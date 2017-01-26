«Нефть России», 06.04.17, Москва, 10:01 Белоруссия обязуется выплатить долг за голубое топливо, а Россия - возобновить поставки дешевой нефти. Не позднее 13 апреля наши соседи снова начнут получать из РФ 24 миллиона тонн черного золота в год. Чтобы завершить спор, потребовались взаимные усилия двух президентов, толика внешнего давления и большая порция здравого смысла.



Разгоревшись как спор о цене на газ, нефтегазовый конфликт между нашими странами к началу 2017 года бушевал в полную силу. В ход шли все возможные механизмы убеждения. Включая ограничения поставок дешевой российской нефти. Это был довольно болезненный удар, так как валютную выручку от реализации отдельных категорий нефтепродуктов Белоруссия направляет на платежи по государственному долгу. А он значителен. На погашение за один год требуется изыскать около $2 млрд. Для сравнения: доходная часть бюджета Белоруссии (на 2017 год) составляет около $9,7 млрд.



В прошлом году прошло несколько раундов неудачных переговоров. Сначала ожидалось, что спор удастся урегулировать к началу 2016 года, потом - в марте 2016-го, затем - летом 2016-го. Очевидно было, что если конфликт затянется, то долг начнет нарастать лавинообразно, так как со второй половины прошлого года цены на голубое топливо стали идти вверх вслед за ценами на нефть. Желательно было урегулировать вопрос долга и цены до сентября. Но не получилось. Вопрос цены на газ можно и нужно было решать. Но в то же время российская сторона не могла отказываться от действующего контракта. Фактически ей предлагали простить долг, что в нынешних условиях - неуместная благотворительность.



Рискнем предположить, что на несговорчивость белорусской стороны оказал сильное влияние, скажем так, внешний фактор. За последние годы с руководства республики были сняты санкции, а ее роль на международной арене усилилась. В Европе на самом высоком уровне заговорили о Белоруссии как о стране, вставшей на путь демократизации.



Понятно, что разговор о демократизации не несет за собой информации о реальных процессах в государстве. Это лишь маркер, общественно одобряемая в Евросоюзе замена понятия "хороший" и не более того.



За последние два года выросла и транзитная роль Белоруссии. На этом фоне руководство республики рискнуло пойти на обострение конфликта. Оно до последнего не признавало существование долга. Полагаем, именно в нем и заключалась основная проблема, так как российская сторона очевидно была настроена на изменение ценовых условий, но долг прощать не собиралась. В начале 2017 года он устремился к $600 млн, к настоящему моменту достиг $726 млн.



Что касается нефти, которую традиционно вовлекли в газовый спор, то на этом направлении Белоруссия демонстрировала некоторую беспомощность. С одной стороны, она радовала сообщениями о новых месторождениях и скором поступлении черного золота от партнеров из Ирана. С другой - новые месторождения были обескураживающе малы, а Иран не мог предложить такой же выгодной цены, как Россия.



На наш взгляд, сигналом, заставившим белорусское руководство пересмотреть свои позиции в нефтегазовом споре, стала реакция Европы на разгон несанкционированных митингов в республике в конце марта. Реакция неожиданно была крайне негативной.



Белорусское руководство не стало дожидаться, когда его позиции еще больше ослабнут, и пошло на прекращение конфликта. Всего пара дней потребовалась, чтобы перейти от непризнания долга к конструктивному обсуждению механизмов его погашения. Конечно, решающую роль сыграл диалог президентов наших стран.



В итоге в 2018 году республике будет предоставлена скидка на голубое топливо. А в 2019-м стороны пересмотрят политику ценообразования. Полагаем, что наши страны начнут торговать газом в национальных валютах.



Интересный момент заключается в том, что в этом нефтегазовом споре никто не выиграл и не проиграл. Белоруссия выплатит долг, но получит скидку. Россия предоставит скидку, но получит долг. Точнее, долг выплатят компании "Газпром трансгаз Беларусь". Скорее всего для его оплаты предоставят кредит. А прибыль от реализации на внешних рынках нефтепродуктов, полученных из дешевой российской нефти, позволит постепенно этот кредит погасить.



Напомним уважаемым читателям, что еще в самый разгар нефтегазового спора мы писали на страницах "Известий": "Как показывает опыт, наши страны договариваться умеют. Пусть и не сразу".



Наши экономики тесно переплетены. Мы зависим друг от друга. И между нашими странами действительно периодически случаются споры. Но они носят чисто экономический характер. А в условиях взаимной зависимости любой экономический конфликт будет в конечном счете завершен. Миром.



Александр Фролов, Заместитель генерального директора Института национальной энергетикиПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550272/ Источник: Известия ← Минфин призвал регионы вернуться к реальности Финансовая аналитика от Альпари: Дорогая нефть и carry trade по-прежнему поддерживают рубль → Новости net.finam.ru