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«Нефть России», 06.04.17, Москва, 10:16 В среду единая валюта закрылась небольшим снижением к американскому доллару. Теперь на дневном периоде ценовой уровень 1,0630 защищают два «молота». Сначала сильные данные по PMI в Великобритании скинули евро с максимума 1,0689. Потом его снижение спровоцировал отчет ADP.
Частный сектор в марте добавил 263 тыс. рабочих мест, чем оказал поддержку американскому доллару. Только никто не обратил внимания, что мартовский показатель был пересмотрен в сторону снижения на 53 тыс.
Всплеск волатильности на валютном рынке наблюдался после выхода протокола заседания FOMC. Курс евро неохотно обновил недельный минимум, от которого отскочил вверх на 49 пунктов, до 1,0682. Восстановиться ему помогла доходность американских облигаций, которая упала с 2,382% до 2,326%.
Американский регулятор обсуждал сокращение баланса, который составляет $4,5 трлн и поддерживает постепенный темп повышения процентных ставок.
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за март составил 55,2 пункта (прогноз был 57,0, предыдущее значение 57,6).
Количество новых рабочих мест в частном секторе в США составило 263 тыс. (прогноз был 187 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 298 до 245 тыс.).
На четверг запланировано много выступлений. Интерес для трейдеров представляет выступление президента ЕЦБ Марио Драги. Не стоит от него ожидать высокой волатильности. Он аккуратен в своих высказываниях вне пресс-конференции, которая проходит после заседания ЕЦБ.
Рынок готовится к публикации обзора по состоянию рынка труда в США за март. Ожидается прорыв уровня 1,0680. Прогноза нет, так как цена может остаться до уровня сопротивления или может успеть сходить к 1,0710 до выхода пятничного обзора NFP.
В 11:10 мск в еврозоне выйдет индекс деловой активности в розничной торговле за март.
В 11:30 мск в Великобритании опубликуют данные по изменению объема ипотечных кредитов, используемых не для приобретения или ремонта домов за четвертый квартал 2016 года.
В 12:40 мск в ЕС с речью выступит член правления ЕЦБ Йенс Вайдман.
В 14:30 мск в еврозоне выйдет оценка ЕЦБ состояния экономики при заседании по денежной политике. В США – количество запланированных увольнений (от Challenger) за март.
В 14:45 мск в ЕС с речью выступит вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио.
В 15:30 мск в Канаде выпустят разрешения на строительство за февраль, в США – число первичных заявок на пособие по безработице за 27.03-02.04.
В 16:30 мск в ЕС с речью выступит член FOMC Джон Уильямс.
Владислав Антонов