«Нефть России», 08.04.17, Москва, 00:15 В ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли ракетный удар по военной базе в провинции Хомс на западе Сирии. С боевых кораблей в Средиземном море по авиабазе Шайрат было выпущено около 60 ракет "Томагавк". Как заявили в Вашингтоне, авиаудар стал ответом на атаку с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб. В Дамаске обвинения категорически отвергли.



В Минобороны РФ заявили, что сирийская авиация нанесла удар в районе Хан-Шейхун по складу боеприпасов террористов, где находились цеха по производству фугасов с отравляющими веществами.



В результате нанесенного США ракетного удара по сирийской авиабазе в провинции Хомс погибло девять мирных жителей, сообщают официальные СМИ Сирии. По их данным, среди погибших - четверо детей. По словам губернатора провинции Хомс Талала Барази, огонь велся по воздушной базе Хомса более часа.



В результате ракетного удара США по аэродрому в Сирии было уничтожено шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



При ударе США по авиабазе в Сирии россияне не пострадали. В результате ракетного удара США по авиабазе сирийских ВВС российские граждане не пострадали, сообщил в пятницу со ссылкой на собственные источники депутат Госдумы, первый зампред организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин.



Террористы из ИГ перешли в наступление после удара США по сирийской авиабазе. Террористы из группировки ИГ (запрещена в России) перешли в наступление в пятницу утром в восточной части сирийской провинции Хомс, сообщает арабское издание "Аль-Масдар". В сообщении отмечается, что боевые действия ведутся недалеко от аэродрома Шайрат, который подвергся американскому ракетному удару. Террористы напали на ряд контрольно-пропускных пунктов сирийских правительственных войск близ одного из стратегически важных населенных пунктов, но пока не добились существенных успехов.



Обстрел крылатыми ракетами сирийской территории назван командованием армии Сирии "гнусной агрессией". Верховное командование Армией и Вооруженными силами Сирии заявило, что американская атака на одну из сирийских авиабаз в Центральном округе страны противоречит всем международным законам и нормам, а также способствует дальнейшему использованию террористическими группировками химического оружия каждый раз, когда они будут нести большие потери на фронтах.



Командование отметило, что агрессия подрывает борьбу с террором, которую ведет Сирия и делает США партнером запрещенных ИГ, "Джебхат Ан-Нусры" и других террористических группировок. В свою очередь сирийские правительственные силы намерены с еще большей решимостью защищать сирийский народ, уничтожать терроризм и восстанавливать безопасность и стабильность на всей территории государства.



Россия приостановила действие меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии. В ответ на ракетный удар США по сирийскому военному аэродрому Россия приостанавливает действие меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии и призывает созвать заседание СБ ООН. "Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации", - отмечается в заявлении.



Путин назвал удар США по Сирии агрессией против суверенного государства. Атака США на объекты в Сирии является агрессией, наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. Такое мнение президента РФ Владимира Путина озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Олланд и Меркель назвали Асада ответственным за ракетные удары США по Сирии. Олланд и Меркель призывают мировое сообщество работать над политическим решением сирийского кризиса. Премьер Израиля безоговорочно поддержал ракетный удар США по Сирии.



МИД Ирана заявил, что агрессия США против Сирии грубо нарушает международное право. Она также способствует усилению терроризма и осложняет ситуацию в Сирии и регионе в целом. Иран осуждает применение химического оружия и считает крайне опасным использование этого инцидента в качестве повода для односторонних шагов без проведения расследования. Данные действия американцев указывают на несерьезность намерений Вашингтона в борьбе с террористической организацией ИГ.



Президент США Дональд Трамп в коротком обращении к американскому народу пояснил, что удар нанесен для защиты "жизненно важных интересов национальной безопасности" Америки. Трамп уклонился от ответа на вопрос журналистов о юридических основаниях атаки в Сирии. При этом в 2013 году он неоднократно заочно обращался к Бараку Обаме, подчеркивая, что для такого рода действий президент США должен получить одобрение конгресса. Сенатор Рэнд Пол уже обвинил Трампа в нарушении американской конституции.



Лично приказал



США нанесли военный удар по позициям сирийских правительственных войск в ответ на химическую атаку против мирного населения, предпринятую сирийской армией в начале этой недели.



Как заявили представители властей США, по приказу президента Дональда Трампа американские военные корабли выпустили 50-60 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных войск, на которой находились самолеты, осуществлявшие химические атаки.



Эти удары стали первой военной операцией, предпринятой Вашингтоном непосредственно против режима президента Сирии Башара Асада в ходе гражданской войны, продолжающейся в этой стране уже шесть лет, и свидетельствуют о значительной эскалации военной кампании США в этом регионе, которая может быть истолкована правительством Сирии как агрессивные военные действия.



По словам высокопоставленного чиновника из администрации, снимки погибших детей, ставших жертвами химического удара по гражданскому населению в Сирии, произвели на Трампа очень сильное впечатление, и он счел необходимым начать действовать.



США начали наносить авиаудары в Сирии в сентябре 2014 года при президенте США Бараке Обаме в рамках кампании, которую возглавляемая Соединенными Штатами коалиция проводит против ИГИЛ (организации, запрещенной в РФ. - Прим. ред.), но в качестве целей они выбирали лишь позиции этой террористической организации, а не сирийских правительственных войск.



Перед ужином с президентом Китая Си Цзиньпином, состоявшимся в четверг в поместье Трампа Мар-а-Лаго, он провел встречу со своими советниками по национальной безопасности. Во время этой встречи он и принял решение спустить курок, начав самую масштабную военную операцию за время своего пребывания на президентском посту, рассказывает наш собеседник.



Когда шла эта военная операция, он ужинал с президентом Си.



По словам чиновника, после окончания ужина двух президентов министр обороны США Джеймс Маттис постоянно информировал Трампа о ракетных ударах в Сирии.



В то время в Мар-а-Лаго вместе с Трампом находились Маттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник Трампа по национальной безопасности генерал Макмастер. Вице-президент Майк Пенс находился в Вашингтоне в Белом доме, куда он вернулся после ужина.



Приказ Трампа нанести удар по позициям сирийских правительственных войск был отдан на следующий день после того, как он сказал, что химические атаки (об ужасных последствиях которых СМИ сообщали по всему миру, транслируя видео, снятое сразу же после ударов) "на мой взгляд, перешли все границы", и заявил, что "обязан" отреагировать.



"Я скажу вам, это уже произошло, и мое отношение к Сирии и Асаду очень изменилось", - сказал Трамп.



"Когда ты убиваешь невинных детей, невинных младенцев, совсем маленьких детей ядовитым газом, который настолько смертельно опасен, что люди были в ужасе, узнав, что это был за газ, это уже переходит все границы, и не только "красные линии", а многие границы", - сказал Трамп.



Решение Трампа нанести ракетные удары и провести самую важную военную операцию за недолгое время его пребывания на президентском посту было принято почти через четыре года после того, как США впервые пришли к заключению, что сирийские войска применили в Сирии химическое оружие. Администрация Обамы решила, что Сирия перешла "красную линию", которую Обама обозначил годом ранее во время обсуждения применения химического оружия, но в итоге он решил не проводить военных действий против Сирии, а вместо этого решил заключить при посредничестве России сделку по выводу химического оружия из этой страны.



Трамп тогда заявил, что США должны "держаться подальше от Сирии", и после химической атаки 2013 года разместил в Twitter пост, призывая Обаму "не наносить ударов по Сирии"...



В телевизионном интервью в мае прошлого года Трамп заявил, что "уничтожит ИГИЛ", но при этом сказал, что не поддерживает идею борьбы с режимом Асада, заявив, что у США есть "более серьезные проблемы, чем Асад".



По оценкам Организации Объединенных Наций, опубликованным год назад, гражданская война в Сирии, продолжающаяся уже шесть лет, унесла жизни по меньшей мере 400 тысяч человек. По данным агентств ООН, более пяти миллионов сирийцев бежали из страны и еще более шести миллионов были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в другие районы страны.



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