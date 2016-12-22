«Нефть России», 06.04.17, Москва, 10:10 Тундру необходимо закрыть для трудовых мигрантов, определив планку минимальной оплаты труда для работы на нефтепромыслах и привлекая на работу местное население, заявил РИА Новости губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.



"В тундре должны работать люди, живущие в Арктической зоне. В то же время субподрядчики недропользователей стараются нанять крайне дешёвую рабочую силу. Должна быть минимальная оплата труда по рабочим специальностям, закреплённая нормативно-правовым актом. Тогда мы не будем привозить в тундру низкоквалифицированную рабочую силу", – сказал Кошин.



По его словам, в Ненецком округе две трети населения работают в бюджетной сфере и не идут к недропользователям из-за низкого уровня оплаты труда. В то же время без регулирования уровня оплаты труда субподрядчики, которые обслуживают месторождения недропользователей в тундре, устанавливают невысокую оплату труда рабочих специальностей, на которую идут только мигранты.



"У рабочих должна быть необходимая квалификация, и работа должна хорошо оплачиваться. Я считаю, что такое регулирование должно распространяться на всю арктическую зону. Это же наши рабочие места. Люди живут в своем округе и не имеют возможности иметь высокооплачиваемое рабочее место", – добавил Кошин.



Как считает губернатор, уровень зарплаты для рабочих можно привязать к среднему уровню по региону.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550276/ Источник: РИА «Новости» ← НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки в Азии снизились на фоне нового ослабления склонности к риску Медведев подписал директиву об избрании Силуанова председателем набсовета ВТБ → Новости net.finam.ru