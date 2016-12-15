«Нефть России», 08.04.17, Москва, 00:51 "Мы злые, и настроение у нас так себе"



Российские власти почти не отреагировали на обличительный фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве до начала протестов 26 марта.



Причина молчания - нечего ответить на эти обвинения и проще сделать вид, что ничего не произошло, полагают 38% россиян, опрошенных Левада-центром. Из тех, кто слышал о фильме, 27% уверены, что изложенная в нем информация - правда, прямо противоположного мнения придерживаются 16%, а большинство - 45% - думают, что эта информация похожа на правду, хотя достоверность этих обвинений оценить сложно.



Среди тех, кто склонен верить информации ФБК, 75% считают описанные в фильме коррупционные схемы типичными для высшего руководства страны.



При этом 38% россиян, в том числе и те, кто ничего не знал о протестах, заявили, что в целом одобряют участников этих акций (9% одобряют абсолютно, 29% - скорее одобряют).



Решила изложить свой взгляд на спорную тему - Навальный и массовые протесты молодежи 26 марта. Важность этой темы для КПРФ и ее сторонников требует не замалчивания ее, не однобокого к ней подхода, а всестороннего анализа и конструктивных выводов. Выводы обязательно нужны, если мы хотим идти впереди подобных событий, а не плестись в их хвосте.



По данному вопросу было сделано соответствующее заявление ЦК КПРФ (см. "Советская Россия", №33, 1.04.17 г.), и подход определен точно: "Власть, а не "оранжевый революционер" выводит людей на улицу". Но большая часть заявления почему-то посвящена как раз "оранжевому революционеру". Казалось, если главная причина во власти, то ее и надо раскрыть всесторонне. А мы сводим критику к тому, что, мол, Навальный выполняет роль попа Гапона, который "сегодня наших детей затягивает в эти преступления".



Какая возникает логика? Мы, коммунисты, против выхода молодежи на улицу с правильными социальными лозунгами против коррупции во власти, потому что этот процесс возглавил Навальный? Мне трудно согласиться с такой позицией. Вольно или невольно мы становимся защитниками коррупционеров во власти. Так рискуем оттолкнуть от себя эту довольно сознательную протестную часть молодежи.



Я не вижу ничего плохого в том, что молодежь вышла на улицу, ведь это власть довела страну до такого бедственного положения. У нас по всей стране возникают протестные выступления - лишенных зарплаты, ограбленных тарифами, обманутых дольщиков, атакованных рейдерами и т.д. Если мы любой социальный протест будем рассматривать через призму "как бы чего не вышло", мы точно окажемся на обочине именно "оранжевой" революции.



Представьте большевиков-ленинцев, которые стали бы защищать монархию в феврале 1917 года от всяких там р-р-революционеров только потому, что страна находится в состоянии многолетней войны с Германией и любые протесты и демонстрации - это, мол, фактически нож в спину российской государственности, а любая "цветная" революция неизбежно должна привести к оккупации и распаду страны и т.д. Замечу, что эти опасности для нашей страны в 1917 году были гораздо выше, чем сегодня. Даже сравнивать стыдно. Но большевики-ленинцы смогли пройти между Сциллой и Харибдой: установить Советскую власть и собрать страну в одно целое.



Приведу одну цитату, взятую с форума газеты "Советская Россия": "Под понятием "майдан" наши оппоненты путают форму и содержание. А разве баррикады, на которых погиб Гаврош, не были тем же майданом? А наши баррикады в 1993 году? Так что не надо нас пугать майданом. Всё зависит от того, какие люди на него выходят и что они отстаивают. abc1".



Да, Навальный - либерал; да, Навальный смахивает на раннего энергичного Ельцина, неудержимо рвущегося к власти, не задумывается о последствиях и т.д. В связи с этим можно вспомнить советский анекдот про слесаря-сантехника, который предлагал вместо замены прокладок поменять всю систему... Только партия коммунистов может решить историческую задачу - сменить общественную систему. В то время как Навальный предлагает поменять только одну прокладку вместо замены общественной системы.



Но разве сейчас, в данный момент, мы не решаем вместе с другими оппозиционными силами одну из основных задач - становление России как правового государства?



Ведь нынешняя Россия далеко не соответствует принятым нормам:



- полное отсутствие сменяемости власти (фактически власть в стране на долгие годы "прихватизирована");



- нет никакого разделения ветвей власти (всё диктуется исполнительной властью);



- отсутствие честных выборов (реальное волеизъявление российских граждан довольно часто попирается, итоги подтасовываются, подгоняются под нужный результат);



- на должности губернаторов, глав городов и поселений фактически идет прямое назначение сверху по принципу лояльности. Даже депутатов различных уровней фактически определяют в коридорах исполнительной власти. Правда, для создания видимости некоторой демократии вводится ограниченная квота для других партий;



- для всей правоохранительной системы страны (МВД, прокуратура и суды) главенствует не Закон, а звонок сверху;



- коррупция, воровство и кумовство ржавчиной проели весь государственный механизм;



- не соблюдаются элементарные гражданские права (на проведение референдумов, митингов, пикетов, встреч депутатов с избирателями и т.д.);



- почти нет независимых от исполнительной власти СМИ (например, сейчас продолжается всеобщая стачка транспортников по всей России против ротенберговской системы "Платон", нацгвардия с бронетехникой окружила митинг дальнобойщиков в Дагестане. Многие ли об этом слышали? Конечно, нет! Ведь информацию об этом событии затруднительно получить по радио или ТВ);



- справедливо говорится: Россия на данный момент, по сути, - полицейское государство (самый большой в мире процент сотрудников МВД, ФСБ и нацгвардии на душу населения в мире);



- нынешнее положение России гораздо ближе к монархии, чем к республиканской форме правления (слово "республика" в переводе с латыни - "общее дело", а об "общем деле" при "ручном управлении" и "жесткой вертикали" говорить трудно).



Нам, коммунистам, нельзя закрывать глаза на очевидное, не разбираться, что именно заставило молодежь выйти на улицу. Ведь если вникнуть в предысторию событий, то у навальнистов персонального обращения к молодежи не было, а был призыв ко всем гражданам России поучаствовать в митингах протеста против коррупции. И то, что на этот призыв почему-то откликнулась в основном молодежь, большого секрета нет.



Напомню читателям: события 26 марта последовали сразу после выхода скандального видео "Он вам не Димон", подготовленного Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Фильм был выложен на YouTube 2 марта, и с ним уже ознакомилось порядка 10% населения страны! Но никакого вразумительного объяснения от властей не последовало. Власти и сам Д.А. Медведев не дали объяснений по существу изложенных в нем обвинений, а назвали это "предвыборным выпадом" известного персонажа, собравшего по "принципу компота" "всякую разную муть", "чушь всякую". Прозвучало это явно неубедительно. Остается необъясненной и информация, появившаяся в Собеседнике.RU от 30.03.17 г.:



"После нашей публикации, в которой мы рассказали об охотоведческом хозяйстве премьера в Плесе в Иваново (имеется в виду усадьба Миловка, где находится "дом уточки". - Прим. авт.), был направлен запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Ответ за подписью зам. председателя правительства области Зобнина, честно говоря, не особенно удивил. Формально территории хозяйства вернули статус памятника природы, однако оставили в пользовании арендатора (фирмы "Орион", которая раньше называлась "Управляющая компания фонда "Дар"), поскольку арендатор этот блюдет экологию и вообще получил 4108,49 заповедного га на 49 лет в результате честного аукциона.



Какого же честного, если учесть, что арендная ставка... 39 рублей и 32 копейки в год (не за 1 га, а за весь участок)?.. Чиновники уверяют, что никто на аукционе больше не захотел кедровую рощу на берегу Волги к рукам прибрать...



Мы посмотрели актуальные рыночные ставки - продажа права аренды 1 га в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн. То есть в лучшем случае заповедный участок... никак не может стоить дешевле 8 млрд, или порядка 165 млн, рублей в год".



Цитируя Собеседник.RU, разве не приходит на ум мысль, что это чистой воды коррупционная сделка? Разве это не издевательство над законом, здравым смыслом и над всеми нами? Да за такую цену каждый наш нищий пенсионер России мог бы приобрести на свою жалкую месячную пенсию несметные владения заповедных земель. Но в России, как известно, то, что позволено Юпитеру, не позволено... простите, телку.



В расследовании Фонда борьбы с коррупцией утверждается, что "благотворительные фонды", связанные с премьер-министром, пополняются за счет пожертвований, поступающих от российских олигархов. Вполне объяснимо. На фоне падения экономики и массового обнищания населения российские миллиардеры, согласно последним данным, увеличили свои капиталы на 37%.



Как сообщает Forbes, 96 россиян, входящих в список долларовых миллиардеров, за 2016 год разбогатели на 104 млрд долларов, а их совокупное состояние достигло 386 млрд долларов и впервые превысило золотовалютные резервы ЦБ (378 млрд долларов на 1 января). В рублях по текущему курсу богатство фигурантов списка Forbes за 2016 год увеличилось на 5,8 трлн рублей. При этом остальное население России обеднело практически на ту же сумму: в общей сложности годовые доходы россиян составляют, по данным РАНХиГС, около 50 трлн рублей. За два года они упали на 12,7%.



Российская экономика за этот же период сократилась на 3%, или на 2,5 трлн рублей, а дыра в федеральном бюджете достигла 4,9 трлн рублей.



А если кто-то верит Росстату и его официальным данным (например, что инфляция в России за 2016 год составляет всего 5%), то пусть пойдет в Сбербанк и возьмет потребительский кредит под 7-8% годовых...



А деградация в промышленности? Так, в Китае на 100 тысяч населения приходится 6 тысяч промышленных роботов, в Германии и Японии их работает примерно по 3 тысячи штук, а в России - 1 (один!!!). Данные цифры взяты из провластной "Российской газеты" (№283, 13.12.16 г.), которая приводит их как доказательство того, что у нас есть хороший потенциал роста. Но это то же самое, что нищий человек имеет огромный потенциал стать олигархом.



Но это падение благосостояния россиян и экономики нынешнюю власть мало волнует, их мысли и помыслы, по всей видимости, направлены на другое. Так, в экстренном порядке (в марте 2017 года) единороссовская Госдума приняла закон, освобождающий, в частности, Тимченко, Ковальчука и братьев Ротенбергов, подпавших под санкции ЕС и США, от уплаты налогов в... России. Причем это небывалый случай в законодательстве: закон-то приняли сегодня, а начинает он действовать с 2014 года!



Поясняю далее: данная поправка в Налоговый кодекс сделана в связи с тем, что бедные и несчастные наши олигархи, подпавшие под санкции Запада, теперь вынуждены жить в России и тем самым фактически стали ее налоговыми резидентами, а значит, они должны здесь платить свои налоги. Но они, как выяснилось, владеют огромным недвижимым имуществом в США и Европе и платят с него налоги. Хотя они (повторюсь), бедные и несчастные, этим имуществом из-за враждебных происков Запада не могут пользоваться. Понятно, что это жестокая несправедливость по отношению к ним и ее надо чем-то компенсировать. Решили освободить их от российских налогов. Блестяще! Россия стала единственной страной в мире, где простые граждане платят налоги, а миллиардеры из списка Forbes нет.



Но не забывают власти и про свой народ. Так, отменяются льготы на проезд пенсионеров в общественном транспорте, ежегодно в несколько раз занижается индексация для них пенсий и т.д. Вот и 1 апреля господин Медведев распорядился проиндексировать социальные пенсии аж на 1,5%. Теперь российский инвалид сможет купить на целых три булки хлеба больше... Типа все страдают, и вы - пенсионеры и инвалиды - должны страдать вместе с нами, олигархами, мол, денег нет, но вы держитесь. Ведь главное для всех, чтобы не было "оранжевой" революции.



И вот люди (а главное, молодежь) начинают понимать и прозревать, что не будет нормальных зарплат и пенсий, не будет нормального развития страны, пока у руля находятся "уточки" и "виолончелисты", пока существуют "панамские офшоры" и "медведевские благотворительные фонды".



Теперь немного о внешней угрозе и "оранжевой" революции.



Насчет внешней угрозы России скажу одно: мы уже давно завоеваны нашими олигархами, которые, я вас уверяю, ничем не лучше, а, скорее, даже хуже западных толстосумов. Ведь они все - нувориши, давно обретшие новое гражданство. Свою жизнь и жизнь своих наследников они связывают исключительно с Западом. Они всё гонят на Запад - и наше сырье, и свои капиталы. Да к тому же уже и больше половины нашей промышленности и добывающих ресурсов давно напрямую принадлежат иностранным компаниям. Нам же - трудящимся, как и сто лет назад, нечего терять, кроме своих цепей.



Поэтому все эти угрозы всяких "революций" и "внешней опасности" касаются в первую очередь властей предержащих. Вот и пугают они нас всякими страшилками. Вот даже глава антикоррупционного комитета Госдумы Ирина Яровая считает, что борьба с коррупцией только разрушает суверенитет государства. И президент наставляет: "Помните, к чему борьба с коррупцией на Украине привела".



А в ответ звучат рассуждения в интернете.



Сошлюсь на блогера ros_sea_ru:



"Господа, я не очень понимаю ваши эмоции и ваше удивление выходом молодежи на улицы. В самом факте роста массовых протестов молодежи нет ничего неожиданного...



В стране девятый год подряд нет экономического роста. Уровень жизни населения существенно упал относительно 2008 года. При этом, чтобы далеко не ходить, в соседней Польше, которая в целом не богаче России (нет ни нефти, ни газа. - Прим. авт.), за это время средняя заработная плата работающих по найму выросла на треть, до 1000 евро (60 тысяч рублей) на руки, после уплаты налогов. А минималка - до 400 с лишним евро (24 тысячи рублей), или до 6 евро в час. В России - всего шесть евро в день.



Экономика у них при этом, невзирая на куда более дорогую рабочую силу, растет примерно на три процента в год, а промышленность - на четыре процента в год. Экспорт - уже 180 миллиардов долларов, т.е. 4700 долларов на человека, вдвое больше российского. И эта разница, и этот разрыв при продолжении власти нынешнего правительства будут только расти, потому что никакого плана выхода из этого кризиса у них не было и нет.



Если вы хотите, чтобы молодежь оставалась слепа и глуха, то ни черта, простите, у вас не выйдет в современном мире. Она неизбежно будет протестовать против такого правительства. Под какими лозунгами - либеральными, левыми или же нацистскими - это другой вопрос, но протесты будут расти и расти при такой политике".



Можно цитировать и дальше эти рассуждения. Каждый может ознакомиться с ними. В чем-то они спорны, хотя со многим можно согласиться. Но меня больше всего волнует вопрос: как поведет себя наша партия в данной ситуации? Будут ли наши красные флаги развеваться на улицах и площадях страны или нет? Во многом это зависит от самой КПРФ и ее руководства.



Наталья ЕремейцеваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550326/ Источник: Советская Россия ← МЭРская сказка с циничным концом Трамп решил спустить курок, начав масштабную операцию → Новости net.finam.ru