«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:07



Варианты различаются траекторией экономического роста: в базовом экономика после восстановительного роста на 2% в 2017 г. опускается на инерционную траекторию 1,5%-ного роста, что примерно вдвое ниже среднемировых темпов; в целевом ее темпы к 2020 г. превышают среднемировой рост за счет активизации инвестиций.



Из прогноза следует, что в целевой сценарий включены обсуждаемый правительством налоговый маневр – снижение ставки страховых взносов и повышение НДС – и, вероятно, пенсионная реформа.



Базовый, консервативный вариант станет основой для бюджета. Реалистичным сценарием министр экономразвития Максим Орешкин считает целевой: «У меня нет сомнений, что мы движемся к целевому [варианту]». Он не ответил на вопрос, какие реформы «зашиты» в целевой вариант, поскольку ни одну из них еще не утвердили ни правительство, ни президент, но отметил, что к августу, когда будет окончательная версия прогноза, серьезные изменения в нем вряд ли произойдут.



В базовом сценарии по итогам 2020 г. экономика превышает уровень 2013 г. на 4,1%, в целевом – на 7,1%, что сопровождается и более высоким ростом реальных доходов и зарплат населения, а также, указано в материалах Минэкономразвития, ростом «реальных пенсий неработающего пенсионера» (в базовом варианте они стагнируют на уровне примерно 1% роста, в целевом рост ускоряется до 3,5% к 2020 г.).



В целевой сценарий заложен налоговый маневр, подтвердили «Ведомостям» три федеральных чиновника (см. статью на стр. 04). Последствием повышения НДС станет скачок инфляции в 2019 г.: чтобы при этом не сильно отклоняться от таргета ЦБ, она в 2018 г. должна снизиться ниже этого таргета, что возможно при поддержании довольно жесткой денежно-кредитной политики. Но уже в 2019 г. целевой вариант предполагает бурный рост инвестиций: сначала – почти на 7%, а в 2020 г. – почти на 10%, в итоге соотношение инвестиций и ВВП приблизится к 20% (с 17%). В этом варианте ускоренно растет импорт за счет роста закупок необходимых для модернизации технологий и оборудования. Рост инвестиционного импорта (на 7,7–10,5%) почти вдвое выше, чем в базовом варианте, и почти при том же самом – слабеющем – курсе рубля к доллару.



В основе целевого сценария – «поворот экономической политики лицом к инвестиционной активности», говорится в материалах Минэкономразвития: создание предсказуемых условий ведения бизнеса, улучшение делового климата, поддержка экспорта, а также меры по повышению производительности труда (модернизация образования, рост рыночной конкуренции) и перелому негативного демографического тренда. В базовом варианте занятость продолжает сокращаться на 0,1–0,3 млн человек в год. В целевом – растет на 0,2–0,3 млн человек, а низкая безработица снижается еще ниже.



Бюджет в обоих вариантах к 2020 г. становится почти бездефицитным (дефицит снижается до 0,8% ВВП с 2% в 2017 г. – ранее предполагалось, что дефицит в 2017 г. составит 3,2% ВВП). Однако в целевом сценарии за счет более высоких ненефтегазовых доходов бюджет может позволить себе более высокие расходы.



В четверг, 6 апреля, за три часа до пресс-конференции в Минэкономразвития совещание по макропрогнозу проводил премьер Дмитрий Медведев, причем с материалами к совещанию участникам заранее ознакомиться не удалось, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. В правительство прогноз вносит Минфин вместе с поправками в бюджет, но официально документ не вносился, говорит один из них. На совещании прогноз был в целом одобрен, рассказали собеседники «Ведомостей». Налоговый маневр и другие реформы еще не приняты, напоминает один из участников совещания, удивляясь цифрам целевого сценария. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова подтвердила факт совещания и отказалась от комментариев.



На чем основано предположение о переломе демографического тренда, непонятно, говорит директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон: «Я не знаю, на чем базируются такие расчеты». За этим может стоять повышение пенсионного возраста, допускает он, однако возраст не может быть увеличен одномоментно, и эта мера даст эффект лишь через какое-то время. Условий для подобного роста занятости – которая довольно высока во многом благодаря теневому рынку труда – не видно.



Прогноз Минэкономразвития кажется избыточно оптимистичным, скептична Наталия Орлова из Альфа-банка: «Может быть, Минэкономразвития собирается предложить структурные реформы, но сейчас не обсуждается никакого плана, по которому такого экономического эффекта можно достичь». Как может ускориться инвестиционный импорт при слабом курсе, можно только догадываться, затрудняется Орлова: «Теоретически можно представить, что будут какие-то стимулы при закупках оборудования для компаний, но, в принципе, при ускоренном экономическом росте экономика больше привлекает капитала и курс укрепляется».



Прогнозировать рост российской экономики за горизонтом 2018 г. сложно, так как многое будет зависеть от состава правительства, которое будет сформировано после президентских выборов, сказал накануне глава Сбербанка Герман Греф, без структурных реформ потенциал экономического роста – 1–2%, и этот предел уже задан. Единственное, что может повлиять на него в краткосрочной перспективе, – это подчиненность Росстата, пошутил он над передачей статслужбы в ведение Минэкономразвития: «Можно поменять, например, цифру роста, которая будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат. Это единственное, что может повлиять на темпы экономического роста серьезно». В ответ Орешкин заочно пригласил Грефа возглавить экспертную группу по развитию статистики, чтобы лично контролировать процесс изменений, которые министерство будет предлагать Росстату.



Ольга Кувшинова, Александра Прокопенко Министерство экономического развития представило членам правительства уточненный прогноз на 2017 г. и первый вариант прогноза на 2018–2020 гг. в двух сценариях – базовом и целевом. Оба (см. таблицу на стр. 04) основаны на схожих внешних условиях: в частности, цена нефти из-за прекращения договоренности с ОПЕК снижается к концу 2017 г. до $40/барр. и остается на этом уровне – с поправкой на долларовую инфляцию – до конца трехлетки (такой же сценарий и у Центробанка). В обоих одинаково предполагается продолжение ЦБ политики инфляционного таргетирования, введение бюджетного правила с ценой отсечения $40/барр., индексация тарифов на инфляцию.Варианты различаются траекторией экономического роста: в базовом экономика после восстановительного роста на 2% в 2017 г. опускается на инерционную траекторию 1,5%-ного роста, что примерно вдвое ниже среднемировых темпов; в целевом ее темпы к 2020 г. превышают среднемировой рост за счет активизации инвестиций.Из прогноза следует, что в целевой сценарий включены обсуждаемый правительством налоговый маневр – снижение ставки страховых взносов и повышение НДС – и, вероятно, пенсионная реформа.Базовый, консервативный вариант станет основой для бюджета. Реалистичным сценарием министр экономразвития Максим Орешкин считает целевой: «У меня нет сомнений, что мы движемся к целевому [варианту]». Он не ответил на вопрос, какие реформы «зашиты» в целевой вариант, поскольку ни одну из них еще не утвердили ни правительство, ни президент, но отметил, что к августу, когда будет окончательная версия прогноза, серьезные изменения в нем вряд ли произойдут.В базовом сценарии по итогам 2020 г. экономика превышает уровень 2013 г. на 4,1%, в целевом – на 7,1%, что сопровождается и более высоким ростом реальных доходов и зарплат населения, а также, указано в материалах Минэкономразвития, ростом «реальных пенсий неработающего пенсионера» (в базовом варианте они стагнируют на уровне примерно 1% роста, в целевом рост ускоряется до 3,5% к 2020 г.).В целевой сценарий заложен налоговый маневр, подтвердили «Ведомостям» три федеральных чиновника (см. статью на стр. 04). Последствием повышения НДС станет скачок инфляции в 2019 г.: чтобы при этом не сильно отклоняться от таргета ЦБ, она в 2018 г. должна снизиться ниже этого таргета, что возможно при поддержании довольно жесткой денежно-кредитной политики. Но уже в 2019 г. целевой вариант предполагает бурный рост инвестиций: сначала – почти на 7%, а в 2020 г. – почти на 10%, в итоге соотношение инвестиций и ВВП приблизится к 20% (с 17%). В этом варианте ускоренно растет импорт за счет роста закупок необходимых для модернизации технологий и оборудования. Рост инвестиционного импорта (на 7,7–10,5%) почти вдвое выше, чем в базовом варианте, и почти при том же самом – слабеющем – курсе рубля к доллару.В основе целевого сценария – «поворот экономической политики лицом к инвестиционной активности», говорится в материалах Минэкономразвития: создание предсказуемых условий ведения бизнеса, улучшение делового климата, поддержка экспорта, а также меры по повышению производительности труда (модернизация образования, рост рыночной конкуренции) и перелому негативного демографического тренда. В базовом варианте занятость продолжает сокращаться на 0,1–0,3 млн человек в год. В целевом – растет на 0,2–0,3 млн человек, а низкая безработица снижается еще ниже.Бюджет в обоих вариантах к 2020 г. становится почти бездефицитным (дефицит снижается до 0,8% ВВП с 2% в 2017 г. – ранее предполагалось, что дефицит в 2017 г. составит 3,2% ВВП). Однако в целевом сценарии за счет более высоких ненефтегазовых доходов бюджет может позволить себе более высокие расходы.В четверг, 6 апреля, за три часа до пресс-конференции в Минэкономразвития совещание по макропрогнозу проводил премьер Дмитрий Медведев, причем с материалами к совещанию участникам заранее ознакомиться не удалось, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. В правительство прогноз вносит Минфин вместе с поправками в бюджет, но официально документ не вносился, говорит один из них. На совещании прогноз был в целом одобрен, рассказали собеседники «Ведомостей». Налоговый маневр и другие реформы еще не приняты, напоминает один из участников совещания, удивляясь цифрам целевого сценария. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова подтвердила факт совещания и отказалась от комментариев.На чем основано предположение о переломе демографического тренда, непонятно, говорит директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон: «Я не знаю, на чем базируются такие расчеты». За этим может стоять повышение пенсионного возраста, допускает он, однако возраст не может быть увеличен одномоментно, и эта мера даст эффект лишь через какое-то время. Условий для подобного роста занятости – которая довольно высока во многом благодаря теневому рынку труда – не видно.Прогноз Минэкономразвития кажется избыточно оптимистичным, скептична Наталия Орлова из Альфа-банка: «Может быть, Минэкономразвития собирается предложить структурные реформы, но сейчас не обсуждается никакого плана, по которому такого экономического эффекта можно достичь». Как может ускориться инвестиционный импорт при слабом курсе, можно только догадываться, затрудняется Орлова: «Теоретически можно представить, что будут какие-то стимулы при закупках оборудования для компаний, но, в принципе, при ускоренном экономическом росте экономика больше привлекает капитала и курс укрепляется».Прогнозировать рост российской экономики за горизонтом 2018 г. сложно, так как многое будет зависеть от состава правительства, которое будет сформировано после президентских выборов, сказал накануне глава Сбербанка Герман Греф, без структурных реформ потенциал экономического роста – 1–2%, и этот предел уже задан. Единственное, что может повлиять на него в краткосрочной перспективе, – это подчиненность Росстата, пошутил он над передачей статслужбы в ведение Минэкономразвития: «Можно поменять, например, цифру роста, которая будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат. Это единственное, что может повлиять на темпы экономического роста серьезно». В ответ Орешкин заочно пригласил Грефа возглавить экспертную группу по развитию статистики, чтобы лично контролировать процесс изменений, которые министерство будет предлагать Росстату. Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550305/ Источник: Ведомости ← «Роснефть» заплатит миллиард курдам Проблема этатизма: Разговоры о перезапуске экономического роста в стране длятся уже не один год и ведутся на фоне затянувшейся стагнации → Новости net.finam.ru