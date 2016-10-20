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Эксперт: возможности сотрудничества России и США в Сирии исчезли
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«Нефть России», 08.04.17, Москва, 00:05 Президент США Дональд Трамп изменил свою политику в Сирии, возможности для российско-американского сотрудничества в этой стране исчезли, заявил РИА Новости директор центра политическо-военного анализа Hudson Institute Ричард Вайц.
"Пока это выглядит как однократный удар — рассчитанный, предупредительный выстрел и способ удержать от дальнейшего использования оружия массового уничтожения в Сирии. Удары США также направлены на то, чтобы восстановить доверие к возможному использованию США военной силы", — сообщил собеседник агентства.
По мнению эксперта, "Трамп хочет, чтобы Пхеньян и Тегеран поняли, что они столкнутся с подобными решительными военными действиями в случае использования или намерения использования оружия массового уничтожения".
"Президент Трамп, очевидно, изменил свою политику в Сирии. До этого момента, выглядело так, будто он готов признать легитимность правительства Асада и работать с Россией, чтобы ликвидировать террористов в Сирии. Теракт в Санкт-Петербурге предоставили еще один стимул для российско-американского взаимодействия против терроризма. Сейчас свидетельства использования правительственными силами Сирии химического оружия вынудило Трампа действовать, что сделало невозможно сотрудничество с Асадом. Возможности для сотрудничества РФ, США и Асада в Сирии испарились, и нам необходимо искать новый путь чтобы двигаться дальше", — подчеркнул Вайц.
Ранее официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что министерство обороны России расценивает действия США как грубейшее нарушение Меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии и приостанавливает сотрудничество по нему.
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.
Президент России Владимир Путин считает, что удары США по Сирии наносят урон отношениям с Москвой, создают серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с терроризмом, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Губернатор Хомса ранее сообщил, что при ракетном ударе США по сирийской базе Шайрат погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
Однако в июне 2016 года госдепартамент США обнародовал доклад, в котором говорилось, что Сирия продолжает использовать химические вещества против граждан, а также может сохранять химическое оружие. А исполняющий обязанности Верховного представителя ООН по разоружению Ким Вон Су заявил, что эксперты ООН и ОЗХО до сих пор не могут подтвердить полное уничтожение объектов по производству химического оружия в Сирии.
Татьяна Калмыкова