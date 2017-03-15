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На Украине остановят работу четырех крупнейших ТЭС

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«Нефть России», 06.04.17, Москва, 10:25    Правительство Украины решило остановить крупнейшие тепловые электростанции страны — Трипольскую, Змиевскую, Приднепровскую и Криворожскую, написал исполнительный директор "Укргэнерго" Всеволод Ковальчук в Facebook.
 
Накануне в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности страны сообщили об остановке Приднепровской и Трипольской теплоэлектростанций. Основной причиной закрытия ТЭС чиновники назвали завершение отопительного сезона и необходимость экономии антрацита. По тем же причинам останавливаются Змиевская и Криворожская ТЭС, заявил Ковальчук.
 
"Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) — Криворожской ТЭС", — отметил руководитель "Укрэнерго".
 
Правительство Украины 15 февраля ввело на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой украинскими радикалами поставок антрацита из Донбасса. После этого чрезвычайные меры продлили еще на месяц.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550280/

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На Украине остановят работу четырех крупнейших ТЭС

«Нефть России», 06.04.17, Москва, 10:25   Правительство Украины решило остановить крупнейшие тепловые электростанции страны — Трипольскую, Змиевскую, Приднепровскую и Криворожскую, написал исполнительный директор "Укргэнерго" Всеволод Ковальчук в Facebook.
 
Накануне в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности страны сообщили об остановке Приднепровской и Трипольской теплоэлектростанций. Основной причиной закрытия ТЭС чиновники назвали завершение отопительного сезона и необходимость экономии антрацита. По тем же причинам останавливаются Змиевская и Криворожская ТЭС, заявил Ковальчук.
 
"Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) — Криворожской ТЭС", — отметил руководитель "Укрэнерго".
 
Правительство Украины 15 февраля ввело на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой украинскими радикалами поставок антрацита из Донбасса. После этого чрезвычайные меры продлили еще на месяц.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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