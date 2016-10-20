«Нефть России», 08.04.17, Москва, 00:00 США нанесли массированный ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС Шайрат. Президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на совершенную 4 апреля химическую атаку на мирных жителей в Идлибе, на северо-западе страны. Американская администрация возложила ответственность за атаку, в результате которой погибли, по данным ВОЗ, более 80 человек, на сирийский режим. Дамаск отверг это обвинение. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о возникновении кризиса, связанного с применением химического оружия в Сирии, и процессе его урегулирования.



Кризис 2013 г.



Первые сообщения об использовании отравляющих веществ (ОВ) в этой стране появились в декабре 2012 г. В 2013 г. эксперты ООН подтвердили применение химического оружия (ХО) в пяти случаях, в том числе 21 августа в пригороде Дамаска Восточной Гуте, где погибли по разным данным от 280 до 1700 человек. И власти Сирии, и оппозиция отвергали обвинения в применении химоружия.



Несмотря на то что в специальном докладе ООН о химических атаках в Сирии не была установлена причастность к их проведению ни одной из сторон, США и ряд стран возложили ответственность за использование химоружия на сирийские власти. Президент США Барак Обама заявлял, что применение в Сирии химического оружия будет рассматриваться Вашингтоном как переход через "красную линию", после чего международное сообщество будет обязано вмешаться в ситуацию. 1 сентября 2013 г. Обама направил в Конгресс проект резолюции, санкционирующей военную операцию против Сирии. Позицию США поддержал ряд государств, в т. ч. Франция, Канада, Турция, Саудовская Аравия.



План уничтожения химоружия



Кризис удалось разрешить благодаря вмешательству России, которая выдвинула план ликвидации химического оружия в Сирии и заручилась поддержкой властей этой страны. 10 сентября 2013 г., по итогам переговоров в Москве глав МИД РФ и Сирии Сергея Лаврова и Валида Муаллема, Дамаск согласился поставить под международный контроль свои запасы химического оружия. В тот же день президент США попросил Конгресс отложить голосование по резолюции о применении силы против Сирии, намеченное на 11 сентября.



12-14 сентября в Женеве Сергей Лавров провел несколько раундов переговоров с госсекретарем США Джоном Керри. Их итогом стала договоренность о международном сотрудничестве в деле ликвидации сирийского химоружия. 27 сентября 2013 г. предварительный план был одобрен Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и в тот же день был подкреплен резолюцией СБ ООН (2118).



14 октября 2013 г. Сирия официально стала 190-м членом Конвенции о запрещении химического оружия (вступила в силу в 1997 г.) и ОЗХО, задекларировав 23 объекта с химоружием, запасы которого составляли около 1,3 тыс. тонн.



17 декабря 2013 г. ОЗХО приняла план по уничтожению ХО. В соответствии с ним, самые опасные химические вещества - иприт, компоненты зарина и элементы нервно-паралитического газа VX - должны были быть уничтожены за пределами страны. Менее опасные химикаты, такие как изопропанол (один из компонентов зарина), должны были уничтожаться на территории Сирии.



Реализация плана



Свыше 100 тонн опасных химикатов были нейтрализованы в местах хранения на территории страны к 20 мая 2014 г. Мощности по производству ХО были нейтрализованы.



Вывоз химоружия из Сирии начался 7 января 2014 г. и завершился 23 июня того же года (всего из Сирии было вывезено более 1,2 тыс. тонн ОВ). Контейнеры с химическими веществами доставлялись в сирийский порт Латакия на российских грузовиках (с декабря 2013 г. по март 2014 г. РФ поставила в Сирию 50 КАМАЗов и 41 бронированный автомобиль "Урал"). В порту контейнеры перегружали на специально оборудованные норвежское и датское суда "Тайко" ( Taiko) и "Арк Футура" (Ark Futura). Их сопровождали российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", британский Фрегат "Монтроз" (HMS Montrose), датский фрегат "Эсберн Снаре" (HDMS Esbern Snare), норвежский фрегат "Хельге Ингстад" (KNM Helge Ingstad), китайский сторожевик "Хуаньшань" (Huangshan).



Уничтожение ОВ происходило в Средиземном море на специально оборудованном американском корабле "Кейп Рэй" (MV Cape Ray). 600 тонн химикатов были перегружены на "Кейп Рэй" 2 июля 2014 г. в итальянском порту Джоя-Тауро. Процесс их уничтожения продолжался с 7 июля по 19 августа. В конце августа - начале сентября 2014 г. "Кейп Рэй" доставил реакционные массы, оставшиеся после уничтожения арсеналов ХО, в Финляндию и Германию. Их ликвидацией занимались - финская "Экокем" (Ekokem OY AB) и немецкая ГЕКА (GEKA).



Стоимость уничтожения химоружия за пределами Сирии оценена экспертами ОЗХО в 30-40 млн евро. Ряд стран, в частности, Япония выделила 13,25 млн евро, Канада - 3,3 млн евро, страны ЕС - 12 млн евро, ФРГ - 2 млн евро, Эстония - 50 тыс. евро. Россия и США перечислили по 2 млн долларов.



4 января 2016 г. ОЗХО подтвердила завершение процесса уничтожения химоружия, задекларированного правительством Сирии. 12 объектов по его производству предполагалось уничтожить до конца 2015 г., однако в связи с осложнением ситуации в сфере безопасности в стране специалисты ОЗХО не смогли подтвердить ликвидацию последнего ангара.



Подводя итоги операции по вывозу и уничтожению сирийского химоружия, МИД РФ отметил, что это была уникальная международная акция, которая не имеет аналогов за всю историю Конвенции о запрещении химического оружия и ОЗХО.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550321/ Источник: "ТАСС" ← Цифровые махинаторы Эксперт: возможности сотрудничества России и США в Сирии исчезли → Новости net.finam.ru