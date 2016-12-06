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Лауреатом премии «Глобальная энергия» 2017 г. стал швейцарец Михаэль Гретцель

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«Нефть России», 07.04.17, Москва, 14:15    В четверг, 6 марта 2017 г., в пресс-центре ТАСС был объявлен лауреат Международной энергетической премии «Глобальная энергия».

Им стал Михаэль Гретцель – ученый-химик, прославившийся изобретением так называемой ячейки Гретцеля. Это фотоэлемент, предназначенный для создания недорогих и эффективных фотоэлектрических солнечных электростанций. Его изобретение представляет собой альтернативу дорогим технологиям фотогальванических батарей, создаваемых на основе кремния.
 
В производство ячейки Гретцеля стали поступать в 2009 г. Батареи на их основе могут быть гибкими и окрашенными в разные цвета, что позволяет встраивать их в конструкцию здания или в оконные стекла. Несколько компаний уже оценили привлекательность изобретения Михаэля для потребителей и занялись производством фотоэлементов на основе новых ячеек.
 
Михаэль Гретцель получит за своё открытие 39 млн руб. По традиции, премию вручат в начале июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
 
Премии «Глобальная энергия» в 2017 г. исполнилось 15 лет. Президент Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» Игорь Лобовский рассказал, что в этом году состав участников оказался как никогда сильный.
 
В шорт-листе претендентов значился Илон Маск, основатель и владелец Tesla и SpaceX. Также в состав вошли три ученых из России – академики РАН Игорь Грехов (за разработку и внедрение полупроводниковых устройств для сверхскоростного переключения больших энергетических мощностей) и Юрий Оганесян (за открытие серии новых, супертяжелых элементов в периодической таблице Менделеева) и профессор Виктор Орлов (за исследования в области инновационных энергетических технологий). Всего в шорт-лист попали 10 исследователей, отобранных из перечня 186 претендентов.
 
Имя победителя назвал нобелевский лауреат, председатель Международного комитета по присуждению премии Родней Джон Аллам.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550317/

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Лауреатом премии «Глобальная энергия» 2017 г. стал швейцарец Михаэль Гретцель

«Нефть России», 07.04.17, Москва, 14:15   В четверг, 6 марта 2017 г., в пресс-центре ТАСС был объявлен лауреат Международной энергетической премии «Глобальная энергия».

Им стал Михаэль Гретцель – ученый-химик, прославившийся изобретением так называемой ячейки Гретцеля. Это фотоэлемент, предназначенный для создания недорогих и эффективных фотоэлектрических солнечных электростанций. Его изобретение представляет собой альтернативу дорогим технологиям фотогальванических батарей, создаваемых на основе кремния.
 
В производство ячейки Гретцеля стали поступать в 2009 г. Батареи на их основе могут быть гибкими и окрашенными в разные цвета, что позволяет встраивать их в конструкцию здания или в оконные стекла. Несколько компаний уже оценили привлекательность изобретения Михаэля для потребителей и занялись производством фотоэлементов на основе новых ячеек.
 
Михаэль Гретцель получит за своё открытие 39 млн руб. По традиции, премию вручат в начале июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
 
Премии «Глобальная энергия» в 2017 г. исполнилось 15 лет. Президент Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» Игорь Лобовский рассказал, что в этом году состав участников оказался как никогда сильный.
 
В шорт-листе претендентов значился Илон Маск, основатель и владелец Tesla и SpaceX. Также в состав вошли три ученых из России – академики РАН Игорь Грехов (за разработку и внедрение полупроводниковых устройств для сверхскоростного переключения больших энергетических мощностей) и Юрий Оганесян (за открытие серии новых, супертяжелых элементов в периодической таблице Менделеева) и профессор Виктор Орлов (за исследования в области инновационных энергетических технологий). Всего в шорт-лист попали 10 исследователей, отобранных из перечня 186 претендентов.
 
Имя победителя назвал нобелевский лауреат, председатель Международного комитета по присуждению премии Родней Джон Аллам.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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