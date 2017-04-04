«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:38 Финансово-экономический и социальный блоки правительства нашли еще один камень преткновения в пенсионной системе. На этот раз у Минэкономразвития и чиновников соцблока противоположные подходы к взносам самозанятого населения в Пенсионный фонд. Если ПФР предлагал вдвое увеличить эти поступления, то в ведомстве Максима Орешкина предлагают их заморозить, чтобы поддержать бизнес. Это может привести к образованию "дыры" в бюджете ПФР объемом до 320 миллиардов рублей, утверждают в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Минэкономразвития в среду опубликовало для общественного обсуждения проект поправок в Налоговый кодекс. Документ меняет формулу, по которой уплачиваются социальные взносы самозанятым населением. Сейчас индивидуальные предприниматели платят страховые взносы в Пенсионный фонд по формуле, включающей МРОТ. Поскольку правительство имеет планы по повышению МРОТ до прожиточного минимума, самозанятым придется отчислять в ПФР значительно больше средств. Чтобы этого не произошло, Минэкономразвития предложило исключить МРОТ из действующей формулы. По оценке ведомства, это "позволит сохранить в 2018 году размер уплачиваемых ИП страховых взносов на уровне 2017 года".



В АНПФ подсчитали, что такое изменение формулы приведет к поступлению значительно меньших доходов в бюджет Пенсионного фонда по сравнению с высказывавшимся ранее предложением соцблока удвоить МРОТ в этой же формуле. То есть принятие такой льготы для самозанятых приведет к выпадению 217-320 млрд рублей доходов бюджета ПФР, оценили в АНПФ.



- Стоимость такой льготы оценивается в 217-320 млрд рублей ежегодно, что соизмеримо с объемом моратория на формирование накопительной пенсии, - подсчитал ведущий аналитик АНПФ Евгений Биезбардис.



Он видит в этом риски для сбалансированности бюджета ПФР.



Источник "Известий", близкий к социальному блоку, отметил, что не знаком с обсуждаемым предложением Минэкономразвития, однако подчеркнул, что соцблок последовательно выступает против любых инициатив, которые могут привести к разбалансировке пенсионной системы.



Сейчас федеральный бюджет ежегодно переводит ПФР почти 1 трлн рублей в качестве трансферта на сбалансированность пенсионной системы. Соцблок неоднократно подчеркивал, что необходимость бюджетной поддержки объясняется рядом выпадающих доходов, к которым до введения мораториев относилась, к примеру, и накопительная пенсия.



- Все льготы бизнесу сегодня приводят к выпадению доходов пенсионной системы примерно в 500 млрд рублей, оценивает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.



Эксперт признает, что социальные взносы самозанятого населения - это сложная тема. С одной стороны, правительство должно найти способ поддержать бизнес и не создавать условия для его ухода в тень, с другой - слишком много льгот могут создать условия для разбалансировки пенсионной системы.



- Была идея рассчитывать формулу исходя из двух МРОТ, - напомнил Юрий Горлин. - Потому что индивидуальные предприниматели сегодня из-за крайне низких отчислений даже за 30 лет работы не могут заработать 30 баллов для минимально необходимой пенсии. То есть когда они выходят на пенсию, то фактически могут получать в качестве пенсии больше, чем заслужили. Это тоже не очень справедливо.



Сегодня самозанятое население (индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы)платят несоизмеримо меньше пенсионных взносов, чем будут получать на пенсии, соглашается Евгений Биезбардис.



- Фактически их субсидирует другая часть работников, действующие пенсионеры и правительство за счет трансферта в ПФР, - отметил он.



Бизнес при этом поддерживает инициативу Минэкономразвития и сомневается, что новая льгота может привести к существенному выпадению доходов ПФР.



- Я не думаю, что объем выпадающих доходов ПФР будет большим и как-то серьезно повлияет на объем собираемых взносов. В основном ведь сборы - это госсектор и нефтяной рынок, тогда как взносы малого бизнеса, а тем более самозанятых - это совсем небольшой объем поступлений в ПФР, - напомнил вице-президент "Деловой России" Николай Остарков.



Страховые взносы, которые сегодня уплачивают самозанятые, намного меньше, чем те, которые в среднем поступают за наемного работника. Например, за работника с зарплатой 40 тыс. рублей за год в ПФР поступает 125 тыс. рублей, а с ИП - только 23 тыс.



Алина ЕвстигнееваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550311/ Источник: Известия ← Наш дорогой рубль Киркупс: если "Транснефть" прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным → Новости net.finam.ru