«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:22 Строительство плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) в самом северном порту России - Певеке на Чукотке включено в специальный "дальневосточный раздел" государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", сообщает Минвостокразвития.



"Минвостокразвития согласовало изменения в данную государственную программу. Кроме того, программа предусматривает выделение средств из федерального бюджета на строительство атомных ледоколов нового поколения для проводок судов по трассам Северного морского пути, в арктических морях и устьях рек", - говорится в сообщении.



Общий объем финансирования программы до 2020 года составит 260,4 миллиарда рублей, из них 5 миллиардов предусмотрены на реализацию проекта плавучей атомной электростанции.



ПАТЭС на базе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" создается для обеспечения потребителей в районе города Певек на Чукотке электрической и тепловой энергией. Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона. Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" сейчас строится на "Балтийском заводе". Он должен быть сдан в 2017 году.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550309/ Источник: РИА «Новости» ← ОБЗОР: Фондовые индексы США выросли на фоне подъема в энергетическом секторе Наш дорогой рубль → Новости net.finam.ru