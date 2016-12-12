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Цены на газ

Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1 тыс. куб. м

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«Нефть России», 08.04.17, Москва, 00:22    Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил сегодня президент страны Александр Лукашенко на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки, комментируя итоги недавних переговоров в Санкт-Петербурге.
 
"Российская сторона все-таки предложила завершить в текущем году выполнение контракта с "Газпромом", в котором цена на газ указана в размере $130 за 1 тыс. куб. м", - сказал Лукашенко. По его словам, стороны достигли компромисса в нефтегазовых вопросах, договорившись о компенсации высокой, по мнению белорусской стороны, цены на газ для Белоруссии "за счет реэкспорта нефти".
 
Так, в течение ближайших лет "денежные средства перетаможки 6 млн т нефти ежегодно будут поступать в бюджет Белоруссии". По словам Лукашенко, было отмечено, что Минск от этого в текущем году получит дополнительно $500 млн. Также было решено, что цена на газ для белорусской стороны будет формироваться в российских рублях.
 
Как сообщил Лукашенко, стороны сняли еще один финансовый вопрос. Так, Белоруссия, в соответствии с заключенными ранее договоренностями, должна была поставлять на российский рынок около 1 млн т бензина, ежегодно теряя на этом $150 млн. "Сейчас договорились, что эту тему закрываем. Мы этот бензин поставлять не будем", - сказал Лукашенко, отметив, что таким образом Белоруссии удалось восстановить свои потери.
 
С начала 2016 г. Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивает на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить 73 доллара за 1 тыс. куб. м вместо 132 долларов. В ответ на недоплату Белоруссией более чем в 700 млн долларов за поставленный газ РФ сократила поставки беспошлинной нефти в республику. 3 апреля по итогам встречи в Санкт-Петербурге президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин заявили, что у сторон не осталось нерешенных вопросов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550323/

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Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1 тыс. куб. м

«Нефть России», 08.04.17, Москва, 00:22   Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил сегодня президент страны Александр Лукашенко на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки, комментируя итоги недавних переговоров в Санкт-Петербурге.
 
"Российская сторона все-таки предложила завершить в текущем году выполнение контракта с "Газпромом", в котором цена на газ указана в размере $130 за 1 тыс. куб. м", - сказал Лукашенко. По его словам, стороны достигли компромисса в нефтегазовых вопросах, договорившись о компенсации высокой, по мнению белорусской стороны, цены на газ для Белоруссии "за счет реэкспорта нефти".
 
Так, в течение ближайших лет "денежные средства перетаможки 6 млн т нефти ежегодно будут поступать в бюджет Белоруссии". По словам Лукашенко, было отмечено, что Минск от этого в текущем году получит дополнительно $500 млн. Также было решено, что цена на газ для белорусской стороны будет формироваться в российских рублях.
 
Как сообщил Лукашенко, стороны сняли еще один финансовый вопрос. Так, Белоруссия, в соответствии с заключенными ранее договоренностями, должна была поставлять на российский рынок около 1 млн т бензина, ежегодно теряя на этом $150 млн. "Сейчас договорились, что эту тему закрываем. Мы этот бензин поставлять не будем", - сказал Лукашенко, отметив, что таким образом Белоруссии удалось восстановить свои потери.
 
С начала 2016 г. Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивает на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить 73 доллара за 1 тыс. куб. м вместо 132 долларов. В ответ на недоплату Белоруссией более чем в 700 млн долларов за поставленный газ РФ сократила поставки беспошлинной нефти в республику. 3 апреля по итогам встречи в Санкт-Петербурге президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин заявили, что у сторон не осталось нерешенных вопросов.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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