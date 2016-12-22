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Глава НАО предложил закрыть тундру для трудовых мигрантов
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«Нефть России», 06.04.17, Москва, 10:10 Тундру необходимо закрыть для трудовых мигрантов, определив планку минимальной оплаты труда для работы на нефтепромыслах и привлекая на работу местное население, заявил РИА Новости губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.
"В тундре должны работать люди, живущие в Арктической зоне. В то же время субподрядчики недропользователей стараются нанять крайне дешёвую рабочую силу. Должна быть минимальная оплата труда по рабочим специальностям, закреплённая нормативно-правовым актом. Тогда мы не будем привозить в тундру низкоквалифицированную рабочую силу", – сказал Кошин.
По его словам, в Ненецком округе две трети населения работают в бюджетной сфере и не идут к недропользователям из-за низкого уровня оплаты труда. В то же время без регулирования уровня оплаты труда субподрядчики, которые обслуживают месторождения недропользователей в тундре, устанавливают невысокую оплату труда рабочих специальностей, на которую идут только мигранты.
"У рабочих должна быть необходимая квалификация, и работа должна хорошо оплачиваться. Я считаю, что такое регулирование должно распространяться на всю арктическую зону. Это же наши рабочие места. Люди живут в своем округе и не имеют возможности иметь высокооплачиваемое рабочее место", – добавил Кошин.
Как считает губернатор, уровень зарплаты для рабочих можно привязать к среднему уровню по региону.