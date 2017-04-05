«Нефть России», 06.04.17, Москва, 09:43 Индекс ММВБ снизится при открытии рынка на фоне снижения американских и азиатских фондовых индексов. Американские инвесторы пока слабо отреагировали на публикацию мартовских протоколов FOMC. В протоколе отметили хорошие данные по рынку труда, твердый темп инвестиций в жилую недвижимость, медленный рост реальных расходов на личное потребление, есть рост ВВП в первом квартале. Также были высказаны намерения нормализовать баланс: постепенно сократить объем ценных бумаг на балансе ФРС за счет прекращения реинвестирования средств, по-видимому, полученных по купонам от облигаций. Но пока инвесторам рано волноваться о каком-либо существенном влиянии этих новостей на рыночную ликвидность. Основное внимания рынок уделит встрече председателя КНР и президент США, которая пройдет 6-7 апреля, а также ключевой макростатистики по США в пятницу.



Главный аналитик Виктор ВеселовПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550274/ Источник: Банк «ГЛОБЭКС» ← Финансовая аналитика от Альпари: Дорогая нефть и carry trade по-прежнему поддерживают рубль НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки в Азии снизились на фоне нового ослабления склонности к риску → Новости net.finam.ru