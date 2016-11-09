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Киркупс: если "Транснефть" прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным
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«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:43 Если совладелец "LatRosTrans" российская компания "Транснефть" прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель совета компании Роберт Киркупс.
В 2016 году "LatRosTrans" пережил существенное падение объемов транспортировки – с 4,7 млн тонн нефтепродуктов в 2015 году до 3,6 млн тонн в прошлом году, сообщил Киркупс. Предприятие работало с небольшой прибылью, сократив расходы, что в текущей ситуации можно рассматривать как достижение."Надеемся, что в 2017 году объемы немного вырастут, хотя они и находятся под влиянием событий, которые мы не можем контролировать. Мы рассматриваем варианты использования нефтепровода для транспортировки, например, газа, но пока не можем сообщить ничего конкретного. Сейчас главным является судебное разбирательство с белорусским предприятием "Полоцктранснефть Дружба" против "LatRosTrans" о технической нефти в нефтепроводе Полоцк-Вентспилс.
Верховный суд вернул иск в Латгальский окружной суд. Негативный исход судебного процесса – большая угроза для предприятия", - сказал Киркупс.Совладелец "LatRosTrans" – компания "Транснефть" сообщила, что в 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии. По словам Киркупса, если это произойдет, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным.По данным "Firmas.lv", 66% долей капитала "LatRosTrans" принадлежит АО "Ventspils nafta", а 34% - российскому предприятию "Транснефтепродукт".