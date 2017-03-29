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Прогнозы

ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фоне

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«Нефть России», 06.04.17, Москва, 10:02    Рынок акций РФ и рубль в начале торгов снизятся на негативном внешнем фоне, считают трейдеры.
 
Снижение азиатских площадок и нефтяных котировок будут оказывать давление на рынок акций и отечественную валюту, говорят эксперты.
 
ПРОГНОЗЫ
 
Открытие российского рынка акций в четверг ожидается в районе 2050 пунктов по индексу ММВБ, прогнозирует Олег Шагов из компании "Солид". Аналитик предполагает, что в контексте ухудшившегося внешнего фона этот фондовый индикатор может испытать коррекцию после трехдневного роста.
 
Ожидается преобладание продаж в российских акциях в начале дня, в результате чего индекс ММВБ уже в первые минуты скомпенсирует большую часть вчерашнего роста, отступив в район 2040 пунктов, полагает Богдан Зварич из "Финама". "В дальнейшем мы ожидаем возобновления роста на рынке энергоносителей, нефть марки Brent может подняться в район 54,5 доллара, что позволит "быкам" вернуть себе инициативу и скорректировать падение нашего рынка", - добавляет он.
 
Снижение нефти и большинства азиатских торговых площадок задают негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, и уверенный рост среды может смениться коррекцией в четверг, считает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный коридор по индексу ММВБ находится в пределах значений 2035-2075 пунктов, по индексу РТС — 1140-1165, прогнозирует он.
 
"Снижение нефтяных котировок может привести сегодня к некоторой потере рублем своих позиций, несмотря на то, что еще в начале вчерашних торгов он в очередной раз обновил свои максимумы к доллару с лета позапрошлого года. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 55,8-56,9 рубля, для европейской валюты — 59,6-60,8 рубля", - отмечает аналитик.
 
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
 
Американские фондовые индексы завершили среду в минусе после публикаций протоколов заседания комитета по открытым рынкам Федрезерва США.
 
Фондовые фьючерсы США с утра снижались в пределах 0,2-0,3%. Азиатские биржи преимущественно снижались: японский Nikkei 225 снижался на 1,63%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%, австралийский S&P/ASX 200 на 0,46%, сингапурский индекс Straits Times - на 0,28%, шанхайский SSE Composite рос на 0,37%.
 
Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 54,09 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,52% к предыдущим торгам).
 
Курс евро торговался на уровне 1,0677 доллара против 1,0661 доллара на закрытие предыдущих торгов.
 
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
 
Рынок акций РФ вырос по основным индексам на фоне роста нефтяных котировок по марке Brent.
 
Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,51% - до 2056,32 пункта, индекс РТС - на 1,45% - до 1152,49 пункта.
 
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 29 копеек, до 56,38 рубля, евро – 35 копеек, до 60,19 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
Елена ЛыковаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550279/

GE рассматривает возможность продажи бизнеса бытового освещенияНа Украине остановят работу четырех крупнейших ТЭС
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ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фоне

«Нефть России», 06.04.17, Москва, 10:02   Рынок акций РФ и рубль в начале торгов снизятся на негативном внешнем фоне, считают трейдеры.
 
Снижение азиатских площадок и нефтяных котировок будут оказывать давление на рынок акций и отечественную валюту, говорят эксперты.
 
ПРОГНОЗЫ
 
Открытие российского рынка акций в четверг ожидается в районе 2050 пунктов по индексу ММВБ, прогнозирует Олег Шагов из компании "Солид". Аналитик предполагает, что в контексте ухудшившегося внешнего фона этот фондовый индикатор может испытать коррекцию после трехдневного роста.
 
Ожидается преобладание продаж в российских акциях в начале дня, в результате чего индекс ММВБ уже в первые минуты скомпенсирует большую часть вчерашнего роста, отступив в район 2040 пунктов, полагает Богдан Зварич из "Финама". "В дальнейшем мы ожидаем возобновления роста на рынке энергоносителей, нефть марки Brent может подняться в район 54,5 доллара, что позволит "быкам" вернуть себе инициативу и скорректировать падение нашего рынка", - добавляет он.
 
Снижение нефти и большинства азиатских торговых площадок задают негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, и уверенный рост среды может смениться коррекцией в четверг, считает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный коридор по индексу ММВБ находится в пределах значений 2035-2075 пунктов, по индексу РТС — 1140-1165, прогнозирует он.
 
"Снижение нефтяных котировок может привести сегодня к некоторой потере рублем своих позиций, несмотря на то, что еще в начале вчерашних торгов он в очередной раз обновил свои максимумы к доллару с лета позапрошлого года. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 55,8-56,9 рубля, для европейской валюты — 59,6-60,8 рубля", - отмечает аналитик.
 
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
 
Американские фондовые индексы завершили среду в минусе после публикаций протоколов заседания комитета по открытым рынкам Федрезерва США.
 
Фондовые фьючерсы США с утра снижались в пределах 0,2-0,3%. Азиатские биржи преимущественно снижались: японский Nikkei 225 снижался на 1,63%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%, австралийский S&P/ASX 200 на 0,46%, сингапурский индекс Straits Times - на 0,28%, шанхайский SSE Composite рос на 0,37%.
 
Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 54,09 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,52% к предыдущим торгам).
 
Курс евро торговался на уровне 1,0677 доллара против 1,0661 доллара на закрытие предыдущих торгов.
 
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
 
Рынок акций РФ вырос по основным индексам на фоне роста нефтяных котировок по марке Brent.
 
Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,51% - до 2056,32 пункта, индекс РТС - на 1,45% - до 1152,49 пункта.
 
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 29 копеек, до 56,38 рубля, евро – 35 копеек, до 60,19 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
Елена Лыкова
 


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