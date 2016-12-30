«Нефть России», 08.04.17, Москва, 01:01 Члены Комитета конгресса США по иностранным делам призвали Минфин страны проверить сделку «Роснефти» и венесуэльской нефтяной компании PDVSA, в рамках которой российской компании перешли залоговые права на активы PDVSA в США.



Члены К​омитета конгресса США по иностранным делам призвали главу минфина страны Стивена Мнучина расследовать сделку между «Роснефтью» и венесуэльской нефтяной компании Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), следует из письма (с документом ознакомился РБК) двух членов подкомитета по Западному полушарию Джеффа Дункана и Албио Сиреса, направленного в адрес возглавляемого Мнучиным Комитета по иностранным инвестициям США.



В рамках сделки «Роснефть» получила залоговые права на 49,9% американского оператора НПЗ и нефтепроводов Citgo Holding. Законодатели призвали комитет безотлагательно проверить эту сделку. По их мнению, она может «серьезно подорвать национальную безопасность и энергетическую независимость США».



В обмен «Роснефть» предоставила PDVSA заем на $1,5 млрд, утверждают законодатели со ссылкой на показания, данные на слушаниях в их подкомитете 28 марта. «Роснефть» в своем отчете за 2016 год отразила четыре аванса PDVSA на общую сумму $1,485 млрд в рамках контракта на поставку нефти. Компания не сообщала о переходе ей залоговых прав на Citgo. PDVSA в своем отчете за 2016 год сообщила о кредитных обязательствах перед «Роснефтью» на $1,985 млрд.



«Принимая во внимание нестабильную экономическую и политическую ситуацию в Венесуэле, я глубоко обеспокоен тем, что дефолт Венесуэлы может привести к тому, что права собственности на Citgo могут перейти «Роснефти», говорится в заявлении Дункана, с которым ознакомился РБК. «Это даст России ощутимый контроль над шестым по величине НПЗ США, возможность влиять на цены на газ для американского народа, а стратегическое преимущество над свободой действия США по всему миру», — следует из заявления.



Комментируя свои отношения с PDVSA «Роснефть» сообщила в релизе от 6 января, что «все сделки «Роснефти» с иностранными партнерами осуществляются в соответствии с международным правом и теми правовыми режимами, в рамках которых эти сделки осуществляются». Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) помимо гражданских министров состоит из представителей разведки и силовых ведомств. В конце 2014 года именно CFIUS заблокировал сделку по покупке «Роснефтью» нефтетрейдингового подразделения Morgan Stanley, писал РБК.



Ранее активы Citgo стали предметом исков к Rosneft Trading S.A. со стороны двух кредиторов PDVSA — канадской золотодобывающей компании Crystallex и дочерних структур американской ConocoPhillips, крупнейшей по запасам и добыче независимой нефтяной компании в США и мире. В обоих исках утверждается, что «Роснефть» стала участницей схемы «мошеннической передачи активов» (fraudulent transfer), в рамках которой Венесуэла и PDVSA проводят «преднамеренную кампанию по ликвидации стоимости Citgo и выводу активов из Соединенных Штатов в Венесуэлу с целью воспрепятствовать кредиторам и обмануть их.



РБК направил запросы в «Роснефть» и в Минфин США.



Стратегический актив



Совокупная мощность принадлежащих Citgo трех НПЗ — 749 тыс. барр. в сутки. НПЗ в Лейк-Чарльзе, Луизиана, — крупнейший из них с мощностью 427,8 тыс. барр. в сутки (шестое место среди американских НПЗ). Мощность заводов в Лемонте (Иллинойс) и Корпус-Кристи (Техас) составляет 176 тыс. и 158 тыс. барр. в сутки соответственно.



Отличительная особенность этих НПЗ — способность перерабатывать тяжелую высокосернистую нефть, на которую приходится 57% их сырья. Кроме того, в полной и частичной собственности Citgo находятся нефтяные терминалы и нефтепроводы по всей стране. По итогам 2013 года выручка Citro Petroleum (подконтрольна Citgo Holding) составила $42 млрд, прибыль — $1,8 млрд, следует из материалов суда Делавэра. Компания непубличная, поэтому открытой информации о ее финансовых показателях немного.



Олег МакаровПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550328/ Источник: РБК ← Трамп решил спустить курок, начав масштабную операцию Нефтетрейдер Gunvor думает о продаже → Новости net.finam.ru