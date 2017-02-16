«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:02 Трейдинговая «дочка» «Роснефти» согласилась заплатить за курдскую нефть до $1 млрд. Перерабатывать ее придется в Германии и Индии



В феврале 2017 г. подразделение «Роснефти» – Rosneft Trading SA договорилась покупать у правительства Иракского Курдистана нефть в 2017–2019 гг. Предоплата по договору, по данным Bloomberg, составляет $1 млрд.



Такова общая сумма контракта, предоплата будет всего $300 млн, знает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников сделки. Подтвердить это не удалось, представитель «Роснефти» от комментариев отказался.



Сколько всего нефти закупит «Роснефть» у Иракского Курдистана по контракту, представитель российской компании говорить отказался.



«Роснефть» намерена обеспечивать свои НПЗ (см. врез) наиболее эффективными поставками, продолжает представитель компании, сырье из Иракского Курдистана позволяет диверсифицировать источники нефти и хеджировать риски. Выгоднее ли германским НПЗ получать курдскую нефть по TAL, нежели российскую по трубопроводу «Дружба-1», он не говорит.



Себестоимость транспортировки российской нефти по трубопроводу «Дружба-1» ниже, чем стоимость перевозки курдской нефти через Италию, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Другой вопрос – сколько стоит нефть: если у курдов было немного возможностей продать ее, «Роснефть» могла добиться привлекательных условий. Во время санкций и конфликта с правительством Ирака нефть Иракского Курдистана продавалась со скидкой 10–20%, напоминает он.



Очередная вспышка конфликта властей Ирака с курдами возникла в 2014 г. Курды начали экспортировать нефть без согласия Багдада, решив, что Ирак не выполняет обязательств по перечислению им средств от продажи нефти. Курды отправляли нефть через Израиль, перегружали партии с корабля на корабль у берегов Мальты и использовали корабли-приманки для от­влечения внимания, рассказывал в 2015 г. в интервью Reuters министр минеральных ресурсов Иракского Курдистана Ашти Хаврами: удавалось экспортировать более 500 000 баррелей в сутки, но покупать эту нефть многие отказывались, опасаясь исков от Ирака. В прошлом году власти Ирака и курды решили начать переговоры о распределении нефтяных доходов, и конфликт затух.



Режим президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и правительство Иракского Курдистана имеют прочные политические, экономические и военные связи, они военные союзники, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко: никаких возражений Турции ожидать не стоит, раз она не возражала даже против передачи российского оружия иракским курдам. А для Курдистана контракт с «Роснефтью» и предоплата критически важны – у региона затяжной бюджетный кризис, заключает эксперт.



Политический вопрос «Роснефть» не сильно беспокоит: структура соглашения позволяет минимизировать риски в случае форс-мажора, уверяет представитель компании и сообщает, что часть курдской нефти «Роснефть» будет перерабатывать в Индии. В ближайшие недели консорциум инвесторов из UCP Ильи Щербовича и партнеров, а также Trafigura и «Роснефти» должен завершить покупку 98% в Essar Oil, которая владеет НПЗ Vadinar в индийском штате Гуджарат мощностью 400 000 баррелей в день.



Виталий Петлевой, Алексей НикольскийПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550304/ Источник: Ведомости ← Продать заново и дороже: Роснедра готовят новый приказ об аукционе на Эргинское месторождение Экономике сделают новое лицо: В целевом сценарии прогноза Минэкономразвития до 2020 г. просматриваются непринятые реформы и налоговый маневр → Новости net.finam.ru