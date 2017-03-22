«Нефть России», 06.04.17, Москва, 09:57 Новое ослабление склонности инвесторов к риску привело к снижению котировок фьючерсов на нефть в Азии в четверг.



Накануне нефть завершила торги в США с небольшим повышением, однако намного ниже сессионных максимумов, поскольку Управление энергетической информации Минэнерго сообщило о неожиданном увеличении коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе. Продажи продолжились и после закрытия торгов среды, так как протоколы последнего заседания руководства ФРС побудили некоторых инвесторов продавать рискованные активы, например инструменты фондового рынка, а также доллар, увеличивая покупки золота.



Около 06.20 по Гринвичу майские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX торговались с понижением на 24 цента, по 50,91 доллара за баррель в электронной системе Globex. Июньские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 0,42% до 54,13 доллара за баррель.



В протоколах содержались намеки на возможность начала сокращения с конца этого года баланса ФРС, активы которого составляют 4,5 трлн долларов. "Не думаю, что кто-то (из наблюдателей) ранее допускал столь раннее начало этого процесса", – отмечает Эндрю Салливан, управляющий директор Haitong International Securities. По его словам, сокращение баланса ФРС фактически эквивалентно повышению процентной ставки, поскольку ограничивается капитал.



Данное обстоятельство содействовало дальнейшему ухудшению настроений на рынке нефти. Учитывая снижение импорта нефти в США на прошлой неделе, можно предполагать быстрый рост добычи, говорит один из сингапурских трейдеров на рынке топлива. Добыча в США увеличивалась 7 недель подряд, достигнув на прошлой неделе 14-месячного максимума 9,2 млн баррелей в день.



Динамика производства нефти в США рассматривается как основная угроза для попыток ОПЕК и России сократить пока что обильные запасы нефти в мировых хранилищах. Хотя большинство аналитиков ожидают продления срока сделки по снижению добычи на вторую половину текущего года, рост производства нефти в США противодействует любому росту цен.



Фьючерсы на бензин на NYMEX торговались с небольшим повышением, по 1,71 доллара за галлон. Фьючерсы на дизельное топливо немного подорожали, до 1,6 доллара за галлон.



Между тем позитивной для цен новостью стало увеличение загруженности НПЗ в США, так как перед летним сезоном активных автомобильных поездок необходимо накопить запасы топлива, замечает Вивек Дхар, товарно-сырьевой стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia.



В краткосрочной перспективе ожидается увеличение спроса на нефть и в других странах. Так, например, китайские НПЗ постепенно восстанавливают работу после ежегодного технического обслуживания. В ICIS China обращают внимание на увеличение импорта нефти в китайский порт Циндао. В этом регионе располагаются многие НПЗ, на которые в совокупности пришлась треть общих китайских покупок нефти в январе и феврале.



"Китайский спрос продолжит расти, так как большее число НПЗ, как ожидается, получит квоты на импорт во второй половине 2017 года", - замечает Гао Цзян, нефтегазовый аналитик SCI International. Между тем цены на сырьевые товары вряд ли существенно отреагируют на предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзинпиня, если только она не завершится чем-то неожиданным.



Данные показывают, что Китай стал основным покупателем американской нефти в феврале, опередив Канаду, на фоне сокращения добычи ОПЕК, говорит Гордон Кван из Nomura. По его словам, увеличение китайского импорта и загруженности американских НПЗ поможет создать предпосылки для дальнейшего роста цен на нефть в текущем квартале.



Jenny W. HsuПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550275/ Источник: Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← Инвесторы ждут встречу двух Президентов Глава НАО предложил закрыть тундру для трудовых мигрантов → Новости net.finam.ru