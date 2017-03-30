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«Нефть России», 07.04.17, Москва, 13:07 В четверг нефтяные котировки завершили торги ростом. Цена на нефть марки Brent зафиксировалась на $54,87 за рубль, цена на WTI составила $51,95 за баррель. Сегодня днем цены продолжают расти. Нефть марки Brent торгуется в районе $55,7 за баррель, за баррель WTI предлагают $52,8.
Серьезную поддержку нефтяным котировкам оказали боевые действия в Сирии. Как сообщают СМИ, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в провинции Хомс, где ранее базировали российские и сирийские войска. На фоне обострения конфликта рынок оживился, понимая, что это прецедент для эскалации в регионе в целом. Однако на наш взгляд, данные действия пока никакой угрозы для осуществления добычи и поставок нефти с Ближнего Востока не представляют, поэтому реакция рынка временная и пыл инвесторов скоро пройдет.
Если ситуация действительно будет усугубляться, то только тогда можно будет говорить о реальном устойчивом росте на фоне конфликта. Пока же не стоит делать выводы.
Сегодня рынок ждет данных от компании Baker Hughes по количеству буровых установок в Штатах. Если число установок продолжит увеличиваться, то сегодняшний рост может быть нивелирован. Мы предполагаем, что торги по нефти Brent пройдут в рамках $55-56 за баррель.
Анна Кокорева