Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 07 апреля 2017 года, пятница , 14:55:44 мск
Нефть, Brent: $54.89 +0,8
Валюта:    56.44 +0,55    60.08 +0,39
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1265.05 Мб информации:

  • 533690 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Цены на нефть

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки в пятницу выросли после ракетных ударов США по Сирии

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:19    Котировки фьючерсов на нефть в пятницу в Азии выросли до месячного максимума после ракетных ударов США по Сирии. Тем не менее эта военная акция вряд ли приведет к проблемам с поставками нефти из региона.
 
Цены на нефть выросли на 2% сразу после новостей о том, что США выпустили почти 60 крылатых ракет Tomahawk по сирийской авиабазе. Цены на нефть обычно растут на фоне увеличения напряженности на Ближнем Востоке, на который приходится почти 40% мировой добычи нефти.
 
Тем не менее Сирия не является крупным производителем нефти. Поэтому пока ракетные удары на усилят напряженность между Россией и США, влияние на мировое предложение нефти будет минимальным, сказал вице-президент Admis Алекс Пун. "Мы не ожидаем, что Россия агрессивно ответит на действия США, поскольку Москва была заранее проинформирована о ракетных ударах", - добавил он.
 
В 06.20 по Гринвичу майские фьючерсы на легкую, малосернистую нефть на NYMEX торговались с повышением на 0,65 доллара, по 52,35 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE выросли на 1%, до 55,44 доллара за баррель.
 
Несмотря на рост нефтяных цен, многие трейдеры оставляют без внимания геополитический фактор. По их словам, атака на сирийскую авиабазу может привести к более ограниченному предложению на рынке нефти, на котором в данный момент наблюдается избыток.
 
Тогда почему цены на нефть выросли?
 
"Просто так работает рынок", - сказал Гао Цзянь, аналитик SCI International. Участники рынка "быстро реагируют на геополитические события, однако затем они закроют часть длинных позиций, поскольку поймут, что Сирия является не таким уж важным фактором", добавил он.
 
На этой неделе цены на нефть уже выросли примерно на 5%. На прошлой неделе они продемонстрировали самый сильный рост в 2017 году на фоне возобновившегося оптимизма в отношении того, что основные производители нефти продолжат сокращать добычу во второй половине года. Большинство членов ОПЕК и крупные производители нефти вне картеля, такие как Россия, в конце следующего месяца встретятся для обсуждения возможности продолжения сокращения.
 
"Решение ОПЕК и темпы добычи в США являются основными факторами, за которыми следит большинство на рынке", - сказала Грейс Лю из Guotai Junan International.
 
Однако фактором, который может повлиять на рынок в краткосрочной перспективе, является еженедельный отчет Baker Hughes по числу буровых установок в США, который выйдет позже в пятницу.
 
Майские фьючерсы на бензин торговались с повышением на 0,02 доллара, по 1,75 доллара за галлон.
 
Jenny W. HsuПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550314/

Комментарий Промсвязьбанка по рынку акций РФФинансовая аналитика от Альпари: Конфликт в Сирии на руку нефтяникам
Просмотров: 199
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Алхимики золотого рынка
Выставки:
Новости
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 
14:15 · Лауреатом премии «Глобальная энергия» 2017 г. стал швейцарец Михаэль Гретцель
13:07 · Финансовая аналитика от Альпари: Конфликт в Сирии на руку нефтяникам
10:43 · Киркупс: если "Транснефть" прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным
10:38 · Бюджет ПФР пробьют новой "дырой"
10:30 · Наш дорогой рубль
10:22 · Первую в мире плавучую АТЭС на Чукотке включили в госпрограмму развития энергопрома
10:19 · НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки в пятницу выросли после ракетных ударов США по Сирии
10:17 · Госбанки скинулись на пенсии: Пенсионные фонды щедро тратятся на привлечение клиентов
10:10 · Проблема этатизма: Разговоры о перезапуске экономического роста в стране длятся уже не один год и ведутся на фоне затянувшейся стагнации
10:07 · Экономике сделают новое лицо: В целевом сценарии прогноза Минэкономразвития до 2020 г. просматриваются непринятые реформы и налоговый маневр
10:02 · «Роснефть» заплатит миллиард курдам
09:57 · Продать заново и дороже: Роснедра готовят новый приказ об аукционе на Эргинское месторождение
09:50 · Крым мало-помалу осветится
09:45 · Милонова трижды блокировал Фейсбук, а Поклонская споткнулась на Живом Журнале
09:41 · Трамп готовит распоряжение о расширении доступа нефтяников к шельфу США

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки в пятницу выросли после ракетных ударов США по Сирии

«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:19   Котировки фьючерсов на нефть в пятницу в Азии выросли до месячного максимума после ракетных ударов США по Сирии. Тем не менее эта военная акция вряд ли приведет к проблемам с поставками нефти из региона.
 
Цены на нефть выросли на 2% сразу после новостей о том, что США выпустили почти 60 крылатых ракет Tomahawk по сирийской авиабазе. Цены на нефть обычно растут на фоне увеличения напряженности на Ближнем Востоке, на который приходится почти 40% мировой добычи нефти.
 
Тем не менее Сирия не является крупным производителем нефти. Поэтому пока ракетные удары на усилят напряженность между Россией и США, влияние на мировое предложение нефти будет минимальным, сказал вице-президент Admis Алекс Пун. "Мы не ожидаем, что Россия агрессивно ответит на действия США, поскольку Москва была заранее проинформирована о ракетных ударах", - добавил он.
 
В 06.20 по Гринвичу майские фьючерсы на легкую, малосернистую нефть на NYMEX торговались с повышением на 0,65 доллара, по 52,35 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE выросли на 1%, до 55,44 доллара за баррель.
 
Несмотря на рост нефтяных цен, многие трейдеры оставляют без внимания геополитический фактор. По их словам, атака на сирийскую авиабазу может привести к более ограниченному предложению на рынке нефти, на котором в данный момент наблюдается избыток.
 
Тогда почему цены на нефть выросли?
 
"Просто так работает рынок", - сказал Гао Цзянь, аналитик SCI International. Участники рынка "быстро реагируют на геополитические события, однако затем они закроют часть длинных позиций, поскольку поймут, что Сирия является не таким уж важным фактором", добавил он.
 
На этой неделе цены на нефть уже выросли примерно на 5%. На прошлой неделе они продемонстрировали самый сильный рост в 2017 году на фоне возобновившегося оптимизма в отношении того, что основные производители нефти продолжат сокращать добычу во второй половине года. Большинство членов ОПЕК и крупные производители нефти вне картеля, такие как Россия, в конце следующего месяца встретятся для обсуждения возможности продолжения сокращения.
 
"Решение ОПЕК и темпы добычи в США являются основными факторами, за которыми следит большинство на рынке", - сказала Грейс Лю из Guotai Junan International.
 
Однако фактором, который может повлиять на рынок в краткосрочной перспективе, является еженедельный отчет Baker Hughes по числу буровых установок в США, который выйдет позже в пятницу.
 
Майские фьючерсы на бензин торговались с повышением на 0,02 доллара, по 1,75 доллара за галлон.
 
Jenny W. Hsu
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Февраль 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Март 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       