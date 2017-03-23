«Нефть России», 07.04.17, Москва, 01:34 Саудовская Аравия снизила цену на все марки нефти, продаваемые в Европу, объяснив это желанием вытеснить Россию с первого места по объемам поставок "черного золота". Впрочем, уверены эксперты "Российской газеты", потеснить нашу страну с ее первого места вряд ли удастся. Более того, демпинговая политика Саудовской Аравии направлена не против нашей страны, а против поднимающей голову сланцевой нефти из США.



Снижение цены, как сообщает Bloomberg со ссылкой на официально разосланное письмо, составляет от 30 до 45 долларов за баррель в зависимости от сорта арабской нефти. И, констатирует ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев, теперь Эр-Рияд действительно продает нефть Старому Свету немного дешевле, чем Россия.



"В результате мы можем немного потерять с точки зрения объемов, но российская позиция сильнее, так как у нас есть свои собственные нефтеперерабатывающие заводы в Европе. А им выгоднее работать с постоянным поставщиком, чем менять его раз в год или еще чаще", - считает эксперт.



При этом потеснить Россию на европейском рынке сколь-нибудь ощутимо Саудовской Аравии вряд ли удастся, уверен Танкаев. "У нас операционные затраты на добычу - 2,5 доллара за баррель, у Саудовской Аравии - 3 доллара. Как бы они ни понижали цены, у нас еще есть запас минимум в полдоллара за баррель, не будет же Эр-Рияд продавать "черное золото" по себестоимости?" - спрашивает эксперт.



А зачем тогда снижать цены? Ответ есть - "это удар по восстанавливающейся сланцевой нефти в США. И по нефти с высокой себестоимостью добычи - сырья битуминозных песков Канады и долины реки Ориноко", - объясняет Танкаев. "При помощи снижения цен на нефть Эр-Рияду Россию вытеснить с рынка не получится, мы станем нерентабельными с этой точки зрения только после самой же Саудовской Аравии", - резюмирует он.



Что же до того, что ожидает рынок нефти в апреле, то Танкаев уверен: пока соглашение о сокращении добычи не закончило свое действие, цены будут держаться на достаточно высоком уровне, тем более что как раз в апреле оно наберет максимум силы по выполнению обязательств. "И думаю, что стоимость сорта Brent в этом месяце может еще немного вырасти, в пределах 2-3 долларов за баррель", - предполагает он.



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