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«Нефть России», 06.04.17, Москва, 09:43 Индекс ММВБ снизится при открытии рынка на фоне снижения американских и азиатских фондовых индексов. Американские инвесторы пока слабо отреагировали на публикацию мартовских протоколов FOMC. В протоколе отметили хорошие данные по рынку труда, твердый темп инвестиций в жилую недвижимость, медленный рост реальных расходов на личное потребление, есть рост ВВП в первом квартале. Также были высказаны намерения нормализовать баланс: постепенно сократить объем ценных бумаг на балансе ФРС за счет прекращения реинвестирования средств, по-видимому, полученных по купонам от облигаций. Но пока инвесторам рано волноваться о каком-либо существенном влиянии этих новостей на рыночную ликвидность. Основное внимания рынок уделит встрече председателя КНР и президент США, которая пройдет 6-7 апреля, а также ключевой макростатистики по США в пятницу.
Главный аналитик Виктор Веселов