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Киркупс: если "Транснефть" прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным

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«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:43    Если совладелец "LatRosTrans" российская компания "Транснефть" прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель совета компании Роберт Киркупс.
 
В 2016 году "LatRosTrans" пережил существенное падение объемов транспортировки – с 4,7 млн тонн нефтепродуктов в 2015 году до 3,6 млн тонн в прошлом году, сообщил Киркупс. Предприятие работало с небольшой прибылью, сократив расходы, что в текущей ситуации можно рассматривать как достижение."Надеемся, что в 2017 году объемы немного вырастут, хотя они и находятся под влиянием событий, которые мы не можем контролировать. Мы рассматриваем варианты использования нефтепровода для транспортировки, например, газа, но пока не можем сообщить ничего конкретного. Сейчас главным является судебное разбирательство с белорусским предприятием "Полоцктранснефть Дружба" против "LatRosTrans" о технической нефти в нефтепроводе Полоцк-Вентспилс.
 
Верховный суд вернул иск в Латгальский окружной суд. Негативный исход судебного процесса – большая угроза для предприятия", - сказал Киркупс.Совладелец "LatRosTrans" – компания "Транснефть" сообщила, что в 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии. По словам Киркупса, если это произойдет, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным.По данным "Firmas.lv", 66% долей капитала "LatRosTrans" принадлежит АО "Ventspils nafta", а 34% - российскому предприятию "Транснефтепродукт".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550312/

Бюджет ПФР пробьют новой "дырой"Комментарий Промсвязьбанка по рынку акций РФ
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Киркупс: если "Транснефть" прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным

«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:43   Если совладелец "LatRosTrans" российская компания "Транснефть" прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель совета компании Роберт Киркупс.
 
В 2016 году "LatRosTrans" пережил существенное падение объемов транспортировки – с 4,7 млн тонн нефтепродуктов в 2015 году до 3,6 млн тонн в прошлом году, сообщил Киркупс. Предприятие работало с небольшой прибылью, сократив расходы, что в текущей ситуации можно рассматривать как достижение."Надеемся, что в 2017 году объемы немного вырастут, хотя они и находятся под влиянием событий, которые мы не можем контролировать. Мы рассматриваем варианты использования нефтепровода для транспортировки, например, газа, но пока не можем сообщить ничего конкретного. Сейчас главным является судебное разбирательство с белорусским предприятием "Полоцктранснефть Дружба" против "LatRosTrans" о технической нефти в нефтепроводе Полоцк-Вентспилс.
 
Верховный суд вернул иск в Латгальский окружной суд. Негативный исход судебного процесса – большая угроза для предприятия", - сказал Киркупс.Совладелец "LatRosTrans" – компания "Транснефть" сообщила, что в 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии. По словам Киркупса, если это произойдет, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным.По данным "Firmas.lv", 66% долей капитала "LatRosTrans" принадлежит АО "Ventspils nafta", а 34% - российскому предприятию "Транснефтепродукт".
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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