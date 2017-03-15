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На Украине остановят работу четырех крупнейших ТЭС
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«Нефть России», 06.04.17, Москва, 10:25 Правительство Украины решило остановить крупнейшие тепловые электростанции страны — Трипольскую, Змиевскую, Приднепровскую и Криворожскую, написал исполнительный директор "Укргэнерго" Всеволод Ковальчук в Facebook.
Накануне в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности страны сообщили об остановке Приднепровской и Трипольской теплоэлектростанций. Основной причиной закрытия ТЭС чиновники назвали завершение отопительного сезона и необходимость экономии антрацита. По тем же причинам останавливаются Змиевская и Криворожская ТЭС, заявил Ковальчук.
"Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) — Криворожской ТЭС", — отметил руководитель "Укрэнерго".
Правительство Украины 15 февраля ввело на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой украинскими радикалами поставок антрацита из Донбасса. После этого чрезвычайные меры продлили еще на месяц.