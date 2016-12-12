|
Новости oilru.com
Цены на газ
Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1 тыс. куб. м
|
Реплика: Алхимики золотого рынка
Анонсы
Выставки:
Новости
00:44 · МЭРская сказка с циничным концом
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 08.04.17, Москва, 00:22 Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил сегодня президент страны Александр Лукашенко на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки, комментируя итоги недавних переговоров в Санкт-Петербурге.
"Российская сторона все-таки предложила завершить в текущем году выполнение контракта с "Газпромом", в котором цена на газ указана в размере $130 за 1 тыс. куб. м", - сказал Лукашенко. По его словам, стороны достигли компромисса в нефтегазовых вопросах, договорившись о компенсации высокой, по мнению белорусской стороны, цены на газ для Белоруссии "за счет реэкспорта нефти".
Так, в течение ближайших лет "денежные средства перетаможки 6 млн т нефти ежегодно будут поступать в бюджет Белоруссии". По словам Лукашенко, было отмечено, что Минск от этого в текущем году получит дополнительно $500 млн. Также было решено, что цена на газ для белорусской стороны будет формироваться в российских рублях.
Как сообщил Лукашенко, стороны сняли еще один финансовый вопрос. Так, Белоруссия, в соответствии с заключенными ранее договоренностями, должна была поставлять на российский рынок около 1 млн т бензина, ежегодно теряя на этом $150 млн. "Сейчас договорились, что эту тему закрываем. Мы этот бензин поставлять не будем", - сказал Лукашенко, отметив, что таким образом Белоруссии удалось восстановить свои потери.
С начала 2016 г. Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивает на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить 73 доллара за 1 тыс. куб. м вместо 132 долларов. В ответ на недоплату Белоруссией более чем в 700 млн долларов за поставленный газ РФ сократила поставки беспошлинной нефти в республику. 3 апреля по итогам встречи в Санкт-Петербурге президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин заявили, что у сторон не осталось нерешенных вопросов.