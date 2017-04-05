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Инвестиции, финансы

Госбанки скинулись на пенсии: Пенсионные фонды щедро тратятся на привлечение клиентов

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«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:17    В 2016 г. в гонку за пенсионные накопления включились НПФ госбанков – траты на новых клиентов у них выросли в разы
 
Частные пенсионные фонды (НПФ), принадлежащие госбанкам – Сбербанку и ВТБ, активно наращивают затраты на привлечение новых клиентов, несмотря на то что количество денег после заморозки пенсионных накоплений (ОПС) серьезно не меняется. В 2015 г. накопления составляли 3,8 трлн руб., свидетельствуют данные расчетов компании «Пенсионные и актуарные консультации». В 2016 г. они находились на уровне чуть выше 4 трлн руб., рассчитал аналитик RAEX Павел Митрофанов.
 
«Ведомости» изучили доступную российскую и международную отчетность фондов (по мнению аналитиков, данные по привлечению клиентов в отчетности РСБУ и МСФО сопоставимы) за 2016 г., чтобы оценить затраты.
 
Согласно отчетности НПФ «ВТБ пенсионный фонд» (МСФО, входит в группу ВТБ) за 2016 г. расходы фонда на привлечение клиентов составили 806 млн руб., из которых сумма агентского вознаграждения партнерам – 695 млн (в том числе 56 млн структурам самой группы). По итогам 2015 г. траты были почти в 4 раза ниже и равнялись всего 208 млн руб., а в 2014 г. и вовсе 39 млн руб.
 
Комиссии за заключение договоров по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и ОПС у НПФ Сбербанка (РСБУ, пенсионные накопления занимают 95% всех аккумулированных фондом средств) в прошлом году составили 1,3 млрд руб., годом ранее – 751 млн, а в 2014 г. – 223 млн.
 
Госбанки действительно активизировали розничные продажи ОПС в прошлом году, говорит гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов: «Этому, в частности, способствовало внедрение электронно-цифровой подписи при подаче заявлений, которую ввели в 2015 г. оба фонда».
 
Расходы на привлечение у крупных пенсионных групп за последний год не меняются. В финансовой группе (ФГ) «Сафмар» активно привлекал только фонд «Доверие», рассказал ее представитель: «В фонде «Сафмар» был задействован только банковский канал». В прошлом году расходы по привлечению клиентов составили 2 млрд руб., в 2015 г. – 1,9 млрд, свидетельствует отчетность по РСБУ фонда «Доверие» (по МСФО фонд еще не отчитался). НПФ «Сафмар» не раскрыл траты в отчетности.
 
Расходы ФГ «Будущее» в 2015 г. составили 2,5 млрд руб., свидетельствуют данные МСФО. По итогам 2016 г. расходы будут сопоставимыми, заявил представитель НПФ «Будущее» (крупнейший фонд ФГ «Будущее»).
 
Единственные крупные фонды, которые серьезно нарастили трату средств на привлечение новых клиентов, входят в группу «Алор» Анатолия Гавриленко (объединяются на основе НПФ «Газфонд ПН», данные РСБУ). Расходы НПФ «Газфонд ПН» составили в 2016 г. 1,1 млрд руб. против 487 млн годом ранее. «Промагрофонд» в 2016 г. потратил на вознаграждения агентам и штатным работникам 542 млн руб., а в 2015 г. – 375 млн. НПФ «КИТ финанс» и «Наследие» не предоставили данных. «Оплата за привлечение клиентов производится после получения фондом пенсионных накоплений по итогам переходной кампании», – рассказал представитель НПФ «Газфонд ПН». По его словам, в отчетность за 2016 г. попала значительная часть расходов по привлечению в 2015 г. «За 2016 г. включена только небольшая часть расходов по агентским договорам с ежемесячными вознаграждениями», – подчеркнул он. Фонд «Лукойл-гарант» и НПФ электроэнергетики, контролируемые группой «Открытие», не опубликовали отчетность и данных не предоставили.
 
Фонды, принадлежащие госбанкам, в прошлом году выполняли амбициозные планы, утверждают Митрофанов и аналитик АКРА Юрий Ногин. «Наверное, они выполнили их, вопрос – как у них завершится эпопея со спорными переходами», – говорит Митрофанов. «ФГ «Будущее» и «Сафмар» вышли на проектную мощность, и дополнительного роста расходов им сейчас не требуется», – считает Ногин. По его мнению, в ближайшие пять лет будет рост аквизиционных расходов, связанный с внедрением ИПК. По расчетам Ногина, пенсионные фонды тратят на привлечение по 12–15 млрд руб. в год. С учетом удовлетворенных 6,8 млн заявлений можно утверждать, что на привлечение в 2016 г. могло быть потрачено не менее 12 млрд руб., соглашается Околеснов.
 
Илья УсовПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550307/

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Госбанки скинулись на пенсии: Пенсионные фонды щедро тратятся на привлечение клиентов

«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:17   В 2016 г. в гонку за пенсионные накопления включились НПФ госбанков – траты на новых клиентов у них выросли в разы
 
Частные пенсионные фонды (НПФ), принадлежащие госбанкам – Сбербанку и ВТБ, активно наращивают затраты на привлечение новых клиентов, несмотря на то что количество денег после заморозки пенсионных накоплений (ОПС) серьезно не меняется. В 2015 г. накопления составляли 3,8 трлн руб., свидетельствуют данные расчетов компании «Пенсионные и актуарные консультации». В 2016 г. они находились на уровне чуть выше 4 трлн руб., рассчитал аналитик RAEX Павел Митрофанов.
 
«Ведомости» изучили доступную российскую и международную отчетность фондов (по мнению аналитиков, данные по привлечению клиентов в отчетности РСБУ и МСФО сопоставимы) за 2016 г., чтобы оценить затраты.
 
Согласно отчетности НПФ «ВТБ пенсионный фонд» (МСФО, входит в группу ВТБ) за 2016 г. расходы фонда на привлечение клиентов составили 806 млн руб., из которых сумма агентского вознаграждения партнерам – 695 млн (в том числе 56 млн структурам самой группы). По итогам 2015 г. траты были почти в 4 раза ниже и равнялись всего 208 млн руб., а в 2014 г. и вовсе 39 млн руб.
 
Комиссии за заключение договоров по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и ОПС у НПФ Сбербанка (РСБУ, пенсионные накопления занимают 95% всех аккумулированных фондом средств) в прошлом году составили 1,3 млрд руб., годом ранее – 751 млн, а в 2014 г. – 223 млн.
 
Госбанки действительно активизировали розничные продажи ОПС в прошлом году, говорит гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов: «Этому, в частности, способствовало внедрение электронно-цифровой подписи при подаче заявлений, которую ввели в 2015 г. оба фонда».
 
Расходы на привлечение у крупных пенсионных групп за последний год не меняются. В финансовой группе (ФГ) «Сафмар» активно привлекал только фонд «Доверие», рассказал ее представитель: «В фонде «Сафмар» был задействован только банковский канал». В прошлом году расходы по привлечению клиентов составили 2 млрд руб., в 2015 г. – 1,9 млрд, свидетельствует отчетность по РСБУ фонда «Доверие» (по МСФО фонд еще не отчитался). НПФ «Сафмар» не раскрыл траты в отчетности.
 
Расходы ФГ «Будущее» в 2015 г. составили 2,5 млрд руб., свидетельствуют данные МСФО. По итогам 2016 г. расходы будут сопоставимыми, заявил представитель НПФ «Будущее» (крупнейший фонд ФГ «Будущее»).
 
Единственные крупные фонды, которые серьезно нарастили трату средств на привлечение новых клиентов, входят в группу «Алор» Анатолия Гавриленко (объединяются на основе НПФ «Газфонд ПН», данные РСБУ). Расходы НПФ «Газфонд ПН» составили в 2016 г. 1,1 млрд руб. против 487 млн годом ранее. «Промагрофонд» в 2016 г. потратил на вознаграждения агентам и штатным работникам 542 млн руб., а в 2015 г. – 375 млн. НПФ «КИТ финанс» и «Наследие» не предоставили данных. «Оплата за привлечение клиентов производится после получения фондом пенсионных накоплений по итогам переходной кампании», – рассказал представитель НПФ «Газфонд ПН». По его словам, в отчетность за 2016 г. попала значительная часть расходов по привлечению в 2015 г. «За 2016 г. включена только небольшая часть расходов по агентским договорам с ежемесячными вознаграждениями», – подчеркнул он. Фонд «Лукойл-гарант» и НПФ электроэнергетики, контролируемые группой «Открытие», не опубликовали отчетность и данных не предоставили.
 
Фонды, принадлежащие госбанкам, в прошлом году выполняли амбициозные планы, утверждают Митрофанов и аналитик АКРА Юрий Ногин. «Наверное, они выполнили их, вопрос – как у них завершится эпопея со спорными переходами», – говорит Митрофанов. «ФГ «Будущее» и «Сафмар» вышли на проектную мощность, и дополнительного роста расходов им сейчас не требуется», – считает Ногин. По его мнению, в ближайшие пять лет будет рост аквизиционных расходов, связанный с внедрением ИПК. По расчетам Ногина, пенсионные фонды тратят на привлечение по 12–15 млрд руб. в год. С учетом удовлетворенных 6,8 млн заявлений можно утверждать, что на привлечение в 2016 г. могло быть потрачено не менее 12 млрд руб., соглашается Околеснов.
 
Илья Усов
 


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