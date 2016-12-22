«Нефть России», 07.04.17, Москва, 09:45 7 апреля день рождения Рунета - российского интернета. Именно в этот день в 1994 году был зарегистрирован домен .ru. За прошедшие 24 года на интернет подсели не только рядовые россияне, но и политики из высшего эшелона власти - многие из них стали активными блогерами с многомиллионной аудиторией. "Комсомолка" изучила самые ходовые странички политиков в интернете.



У Медведева два Твиттера: на русском и английском



Моду на соцсети среди российских политиков ввел Дмитрий Медведев. Во время своего президентства он начал вести Твиттер. Сейчас Медведев входит в десятку самых популярных мировых политиков в Твиттере (у него 5,4 млн. читателей). В нем (аккаунт @MedvedevRussia) он рассказывает о работе правительства, поздравляет россиян с праздниками и публикует собственноручно сделанные фото. Кроме того, у Медведева есть экспортный вариант Твиттера на английском языке - p(@MedvedevRussiaE) - 1,14 млн. читателей.



Еще у премьера есть страница в Фейсбуке (1,4 млн. подписчиков), ВКонтакте (2,2 млн.) и в Инстаграме (2,7 млн.).



У Путина не хватает времени



Официальный твиттер-аккаунт есть и у Владимира Путина, правда, собственноручно президент сообщения там не оставляет, этим занимается кремлевская пресс-служба. Путин не раз объяснял, что не регистрируется в соцсетях из-за занятости. В президентском Твиттере (@KremlinRussia) размещается информация о рабочих встречах и поездках Путина. Страничка обновляется параллельно с официальным сайтом Кремля, обычно раз в несколько часов. На страницу президента подписано 3,6 миллиона человек.



Рогозин - главный острослов в правительстве



У вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего оборонку, в Твиттере (@Rogozin) 839 тысяч читателей, еще 73 тысячи - в Фейсбуке. Рогозин пишет с юмором и без чиновничьей казенности. Не случайно его остроумные твиты регулярно попадают в топ новостей. Один из последних язвительных твитов Рогозина касался депутата сейма Латвии Имантса Парадниекса, который отказался ездить на лифте назло России (он, видите ли, не хочет пользоваться российской электроэнергией). "Нужно еще назло нам уши себе отморозить", - посоветовал Рогозин. А в ответ на недавнее обещание главы МИД Украины Павла Климкина "вернуть жителям Крыма свободу", Рогозин написал: "Ну и тормоз! Они уже три года как свободны".



Кадыров желает доброго утра и пропагандирует спорт



Самый популярный в Твиттере региональный руководитель - глава Чечни Рамзан Кадыров (@RKadyrov), 369 тысяч читателей. "Весеннее утро. Минусовая температура. Прекрасная погода. Желаю всем добра и удачи!" - типичный кадыровский твит. В Твиттере Кадыров поздравляет россиян с праздниками, а своих коллег - с днями рождения. Получается вполне по-домашнему. У Кадырова также есть страницы в Инстаграме (2,6 млн. подписчиков)и ВКонтакте (519 тысяч подписчиков). В Инстаграме Кадыров часто публикует фотографии со спортивных тренировок, в том числе в тренажерном зале. "В спортзале тренер и закон, и конституция! Попробуй не выполнить! Но теперь я гадаю, как бы его наказать похлеще", - написал Кадыров о своем тренере, после того как тот дал тяжелое задание.



У Захаровой враг не пройдет



На страницу представителя МИДа Марии Захаровой в Фейсбуке подписано 319 тысяч человек. Захарова славится своими хлесткими постами. Так, в ответ на обвинения американских сенаторов в адрес телекомпании Russia Today, что та - детище Владимира Путина, Захарова разместила у себя на странице фото президента и беременной Маргариты Симонян - главы RT (фото было сделано во время визита Путина в офис телекомпании). "Страшно представить, что скажут американские сенаторы, когда им "рассекретят" эту фотографию. Умоляю, только не спешите. Сохраним интригу", - съязвила Захарова. Как она сама признавалась журналистам, выход в соцсети - это большая часть информационной работы. В МИДе пришли к выводу, что с пользователями соцсетей нельзя общаться скучным дипломатическим языком и выражать "бесконечную мидовскую озабоченность". Именно поэтому зачастую Захарова и выражается по-простому. С оппонентами она пытается говорить на одном языке: например, с поэтом Дмитрием Быковым дипломат изъяснилась стихами. для Депутатов провели инструктаж



Свои странички в соцсетях ведут больше ста депутатов Госдумы, то есть каждый четвертый. Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин даже собрал самых активных депутатов-блогеров на инструктаж, как правильно вести себя в Сети. Например, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская уже обожглась на соцсетях. Избравшись в Госдуму, она накануне Дня народного единства опубликовала в Живом Журнале (ЖЖ) пост о царе Николае II и "извергах двадцатого столетия", где упоминается Ленин. И на нее вылился вал критики. С тех пор выражаться Поклонская стала осторожнее, но при этом завела страницы в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте и даже на непопулярных среди политиков Одноклассниках. По данным Медиалогии, Поклонская входит в топ самых цитируемых в СМИ депутатов-блогеров. В их числе также три вице-спикера Госдумы: Сергей Неверов (4,4 тысячи подписчиков в Фейсбуке), сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев (107 тысяч читателей в Твиттере плюс страницы в ЖЖ и Фейсбуке) и Ирина Яровая (7,8 тысячи подписчиков ВКонтакте). Известного своими резкими заявлениями депутата Виталия Милонова трижды банили на Фейсбуке: "Только опубликую что-нибудь критическое про Украину или про геев, сразу блокируют. Но последний раз, когда меня Фейсбук забанил на месяц, эта новость разнеслась, и они уже через день меня разбанили", - рассказал Милонов корреспонденту "КП". В Твиттере аккаунт Милонова тоже блокировали, пришлось завести новый. И лишь соцсеть ВКонтакте оказалась терпимой к высказываниям депутата. У боксера и парламентария Николая Валуева почти 296 тысяч подписчиков в Твиттере и больше 26 тысяч подписчиков в Инстаграме. Валуев размещает на своих страницах смешные фото - то с Дня оленевода в Ямало-Ненецком округе, то с рыбалки на Байкале, то из тренажерного зала. Но больше всего взорвал Сеть пост Валуева о том, что он выбран ведущим передачи "Спокойной ночи, малыши!".



Елена КРИВЯКИНАПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550301/ Источник: Комсомольская правда ← Трамп готовит распоряжение о расширении доступа нефтяников к шельфу США Крым мало-помалу осветится → Новости net.finam.ru