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Медведев подписал директиву об избрании Силуанова председателем набсовета ВТБ

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«Нефть России», 06.04.17, Москва, 10:14    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил директиву, предписывающую членам наблюдательного совета ВТБ - представителям интересов РФ голосовать за избрание председателем набсовета банка министра финансов Антона Силуанова. Информация об этом размещена на сайте правительства РФ.
 
Ранее, 1 марта, премьер РФ утвердил список кандидатов в набсовет ВТБ, в него вошел и А.Силуанов.
 
В конце прошлого года источники "Интерфакса" сообщали, что А.Силуанов будет введен в набсовет ВТБ и возглавит его. Ранее председателем набсовета был Алексей Улюкаев, после отставки с поста министра экономического развития он сложил с себя эти полномочия. Обязанности главы набсовета тогда были возложены на Сергея Дубинина.
 
Представитель Минфина в действующем набсовете - замминистра Алексей Моисеев - в новый состав выдвинут не был. Минэкономразвития будет представлять замминистра Николай Подгузов. Других изменений в совете не будет - все остальные, включая независимых, включены в новый перечень кандидатов.
 
Так, в список, кроме министра финансов, вошли управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг, преподаватель МГУ С.Дубинин, глава ВТБ Андрей Костин, замминистра экономического развития Николай Подгузов, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, глава "Магнита" Сергей Галицкий, вице-президент VINCI Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, замглавы Института развития финансового рынка Валерий Петров, ректор "Сколково" Андрей Шаронов.
 
Согласно распоряжению правительства, на 11 мест в набсовете ВТБ выдвинуто 11 кандидатов. Традиционно кандидатуры выдвигаются государством как главным акционером. Доля Российской Федерации в лице Росимущества в капитале ВТБ составляет 60,93%. Государственному нефтяному фонду Азербайджана принадлежит 2,95%. Доля акционеров, владеющих менее 1%, составила 28,16% на конец декабря 2016 года.
 
Новый состав набсовета ВТБ будет избран на годовом собрании акционеров, которое состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 3 апреля.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550277/

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Медведев подписал директиву об избрании Силуанова председателем набсовета ВТБ

«Нефть России», 06.04.17, Москва, 10:14   Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил директиву, предписывающую членам наблюдательного совета ВТБ - представителям интересов РФ голосовать за избрание председателем набсовета банка министра финансов Антона Силуанова. Информация об этом размещена на сайте правительства РФ.
 
Ранее, 1 марта, премьер РФ утвердил список кандидатов в набсовет ВТБ, в него вошел и А.Силуанов.
 
В конце прошлого года источники "Интерфакса" сообщали, что А.Силуанов будет введен в набсовет ВТБ и возглавит его. Ранее председателем набсовета был Алексей Улюкаев, после отставки с поста министра экономического развития он сложил с себя эти полномочия. Обязанности главы набсовета тогда были возложены на Сергея Дубинина.
 
Представитель Минфина в действующем набсовете - замминистра Алексей Моисеев - в новый состав выдвинут не был. Минэкономразвития будет представлять замминистра Николай Подгузов. Других изменений в совете не будет - все остальные, включая независимых, включены в новый перечень кандидатов.
 
Так, в список, кроме министра финансов, вошли управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг, преподаватель МГУ С.Дубинин, глава ВТБ Андрей Костин, замминистра экономического развития Николай Подгузов, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, глава "Магнита" Сергей Галицкий, вице-президент VINCI Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, замглавы Института развития финансового рынка Валерий Петров, ректор "Сколково" Андрей Шаронов.
 
Согласно распоряжению правительства, на 11 мест в набсовете ВТБ выдвинуто 11 кандидатов. Традиционно кандидатуры выдвигаются государством как главным акционером. Доля Российской Федерации в лице Росимущества в капитале ВТБ составляет 60,93%. Государственному нефтяному фонду Азербайджана принадлежит 2,95%. Доля акционеров, владеющих менее 1%, составила 28,16% на конец декабря 2016 года.
 
Новый состав набсовета ВТБ будет избран на годовом собрании акционеров, которое состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 3 апреля.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
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