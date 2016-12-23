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Атомная энергетика

Первую в мире плавучую АТЭС на Чукотке включили в госпрограмму развития энергопрома

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«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:22    Строительство плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) в самом северном порту России - Певеке на Чукотке включено в специальный "дальневосточный раздел" государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", сообщает Минвостокразвития.
 
"Минвостокразвития согласовало изменения в данную государственную программу. Кроме того, программа предусматривает выделение средств из федерального бюджета на строительство атомных ледоколов нового поколения для проводок судов по трассам Северного морского пути, в арктических морях и устьях рек", - говорится в сообщении.
 
Общий объем финансирования программы до 2020 года составит 260,4 миллиарда рублей, из них 5 миллиардов предусмотрены на реализацию проекта плавучей атомной электростанции.
 
ПАТЭС на базе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" создается для обеспечения потребителей в районе города Певек на Чукотке электрической и тепловой энергией. Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона. Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" сейчас строится на "Балтийском заводе". Он должен быть сдан в 2017 году.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550309/

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Первую в мире плавучую АТЭС на Чукотке включили в госпрограмму развития энергопрома

«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:22   Строительство плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) в самом северном порту России - Певеке на Чукотке включено в специальный "дальневосточный раздел" государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", сообщает Минвостокразвития.
 
"Минвостокразвития согласовало изменения в данную государственную программу. Кроме того, программа предусматривает выделение средств из федерального бюджета на строительство атомных ледоколов нового поколения для проводок судов по трассам Северного морского пути, в арктических морях и устьях рек", - говорится в сообщении.
 
Общий объем финансирования программы до 2020 года составит 260,4 миллиарда рублей, из них 5 миллиардов предусмотрены на реализацию проекта плавучей атомной электростанции.
 
ПАТЭС на базе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" создается для обеспечения потребителей в районе города Певек на Чукотке электрической и тепловой энергией. Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона. Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" сейчас строится на "Балтийском заводе". Он должен быть сдан в 2017 году.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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