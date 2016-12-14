«Нефть России», 07.04.17, Москва, 09:50 Минэнерго изменило условия конкурса на строительство генерации в Тамани и хочет провести еще один конкурс на строительство 100–120 МВт в Крыму



Крым может дополнительно получить еще 100–120 МВт мощности, рассказал в четверг замминистра энергетики Вячеслав Кравченко: речь идет о блоках малой мощности в районе Сак, конкурс на строительство будет проведен в мае. По словам чиновника, необходимость в этой мощности возникла из-за роста спроса на электроэнергию на полуострове, строительство должно быть завершено к концу 2017 г.



«Технопромэкспорт» уже ведет в Крыму строительство двух электростанций – в Симферополе и Севастополе мощностью 470 МВт каждая. Прежде почти вся энергия импортировалась с Украины, сейчас поступает по энергомосту через Керченский пролив. Но строительство ведется с задержками, неоднократно говорил министр энергетики Александр Новак.



До сих пор не объявлено, какие турбины будут использованы для генерации. «Технопромэкспорт» закупил четыре турбины мощностью по 165 МВт у «Сименс технологии газовых турбин» для электростанции в Тамани, на территории Крыма использовать их нельзя из-за санкций, что компания указывала в извещении о продаже турбин. Аукцион тоже не состоялся, а в конце марта «Технопромэкспорт» был признан банкротом.



Интерес инвесторов к Крыму ограничен санкциями, хотя для станций малых мощностей требуется меньше инвестиций, круг возможных инвесторов шире, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства Наталья Порохова. Динамика спроса в южных регионах опережает среднероссийские показатели, продолжает она, – преимущественно из-за роста численности населения и роста спроса на кондиционирование воздуха.



Минэнерго также решило изменить условия для инвесторов в строительство электростанции мощностью 450 МВт в Тамани. С инвесторами предполагалось заключить договор по типу уже работающих в энергетике договоров о предоставлении мощности (ДПМ) с гарантированной высокой доходностью, привязанной к доходности ОФЗ. Но условия инвесторов не устроили, и на конкурс никто не пришел. А позже стало известно о планах «Росатома» построить 610 МВт ветряков.



В итоге Минэнерго расширило границы территории, где может быть возведена новая мощность, сказал Кравченко, а возврат инвестиций будет обеспечен фиксированным платежом за мощность с учетом предельных затрат на строительство электростанций. Повторный конкурс планируется в мае, строительство генерации должно завершиться к середине 2020 г.



Новый подход более стабилен и предсказуем, поэтому предлагаемые изменения, конечно, сделают такой контракт более привлекательным, говорит аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. Инфляция замедляется, ставка ЦБ будет снижаться, поэтому возможность зафиксировать ставку возврата на текущем уровне выглядит предпочтительнее, если, к примеру, платеж будет подразумевать возврат 14%, а инфляция будет в районе 4%, отмечает он.



Иметь фиксированную ставку возврата – стандартная мировая практика, единственное, чего не хватает этому контракту, – хеджирования валютных рисков, считает аналитик. В мире обычно дают гарантии возврата в долларах с учетом того, что стоимость оборудования зачастую идет в долларах, но в России этот сценарий маловероятен, говорит Скляр.



Сейчас доходность ДПМ привязана к доходности долгосрочных государственных облигаций и инвесторы, например, выиграли от роста процентных ставок в 2014–2015 гг., оценивает Порохова, поэтому выгоднее ли новый формат – будет зависеть от ставок. Без внешних шоков процентные ставки будут снижаться, так как сейчас все еще превышают докризисный уровень 2013 г., но еще одним значимым параметром станет то, какие удельные затраты возьмутся в расчет, заключает она.



Иван ПесчинскийПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550302/ Источник: Ведомости ← Милонова трижды блокировал Фейсбук, а Поклонская споткнулась на Живом Журнале Продать заново и дороже: Роснедра готовят новый приказ об аукционе на Эргинское месторождение → Новости net.finam.ru