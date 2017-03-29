«Нефть России», 07.04.17, Москва, 01:30 Курс доллара вырастет в ближайшие месяцы до 63-64 рублей, к концу года - до 68 рублей, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, представляя журналистам проект прогноза социально-экономического развития до 2020 года.



Среднегодовой курс согласно базовому сценарию прогноза сложится на уровне 64,4 рубля. За первые три месяца года курс в среднем держался на отметке 58,5.



Его текущие значения не соответствуют модельным расчетам, это объясняется избытком иностранного капитала. С точки зрения международных инвесторов, российские активы сейчас являются одними из самых лучших среди развивающихся стран, иностранные фонды очень оптимистично оценивают перспективы экономики России, и вместе с наращиванием выпуска ОФЗ для финансирования дефицита бюджета это приводит к высокому притоку "горячих" денег на российский рынок.



"Важно понимать, что такие волны притока капитала сменяются волнами его оттока и стабилизации", - предупредил министр. Минэкономразвития ожидает изменения настроений инвесторов под влиянием более агрессивной политики ФРС США, в том числе вызванной возможным противостоянием американского центробанка с администрацией Дональда Трампа. Другим фактором ослабления рубля станет вероятное снижение нефтяных цен до 40 долларов за баррель к концу года.



Максим Орешкин подчеркнул, что не только рубль, но и валюты других развивающихся стран, которые также серьезно укрепились за последние полгода, в ближайшие месяцы вернутся к уровням середины прошлого года.



Прогноз на этот год выглядит лучше предыдущей версии, на которой основан действующий бюджет. Он выполнен в двух сценариях - базовом и целевом, последний предполагает последовательную реализацию комплексного плана действий в экономике. Что именно учтено в целевом варианте (например, есть ли там налоговый маневр "22/22"), Орешкин уточнить отказался, но обещал обсудить план на Красноярском экономическом форуме.



Базовый сценарий предполагает рост экономики на 2 процента в этом году и по полтора в трех последующих, замедление инфляции до 3,8 процента даже при ослаблении рубля (на цель в 4 процента она выйдет уже в мае), сокращение дефицита бюджета, который во многом благодаря ожидаемому росту доллара должен получить почти на 1,2 триллиона рублей больше, чем по плану. В целевом варианте рост экономики разгоняется с 1,7 процента ВВП в 2018 году до 3,1 процента в 2020-м.



Реальные располагаемые доходы вырастут на один процент в этом году вместо ожидавшихся ранее 0,2 процента, дальше при любых раскладах продолжат расти, но быстрее - в целевом сценарии, в нем гораздо приятнее выглядит и кривая реальных доходов работающих пенсионеров.



Оба сценария имеют развилки по динамике цен на нефть, но они не сильно отличаются друг от друга: благодаря тому, что дополнительные нефтегазовые доходы идут на покупки валюты минфином, влияние колебаний цен на сырье на ВВП, валютный курс и инфляцию резко ослабло.



Главным риском для экономики в минэкономразвития считают "жесткую посадку" Китая, которая приведет к падению спроса на нефть и, соответственно, к падению нефтяных цен. Орешкина беспокоят отток капитала из Поднебесной и быстрое сокращение ее валютных резервов.



Министр предложил главе Сбербанка Герману Грефу возглавить рабочую группу по реформе официальной статистики, которая будет создана при минэкономразвития в связи с передачей в подчинение этому ведомству Росстата. Днем ранее Греф пошутил, что макроэкономические показатели этого года будут зависеть от того, в чьем подчинении находится Росстат. Орешкин подчеркнул, что служба не будет подчиняться блоку прогнозирования в министерстве, независимость его оценок сохранится, в течение четырехмесячного переходного периода в деятельности Росстата изменений не предполагается.



Игорь ЗубковПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550284/ Источник: Российская газета ← Валютная пара EUR/USD: пробита трендовая линия Удар по сланцу: Нефть в апреле вырастет на 2-3 доллара → Новости net.finam.ru