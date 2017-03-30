«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:19 Котировки фьючерсов на нефть в пятницу в Азии выросли до месячного максимума после ракетных ударов США по Сирии. Тем не менее эта военная акция вряд ли приведет к проблемам с поставками нефти из региона.



Цены на нефть выросли на 2% сразу после новостей о том, что США выпустили почти 60 крылатых ракет Tomahawk по сирийской авиабазе. Цены на нефть обычно растут на фоне увеличения напряженности на Ближнем Востоке, на который приходится почти 40% мировой добычи нефти.



Тем не менее Сирия не является крупным производителем нефти. Поэтому пока ракетные удары на усилят напряженность между Россией и США, влияние на мировое предложение нефти будет минимальным, сказал вице-президент Admis Алекс Пун. "Мы не ожидаем, что Россия агрессивно ответит на действия США, поскольку Москва была заранее проинформирована о ракетных ударах", - добавил он.



В 06.20 по Гринвичу майские фьючерсы на легкую, малосернистую нефть на NYMEX торговались с повышением на 0,65 доллара, по 52,35 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE выросли на 1%, до 55,44 доллара за баррель.



Несмотря на рост нефтяных цен, многие трейдеры оставляют без внимания геополитический фактор. По их словам, атака на сирийскую авиабазу может привести к более ограниченному предложению на рынке нефти, на котором в данный момент наблюдается избыток.



Тогда почему цены на нефть выросли?



"Просто так работает рынок", - сказал Гао Цзянь, аналитик SCI International. Участники рынка "быстро реагируют на геополитические события, однако затем они закроют часть длинных позиций, поскольку поймут, что Сирия является не таким уж важным фактором", добавил он.



На этой неделе цены на нефть уже выросли примерно на 5%. На прошлой неделе они продемонстрировали самый сильный рост в 2017 году на фоне возобновившегося оптимизма в отношении того, что основные производители нефти продолжат сокращать добычу во второй половине года. Большинство членов ОПЕК и крупные производители нефти вне картеля, такие как Россия, в конце следующего месяца встретятся для обсуждения возможности продолжения сокращения.



"Решение ОПЕК и темпы добычи в США являются основными факторами, за которыми следит большинство на рынке", - сказала Грейс Лю из Guotai Junan International.



Однако фактором, который может повлиять на рынок в краткосрочной перспективе, является еженедельный отчет Baker Hughes по числу буровых установок в США, который выйдет позже в пятницу.



Майские фьючерсы на бензин торговались с повышением на 0,02 доллара, по 1,75 доллара за галлон.



Jenny W. HsuПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550314/ Источник: Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← Комментарий Промсвязьбанка по рынку акций РФ Финансовая аналитика от Альпари: Конфликт в Сирии на руку нефтяникам → Новости net.finam.ru