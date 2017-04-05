«Нефть России», 06.04.17, Москва, 09:42 В среду, 5 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 29,00 коп. (+0,52%), до 56,38 руб., курс евро – на 35,00 коп. (+0,58%), до 60,19 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (+26,66%), евро/рубль – 333,8 млн евро (+32,30%).



Центральный банк России с 6 апреля понизил официальный курс доллара США на 66,13 коп., до 55,894 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 59,6948 руб., что ниже предыдущего дня на 54,79 коп.



Торги на внутреннем валютном рынке накануне открылись снижением по доллару и евро. Рубль обновил максимумы против иностранных валют на фоне повышения цен на нефть марки Brent до $55,06. Курс доллара снижался до 55,80 руб., курс евро – до 59,55 руб. Его ралли прервал отчет по запасам нефти от Минэнерго США.



Ведомство преподнесло «быкам» по нефти неприятный сюрприз. Вопреки ожиданиям рынка и предварительным данным от Американского института нефти, запасы сырой нефти за неделю увеличились на 1,52 млн баррелей в сутки, до 535,5 млн (прогноз был -0,435 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 0,6 млн, до 239,1 млн баррелей. (прогноз был -1,4 млн баррелей). Запасы дистиллятов упали на 0,5 млн баррелей, до 152,4 млн баррелей (прогноз был -1,02 млн баррелей). Добыча нефти сократилась на 52 тыс., до 9,199 млн баррелей в сутки.



На новостях цена на нефть рухнула на 1,99%, до $53,96, утащив за собой рубль в отрицательную область. К закрытию торговой сессии на Мосбирже курс доллара вырос до 56,38 руб., курс евро – до 60,19 руб.



Сегодня, 6 апреля, Brent стоит $54,16, в рублёвом эквиваленте – чуть более 3050 руб. Дорогая нефть (больше $53) и сarry trade поддерживают российскую валюту. В среду Минфин РФ разметил два выпуска ОФЗ на общую сумму 42 млрд рублей. Спрос превысил предложение в 2,8 раза и составил 120,03 млрд рублей.



После обновления годовых максимумов рубль на время может находиться в боковом тренде. Технические условия для коррекции рубля выполнены. Здесь стоит добавить, что из-за отсутствия бегства из гособлигаций присутствуют риски уйти ниже 55,80 руб.



В четверг и пятницу в центре внимания участников рынка будут находиться два важных события: встреча Д. Трампа с Си Цзиньпином и отчет по американскому рынку труда (NFP). На рублёвые пары отчёт NFP не оказывает влияния. Связь на рубль может выглядеть следующим образом: доллар –> нефть –> рубль. На ближайшие две торговые сессии для пары доллар/рубль рабочий торговый диапазон составит 55,80-56,70 руб., для евро – 59,55-60,40 руб.



Владислав АнтоновПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550273/ ← Долги и скидки: Очередной нефтегазовый конфликт между Россией и Белоруссией подходит к концу Инвесторы ждут встречу двух Президентов → Новости net.finam.ru