Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 07 апреля 2017 года, пятница , 14:55:13 мск
Нефть, Brent: $54.89 +0,8
Валюта:    56.44 +0,55    60.08 +0,39
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1265.05 Мб информации:

  • 533690 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Экономика

Экономике сделают новое лицо: В целевом сценарии прогноза Минэкономразвития до 2020 г. просматриваются непринятые реформы и налоговый маневр

Размер шрифта: 1 2 3 4    

Увеличить изображение
«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:07    Министерство экономического развития представило членам правительства уточненный прогноз на 2017 г. и первый вариант прогноза на 2018–2020 гг. в двух сценариях – базовом и целевом. Оба (см. таблицу на стр. 04) основаны на схожих внешних условиях: в частности, цена нефти из-за прекращения договоренности с ОПЕК снижается к концу 2017 г. до $40/барр. и остается на этом уровне – с поправкой на долларовую инфляцию – до конца трехлетки (такой же сценарий и у Центробанка). В обоих одинаково предполагается продолжение ЦБ политики инфляционного таргетирования, введение бюджетного правила с ценой отсечения $40/барр., индексация тарифов на инфляцию.
 
Варианты различаются траекторией экономического роста: в базовом экономика после восстановительного роста на 2% в 2017 г. опускается на инерционную траекторию 1,5%-ного роста, что примерно вдвое ниже среднемировых темпов; в целевом ее темпы к 2020 г. превышают среднемировой рост за счет активизации инвестиций.
 
Из прогноза следует, что в целевой сценарий включены обсуждаемый правительством налоговый маневр – снижение ставки страховых взносов и повышение НДС – и, вероятно, пенсионная реформа.
 
Базовый, консервативный вариант станет основой для бюджета. Реалистичным сценарием министр экономразвития Максим Орешкин считает целевой: «У меня нет сомнений, что мы движемся к целевому [варианту]». Он не ответил на вопрос, какие реформы «зашиты» в целевой вариант, поскольку ни одну из них еще не утвердили ни правительство, ни президент, но отметил, что к августу, когда будет окончательная версия прогноза, серьезные изменения в нем вряд ли произойдут.
 
В базовом сценарии по итогам 2020 г. экономика превышает уровень 2013 г. на 4,1%, в целевом – на 7,1%, что сопровождается и более высоким ростом реальных доходов и зарплат населения, а также, указано в материалах Минэкономразвития, ростом «реальных пенсий неработающего пенсионера» (в базовом варианте они стагнируют на уровне примерно 1% роста, в целевом рост ускоряется до 3,5% к 2020 г.).
 
В целевой сценарий заложен налоговый маневр, подтвердили «Ведомостям» три федеральных чиновника (см. статью на стр. 04). Последствием повышения НДС станет скачок инфляции в 2019 г.: чтобы при этом не сильно отклоняться от таргета ЦБ, она в 2018 г. должна снизиться ниже этого таргета, что возможно при поддержании довольно жесткой денежно-кредитной политики. Но уже в 2019 г. целевой вариант предполагает бурный рост инвестиций: сначала – почти на 7%, а в 2020 г. – почти на 10%, в итоге соотношение инвестиций и ВВП приблизится к 20% (с 17%). В этом варианте ускоренно растет импорт за счет роста закупок необходимых для модернизации технологий и оборудования. Рост инвестиционного импорта (на 7,7–10,5%) почти вдвое выше, чем в базовом варианте, и почти при том же самом – слабеющем – курсе рубля к доллару.
 
В основе целевого сценария – «поворот экономической политики лицом к инвестиционной активности», говорится в материалах Минэкономразвития: создание предсказуемых условий ведения бизнеса, улучшение делового климата, поддержка экспорта, а также меры по повышению производительности труда (модернизация образования, рост рыночной конкуренции) и перелому негативного демографического тренда. В базовом варианте занятость продолжает сокращаться на 0,1–0,3 млн человек в год. В целевом – растет на 0,2–0,3 млн человек, а низкая безработица снижается еще ниже.
 
Бюджет в обоих вариантах к 2020 г. становится почти бездефицитным (дефицит снижается до 0,8% ВВП с 2% в 2017 г. – ранее предполагалось, что дефицит в 2017 г. составит 3,2% ВВП). Однако в целевом сценарии за счет более высоких ненефтегазовых доходов бюджет может позволить себе более высокие расходы.
 
В четверг, 6 апреля, за три часа до пресс-конференции в Минэкономразвития совещание по макропрогнозу проводил премьер Дмитрий Медведев, причем с материалами к совещанию участникам заранее ознакомиться не удалось, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. В правительство прогноз вносит Минфин вместе с поправками в бюджет, но официально документ не вносился, говорит один из них. На совещании прогноз был в целом одобрен, рассказали собеседники «Ведомостей». Налоговый маневр и другие реформы еще не приняты, напоминает один из участников совещания, удивляясь цифрам целевого сценария. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова подтвердила факт совещания и отказалась от комментариев.
 
На чем основано предположение о переломе демографического тренда, непонятно, говорит директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон: «Я не знаю, на чем базируются такие расчеты». За этим может стоять повышение пенсионного возраста, допускает он, однако возраст не может быть увеличен одномоментно, и эта мера даст эффект лишь через какое-то время. Условий для подобного роста занятости – которая довольно высока во многом благодаря теневому рынку труда – не видно.
 
Прогноз Минэкономразвития кажется избыточно оптимистичным, скептична Наталия Орлова из Альфа-банка: «Может быть, Минэкономразвития собирается предложить структурные реформы, но сейчас не обсуждается никакого плана, по которому такого экономического эффекта можно достичь». Как может ускориться инвестиционный импорт при слабом курсе, можно только догадываться, затрудняется Орлова: «Теоретически можно представить, что будут какие-то стимулы при закупках оборудования для компаний, но, в принципе, при ускоренном экономическом росте экономика больше привлекает капитала и курс укрепляется».
 
Прогнозировать рост российской экономики за горизонтом 2018 г. сложно, так как многое будет зависеть от состава правительства, которое будет сформировано после президентских выборов, сказал накануне глава Сбербанка Герман Греф, без структурных реформ потенциал экономического роста – 1–2%, и этот предел уже задан. Единственное, что может повлиять на него в краткосрочной перспективе, – это подчиненность Росстата, пошутил он над передачей статслужбы в ведение Минэкономразвития: «Можно поменять, например, цифру роста, которая будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат. Это единственное, что может повлиять на темпы экономического роста серьезно». В ответ Орешкин заочно пригласил Грефа возглавить экспертную группу по развитию статистики, чтобы лично контролировать процесс изменений, которые министерство будет предлагать Росстату.
 
Ольга Кувшинова, Александра ПрокопенкоПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550305/

«Роснефть» заплатит миллиард курдамПроблема этатизма: Разговоры о перезапуске экономического роста в стране длятся уже не один год и ведутся на фоне затянувшейся стагнации
Просмотров: 231
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Алхимики золотого рынка
Выставки:
Новости
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 
14:15 · Лауреатом премии «Глобальная энергия» 2017 г. стал швейцарец Михаэль Гретцель
13:07 · Финансовая аналитика от Альпари: Конфликт в Сирии на руку нефтяникам
10:43 · Киркупс: если "Транснефть" прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии, "LatRosTrans" станет нежизнеспособным
10:38 · Бюджет ПФР пробьют новой "дырой"
10:30 · Наш дорогой рубль
10:22 · Первую в мире плавучую АТЭС на Чукотке включили в госпрограмму развития энергопрома
10:19 · НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки в пятницу выросли после ракетных ударов США по Сирии
10:17 · Госбанки скинулись на пенсии: Пенсионные фонды щедро тратятся на привлечение клиентов
10:10 · Проблема этатизма: Разговоры о перезапуске экономического роста в стране длятся уже не один год и ведутся на фоне затянувшейся стагнации
10:07 · Экономике сделают новое лицо: В целевом сценарии прогноза Минэкономразвития до 2020 г. просматриваются непринятые реформы и налоговый маневр
10:02 · «Роснефть» заплатит миллиард курдам
09:57 · Продать заново и дороже: Роснедра готовят новый приказ об аукционе на Эргинское месторождение
09:50 · Крым мало-помалу осветится
09:45 · Милонова трижды блокировал Фейсбук, а Поклонская споткнулась на Живом Журнале
09:41 · Трамп готовит распоряжение о расширении доступа нефтяников к шельфу США

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Экономике сделают новое лицо: В целевом сценарии прогноза Минэкономразвития до 2020 г. просматриваются непринятые реформы и налоговый маневр

«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:07   Министерство экономического развития представило членам правительства уточненный прогноз на 2017 г. и первый вариант прогноза на 2018–2020 гг. в двух сценариях – базовом и целевом. Оба (см. таблицу на стр. 04) основаны на схожих внешних условиях: в частности, цена нефти из-за прекращения договоренности с ОПЕК снижается к концу 2017 г. до $40/барр. и остается на этом уровне – с поправкой на долларовую инфляцию – до конца трехлетки (такой же сценарий и у Центробанка). В обоих одинаково предполагается продолжение ЦБ политики инфляционного таргетирования, введение бюджетного правила с ценой отсечения $40/барр., индексация тарифов на инфляцию.
 
Варианты различаются траекторией экономического роста: в базовом экономика после восстановительного роста на 2% в 2017 г. опускается на инерционную траекторию 1,5%-ного роста, что примерно вдвое ниже среднемировых темпов; в целевом ее темпы к 2020 г. превышают среднемировой рост за счет активизации инвестиций.
 
Из прогноза следует, что в целевой сценарий включены обсуждаемый правительством налоговый маневр – снижение ставки страховых взносов и повышение НДС – и, вероятно, пенсионная реформа.
 
Базовый, консервативный вариант станет основой для бюджета. Реалистичным сценарием министр экономразвития Максим Орешкин считает целевой: «У меня нет сомнений, что мы движемся к целевому [варианту]». Он не ответил на вопрос, какие реформы «зашиты» в целевой вариант, поскольку ни одну из них еще не утвердили ни правительство, ни президент, но отметил, что к августу, когда будет окончательная версия прогноза, серьезные изменения в нем вряд ли произойдут.
 
В базовом сценарии по итогам 2020 г. экономика превышает уровень 2013 г. на 4,1%, в целевом – на 7,1%, что сопровождается и более высоким ростом реальных доходов и зарплат населения, а также, указано в материалах Минэкономразвития, ростом «реальных пенсий неработающего пенсионера» (в базовом варианте они стагнируют на уровне примерно 1% роста, в целевом рост ускоряется до 3,5% к 2020 г.).
 
В целевой сценарий заложен налоговый маневр, подтвердили «Ведомостям» три федеральных чиновника (см. статью на стр. 04). Последствием повышения НДС станет скачок инфляции в 2019 г.: чтобы при этом не сильно отклоняться от таргета ЦБ, она в 2018 г. должна снизиться ниже этого таргета, что возможно при поддержании довольно жесткой денежно-кредитной политики. Но уже в 2019 г. целевой вариант предполагает бурный рост инвестиций: сначала – почти на 7%, а в 2020 г. – почти на 10%, в итоге соотношение инвестиций и ВВП приблизится к 20% (с 17%). В этом варианте ускоренно растет импорт за счет роста закупок необходимых для модернизации технологий и оборудования. Рост инвестиционного импорта (на 7,7–10,5%) почти вдвое выше, чем в базовом варианте, и почти при том же самом – слабеющем – курсе рубля к доллару.
 
В основе целевого сценария – «поворот экономической политики лицом к инвестиционной активности», говорится в материалах Минэкономразвития: создание предсказуемых условий ведения бизнеса, улучшение делового климата, поддержка экспорта, а также меры по повышению производительности труда (модернизация образования, рост рыночной конкуренции) и перелому негативного демографического тренда. В базовом варианте занятость продолжает сокращаться на 0,1–0,3 млн человек в год. В целевом – растет на 0,2–0,3 млн человек, а низкая безработица снижается еще ниже.
 
Бюджет в обоих вариантах к 2020 г. становится почти бездефицитным (дефицит снижается до 0,8% ВВП с 2% в 2017 г. – ранее предполагалось, что дефицит в 2017 г. составит 3,2% ВВП). Однако в целевом сценарии за счет более высоких ненефтегазовых доходов бюджет может позволить себе более высокие расходы.
 
В четверг, 6 апреля, за три часа до пресс-конференции в Минэкономразвития совещание по макропрогнозу проводил премьер Дмитрий Медведев, причем с материалами к совещанию участникам заранее ознакомиться не удалось, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. В правительство прогноз вносит Минфин вместе с поправками в бюджет, но официально документ не вносился, говорит один из них. На совещании прогноз был в целом одобрен, рассказали собеседники «Ведомостей». Налоговый маневр и другие реформы еще не приняты, напоминает один из участников совещания, удивляясь цифрам целевого сценария. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова подтвердила факт совещания и отказалась от комментариев.
 
На чем основано предположение о переломе демографического тренда, непонятно, говорит директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон: «Я не знаю, на чем базируются такие расчеты». За этим может стоять повышение пенсионного возраста, допускает он, однако возраст не может быть увеличен одномоментно, и эта мера даст эффект лишь через какое-то время. Условий для подобного роста занятости – которая довольно высока во многом благодаря теневому рынку труда – не видно.
 
Прогноз Минэкономразвития кажется избыточно оптимистичным, скептична Наталия Орлова из Альфа-банка: «Может быть, Минэкономразвития собирается предложить структурные реформы, но сейчас не обсуждается никакого плана, по которому такого экономического эффекта можно достичь». Как может ускориться инвестиционный импорт при слабом курсе, можно только догадываться, затрудняется Орлова: «Теоретически можно представить, что будут какие-то стимулы при закупках оборудования для компаний, но, в принципе, при ускоренном экономическом росте экономика больше привлекает капитала и курс укрепляется».
 
Прогнозировать рост российской экономики за горизонтом 2018 г. сложно, так как многое будет зависеть от состава правительства, которое будет сформировано после президентских выборов, сказал накануне глава Сбербанка Герман Греф, без структурных реформ потенциал экономического роста – 1–2%, и этот предел уже задан. Единственное, что может повлиять на него в краткосрочной перспективе, – это подчиненность Росстата, пошутил он над передачей статслужбы в ведение Минэкономразвития: «Можно поменять, например, цифру роста, которая будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат. Это единственное, что может повлиять на темпы экономического роста серьезно». В ответ Орешкин заочно пригласил Грефа возглавить экспертную группу по развитию статистики, чтобы лично контролировать процесс изменений, которые министерство будет предлагать Росстату.
 
Ольга Кувшинова, Александра Прокопенко
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Февраль 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Март 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       