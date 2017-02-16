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«Нефть России», 07.04.17, Москва, 10:02 Трейдинговая «дочка» «Роснефти» согласилась заплатить за курдскую нефть до $1 млрд. Перерабатывать ее придется в Германии и Индии
В феврале 2017 г. подразделение «Роснефти» – Rosneft Trading SA договорилась покупать у правительства Иракского Курдистана нефть в 2017–2019 гг. Предоплата по договору, по данным Bloomberg, составляет $1 млрд.
Такова общая сумма контракта, предоплата будет всего $300 млн, знает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников сделки. Подтвердить это не удалось, представитель «Роснефти» от комментариев отказался.
Сколько всего нефти закупит «Роснефть» у Иракского Курдистана по контракту, представитель российской компании говорить отказался.
«Роснефть» намерена обеспечивать свои НПЗ (см. врез) наиболее эффективными поставками, продолжает представитель компании, сырье из Иракского Курдистана позволяет диверсифицировать источники нефти и хеджировать риски. Выгоднее ли германским НПЗ получать курдскую нефть по TAL, нежели российскую по трубопроводу «Дружба-1», он не говорит.
Себестоимость транспортировки российской нефти по трубопроводу «Дружба-1» ниже, чем стоимость перевозки курдской нефти через Италию, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Другой вопрос – сколько стоит нефть: если у курдов было немного возможностей продать ее, «Роснефть» могла добиться привлекательных условий. Во время санкций и конфликта с правительством Ирака нефть Иракского Курдистана продавалась со скидкой 10–20%, напоминает он.
Очередная вспышка конфликта властей Ирака с курдами возникла в 2014 г. Курды начали экспортировать нефть без согласия Багдада, решив, что Ирак не выполняет обязательств по перечислению им средств от продажи нефти. Курды отправляли нефть через Израиль, перегружали партии с корабля на корабль у берегов Мальты и использовали корабли-приманки для отвлечения внимания, рассказывал в 2015 г. в интервью Reuters министр минеральных ресурсов Иракского Курдистана Ашти Хаврами: удавалось экспортировать более 500 000 баррелей в сутки, но покупать эту нефть многие отказывались, опасаясь исков от Ирака. В прошлом году власти Ирака и курды решили начать переговоры о распределении нефтяных доходов, и конфликт затух.
Режим президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и правительство Иракского Курдистана имеют прочные политические, экономические и военные связи, они военные союзники, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко: никаких возражений Турции ожидать не стоит, раз она не возражала даже против передачи российского оружия иракским курдам. А для Курдистана контракт с «Роснефтью» и предоплата критически важны – у региона затяжной бюджетный кризис, заключает эксперт.
Политический вопрос «Роснефть» не сильно беспокоит: структура соглашения позволяет минимизировать риски в случае форс-мажора, уверяет представитель компании и сообщает, что часть курдской нефти «Роснефть» будет перерабатывать в Индии. В ближайшие недели консорциум инвесторов из UCP Ильи Щербовича и партнеров, а также Trafigura и «Роснефти» должен завершить покупку 98% в Essar Oil, которая владеет НПЗ Vadinar в индийском штате Гуджарат мощностью 400 000 баррелей в день.
Виталий Петлевой, Алексей Никольский