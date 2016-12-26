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Продать заново и дороже: Роснедра готовят новый приказ об аукционе на Эргинское месторождение

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«Нефть России», 07.04.17, Москва, 09:57    Стартовый платеж может вырасти, торги пройдут в июле-августе
 
Руководитель Роснедр Евгений Киселев 5 апреля подписал приказ об отмене своего приказа от 24 марта о проведении аукциона на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. Прежний приказ был подготовлен на основании распоряжения правительства, которое предусматривало проведение торгов в 2016 г. В нем также указана стартовая цена – 5,35 млрд руб. Но после этого она выросла до 7,1 млрд руб.
 
«Я попросил Роснедра снять этот приказ, – прокомментировал министр природных ресурсов Сергей Донской. – Он будет объявлен, когда окончится процедура согласования распоряжения, в которое необходимо внести уточнения с точки зрения сроков проведения аукциона. Распоряжение правительства должно четко указывать на проведение аукциона в 2017 г., необходимо внести в распоряжение изменения» (цитата по «Интерфаксу»).
 
Отмена приказа носит технический характер, чтобы не было исков, объяснил Киселев: «Мы побоялись возможных рисков оспаривания результатов аукциона».
 
Роснедра рассчитывают за неделю согласовать все необходимые документы для нового аукциона, сказал он ТАСС: «Обычно процесс согласования нормативных актов правительства составляет 30 дней, мы постараемся согласование провести в кратчайшие сроки. По моей оценке, это можно сделать за неделю. После выхода распоряжения [правительства России] я тут же объявлю аукцион, через 10 минут он будет висеть на сайте».
 
Эргинское (запасы по С1 + С2 – 103 млн т) – одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. На территории Эргинского расположена часть Приобского месторождения, северный участок которого разрабатывает «Роснефть», а южный – «Газпром нефть». Роснедра планировали продать Эргинское еще в 2010 г. Минприроды хотело провести торги в 2016 г., но сроки постоянно переносились.
 
Согласно мартовскому документу Роснедр, торги должны были пройти 7 июня 2017 г. По словам Донского, срок проведения аукциона будет сдвинут на июль – начало августа. Стартовый платеж может вырасти еще на 200–300 млн руб. «Все расчеты есть, все цифры есть. Соответственно, наша задача просто коротко пройти согласование, которое имеет формальный характер. Здесь разногласий ни с кем нет», – сказал министр. Согласно условиям конкурса победитель должен будет начать разработку месторождения не позднее двух лет с момента получения лицензии и перерабатывать всю добытую нефть на НПЗ в России. «Все условия сохраняются», – сказал представитель Минприроды.
 
Интерес к Эргинскому месторождению проявляют «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл», напомнил в четверг Донской. Компании подтверждали свой интерес, в четверг их представители не ответили на запросы. «Сургутнефтегаз» пока не решился на участие в аукционе, сообщил ТАСС главный геолог компании Вячеслав Чирков.
 
Принятые Роснедрами меры вполне оправданны, говорит управляющий партнер HEADS Consulting Александр Базыкин. Конкуренция за столь значимый актив обещает быть ожесточенной, поэтому риски подачи исков высоки. Как показывает практика, участники, которым не удалось одержать победу, иногда требуют отмены результатов, апеллируя в том числе к формальным нарушениям, допущенным организатором, говорит он, а к таким нарушениям вполне можно было бы отнести требование провести торги в 2016 г. согласно приказу, хотя аукцион пройдет, как ожидается, в этом году.
 
В 2015 г. «Роснефть» оспаривала результаты конкурса на Восточно-Таймырский участок, в котором победителем стал «Лукойл». Суд отклонил иск.
 
Галина СтаринскаяПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550303/

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Продать заново и дороже: Роснедра готовят новый приказ об аукционе на Эргинское месторождение

«Нефть России», 07.04.17, Москва, 09:57   Стартовый платеж может вырасти, торги пройдут в июле-августе
 
Руководитель Роснедр Евгений Киселев 5 апреля подписал приказ об отмене своего приказа от 24 марта о проведении аукциона на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. Прежний приказ был подготовлен на основании распоряжения правительства, которое предусматривало проведение торгов в 2016 г. В нем также указана стартовая цена – 5,35 млрд руб. Но после этого она выросла до 7,1 млрд руб.
 
«Я попросил Роснедра снять этот приказ, – прокомментировал министр природных ресурсов Сергей Донской. – Он будет объявлен, когда окончится процедура согласования распоряжения, в которое необходимо внести уточнения с точки зрения сроков проведения аукциона. Распоряжение правительства должно четко указывать на проведение аукциона в 2017 г., необходимо внести в распоряжение изменения» (цитата по «Интерфаксу»).
 
Отмена приказа носит технический характер, чтобы не было исков, объяснил Киселев: «Мы побоялись возможных рисков оспаривания результатов аукциона».
 
Роснедра рассчитывают за неделю согласовать все необходимые документы для нового аукциона, сказал он ТАСС: «Обычно процесс согласования нормативных актов правительства составляет 30 дней, мы постараемся согласование провести в кратчайшие сроки. По моей оценке, это можно сделать за неделю. После выхода распоряжения [правительства России] я тут же объявлю аукцион, через 10 минут он будет висеть на сайте».
 
Эргинское (запасы по С1 + С2 – 103 млн т) – одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. На территории Эргинского расположена часть Приобского месторождения, северный участок которого разрабатывает «Роснефть», а южный – «Газпром нефть». Роснедра планировали продать Эргинское еще в 2010 г. Минприроды хотело провести торги в 2016 г., но сроки постоянно переносились.
 
Согласно мартовскому документу Роснедр, торги должны были пройти 7 июня 2017 г. По словам Донского, срок проведения аукциона будет сдвинут на июль – начало августа. Стартовый платеж может вырасти еще на 200–300 млн руб. «Все расчеты есть, все цифры есть. Соответственно, наша задача просто коротко пройти согласование, которое имеет формальный характер. Здесь разногласий ни с кем нет», – сказал министр. Согласно условиям конкурса победитель должен будет начать разработку месторождения не позднее двух лет с момента получения лицензии и перерабатывать всю добытую нефть на НПЗ в России. «Все условия сохраняются», – сказал представитель Минприроды.
 
Интерес к Эргинскому месторождению проявляют «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл», напомнил в четверг Донской. Компании подтверждали свой интерес, в четверг их представители не ответили на запросы. «Сургутнефтегаз» пока не решился на участие в аукционе, сообщил ТАСС главный геолог компании Вячеслав Чирков.
 
Принятые Роснедрами меры вполне оправданны, говорит управляющий партнер HEADS Consulting Александр Базыкин. Конкуренция за столь значимый актив обещает быть ожесточенной, поэтому риски подачи исков высоки. Как показывает практика, участники, которым не удалось одержать победу, иногда требуют отмены результатов, апеллируя в том числе к формальным нарушениям, допущенным организатором, говорит он, а к таким нарушениям вполне можно было бы отнести требование провести торги в 2016 г. согласно приказу, хотя аукцион пройдет, как ожидается, в этом году.
 
В 2015 г. «Роснефть» оспаривала результаты конкурса на Восточно-Таймырский участок, в котором победителем стал «Лукойл». Суд отклонил иск.
 
Галина Старинская
 


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