словам, потенциальная сделка, предполагающая продажу всей компании, обсуждалась по крайней мере с двумя конкурирующими трейдерами. Результаты этих переговоров неизвестны, отмечает газета.



Генеральный директор и мажоритарный акционер Gunvor Торнбьорн Торнквист заявил газете, что «в данный момент» у компании нет планов по продаже. «В обозримом будущем я собираюсь оставаться доминирующим акционером группы», – написал он в электронном письме в ответ на запрос WSJ.



Человек, знакомый с ситуацией в компании, сказал газете, что Gunvor неоднократно получал предложения продать долю или всю компанию.



Gunvor раскрывает небольшой объем финансовой информации о своей деятельности. Компания, в частности, сообщала, что чистая прибыль после уплаты налогов составила в 2016 г. $315 млн, что выше показателя за 2015 г. (саму цифру она в последней опубликованной отчетности не назвала; а ранее сообщала, что EBITDA в 2015 г. была $860 млн). Выручка в прошлом году составила $47 млрд против $64 млрд годом ранее; показатель 2015 г., в свою очередь, был на 27% ниже, чем в 2014 г. Это частично отражает падение цен на сырьевые товары.



Объемы торговли сырьем у Gunvor в последние годы держались примерно на одном уровне, отмечает WSJ, тогда как у конкурентов, таких как Vitol Group, Glencore, Trafigura Group, они росли. По информации Gunvor, в 2016 г. объем торговли (помимо нефти компания также проводит операции с СПГ и углем) составил 187 млн т против 180 млн т годом ранее. Дневной оборот нефти и нефтепродуктов у Gunvor – 2,5 млн баррелей.



Высокая волатильность на нефтяном рынке, отмечавшаяся в последние годы до недавнего времени, предоставляла нефтетрейдерам большие возможности для заработков. Но с конца 2016 г. рынок стабилизировался вслед за договоренностью ОПЕК и ряда не входящих в нее стран сократить нефтедобычу. С декабря нефть марки Brent торгуется в диапазоне $50-57, WTI – $47-55 за баррель.



Gunvor основали Торнквист и Геннадий Тимченко – бизнесмен, близкий к Владимиру Путину. Компания была зарегистрирована в 1997 г. в Швейцарии, а в первом десятилетии XXI в. стала крупнейшим покупателем российской нефти и нефтепродуктов. Затем доля Gunvor упала, в сентябре 2012 г. агентство Reuters сообщало о ее снижении с 40 до 15%. Торнквист говорил о снижении до 25% за счет роста операций на других рынках.



В конце марта 2014 г. США ввели санкции против России в ответ на ее действия на Украине, в санкционный список попал и Тимченко. «Действия Тимченко в энергетическом секторе напрямую связаны с Путиным. У Путина есть инвестиции в Gunvor и, возможно, доступ к средствам Gunvor», – говорилось в заявлении министерства финансов США. «Путин не является и никогда не являлся владельцем Gunvor», – заявила тогда компания.



Впоследствии стало известно, что буквально накануне сообщения о санкциях Тимченко продал 44% акций Торнквисту. Акции были проданы «в ожидании возможных экономических санкций и для обеспечения непрерывной работы» трейдера, говорилось в пресс-релизе Gunvor.



Торнквист полностью расплатился за бумаги в 2016 г., сейчас, как следует из информации на сайте Gunvor, он владеет 61%, остальная доля – у топ-менеджеров компании.



В последние годы Gunvor продал свои активы в России и начал работать в Китае и США. Среди его активов – нефтеперерабатывающие заводы, доли в европейских нефтепроводах, терминал в Индонезии.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550329/ Источник: Ведомости ← Сделкой «Роснефти» с Венесуэлой заинтересовались в конгрессе США Новости net.finam.ru