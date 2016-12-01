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Трамп готовит распоряжение о расширении доступа нефтяников к шельфу США
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«Нефть России», 07.04.17, Москва, 09:41 Президент США Дональд Трамп готовится издать распоряжение, предоставляющее нефтяным компаниям больше возможностей для бурения на шельфе страны, отменив тем самым указы предыдущего главы государства Барака Обамы, пишет агентство Блумберг.
По словам трех участников закрытой для прессы конференции, министр внутренних дел Райан Зинке сообщил о выходе в ближайшее время директивы по морскому бурению. Каких-либо подробностей относительно документа он не привел.
После выхода приказа МВД придется внести изменения в утвержденный Обамой пятилетний план торгов по нефтегазовым участкам в стране, отмечают представители отрасли.
Предполагается также, что это приведет к началу процесса отмены решения Обамы о бессрочном запрете на сдачу большинства участков в Арктике и некоторых – в Атлантическом океане. Между тем, экологи называют такую отмену беспрецедентной и заявляют, что решение наверняка будет оспорено в суде.
В декабре 2016 года Обама запретил бурение с целью добычи нефти и газа в ряде районов Атлантического океана и у побережья Аляски, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо — во всех канадских арктических водах, объяснив это рядом причин экологического характера. Президент США добавил к запретным зонам также районы Атлантического океана, включая Чесапикский залив, прилегающий к побережью Виргинии и Мэриленда, а также к столице США Вашингтону. Обама принял решение за месяц до ухода с поста президента.