|
Новости oilru.com
Атомная энергетика
Первую в мире плавучую АТЭС на Чукотке включили в госпрограмму развития энергопрома
|
Реплика: Алхимики золотого рынка
Анонсы
Выставки:
Новости
10:43 · Киркупс: если "Транснефть" прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным
10:38 · Бюджет ПФР пробьют новой "дырой"
10:30 · Наш дорогой рубль
10:10 · Проблема этатизма: Разговоры о перезапуске экономического роста в стране длятся уже не один год и ведутся на фоне затянувшейся стагнации
10:07 · Экономике сделают новое лицо: В целевом сценарии прогноза Минэкономразвития до 2020 г. просматриваются непринятые реформы и налоговый маневр
09:57 · Продать заново и дороже: Роснедра готовят новый приказ об аукционе на Эргинское месторождение
09:50 · Крым мало-помалу осветится
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:22 Строительство плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) в самом северном порту России - Певеке на Чукотке включено в специальный "дальневосточный раздел" государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", сообщает Минвостокразвития.
"Минвостокразвития согласовало изменения в данную государственную программу. Кроме того, программа предусматривает выделение средств из федерального бюджета на строительство атомных ледоколов нового поколения для проводок судов по трассам Северного морского пути, в арктических морях и устьях рек", - говорится в сообщении.
Общий объем финансирования программы до 2020 года составит 260,4 миллиарда рублей, из них 5 миллиардов предусмотрены на реализацию проекта плавучей атомной электростанции.
ПАТЭС на базе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" создается для обеспечения потребителей в районе города Певек на Чукотке электрической и тепловой энергией. Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона. Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" сейчас строится на "Балтийском заводе". Он должен быть сдан в 2017 году.