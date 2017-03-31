«Нефть России», 06.04.17, Москва, 09:56 Ведомство заключило соглашения о бюджетной дисциплине со всеми дотационными



Минфин подписал соглашения нового формата со всеми дотационными субъектами. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе ведомства Антона Силуанова. Этими документами региональным властям установлены четкие критерии по бюджетной дисциплине, за невыполнение которых они могут потерять 5%финансирования в следующем году. При заключении соглашений Минфин обнаружил новую проблему - оторванность бюджетного планирования в регионах от реальности.



Минфин давно искал способ ужесточить ответственность региональных властей за исполнение бюджета. Сейчас регионы нередко имеют очень несбалансированные бюджеты с высоким уровнем госдолга и дефицита, зачто приходится расплачиваться федеральному центру. Решить эту проблему призван новый формат межбюджетных отношений: Минфин заключает соглашения с субъектами, которые обязывают их снижать уровень дотационности, повышать налоговые и неналоговые доходы, а также проводить консолидацию бюджета.



- По состоянию на 1 марта текущего года Минфином заключены соглашения со всеми субъектами - получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, - сообщил представитель Минфина.



Он также отметил, что за нарушение условий соглашения регионам на 5% сократят дотации в следующем году. А в будущем за невыполнение пунктов документа наказание планируется ужесточить.



По закону о трехлетнем бюджете, в 2017 году дотации на выравнивание предусмотрены для 72 регионов. Среди них самые большие транши получат Дагестан (52 млрд рублей), Якутия (36,6 млрд), Камчатский край (37 млрд). Вопросы региональной бюджетной устойчивости в последние два года приобрели особую актуальность. По мнению Минфина, одна из причин разбалансированности региональных бюджетов заключается в недостаточно качественном прогнозировании и планировании.



- Задачей органов государственной власти субъектов является принятие реалистичных бюджетов, повышение качества прогнозирования бюджета и документов стратегического планирования, - отметил представитель Минфина. - Качество разработки параметров прогнозов доходов бюджетов не всегда удовлетворительно. Связь между показателями прогноза социально-экономического развития и параметрами бюджетов зачастую отсутствует.



Причем это "не исключительные случаи", а "постоянная практика" в ряде регионов, подчеркивают в ведомстве.



- Планирование нереалистичных доходов приводит к росту дефицита и государственного долга региона, - продолжил собеседник "Известий". - Так, при заключении в 2017 году соглашений на выравнивание были выявлены случаи нереалистичного планирования налоговых и неналоговых доходов без учета динамики основных макроэкономических показателей прогноза.



Источник "Известий", занимающийся аудитом региональных бюджетов, существование такой проблемы подтверждает.



- Региональные власти нередко пишут документы о трехлетнем бюджетном планировании как Бог на душу положит, потому что нет системы контроля и отчета за эти документы. Есть регионы с хорошими командами, которые качественно составляют макроэкономические прогнозы. А есть те, кто просто берет текущие данные по экономике и с легкостью записывает в прогноз пятипроцентное отклонение, - рассказал осведомленный собеседник "Известий". Действительно, во многих регионах бюджетное планирование является излишне оптимистичным, подтверждает руководитель департамента суверенных и региональных рейтингов Национального рейтингового агентства Александр Пахалов.



- Региональные власти часто исходят из того, что доходов будет больше, а расходов - меньше, чем оказывается в реальности. В дальнейшем в течение года у регионов постоянно возникают дополнительные расходы (например, на ремонт дорог или на социальную сферу), а вот источники доходов, наоборот, подводят - налоги плохо собираются или финансовое положение предприятий не позволяет их заплатить в ожидаемом объеме, - рассказал он.



- В результате в течение года неоднократно приходится корректировать бюджетные планы, сдвигать планки по дефициту и госдолгу, - отметил эксперт. - Решить эту проблему можно за счет экспертной поддержки регионам при разработке планов либо за счет санкций за невыполнение изначально утвержденных планов.



Прогнозирование бюджета и экономики зависит также от специфики региона, отмечает старший директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Андрей Пискунов.



- Структура некоторых региональных экономик позволяет более точно прогнозировать динамику роста. Например, в нефтедобывающих субъектах. Где-то экономика более волатильна за счет разнообразия представленных отраслей, что подразумевает большее число разнонаправленных факторов, - отметил эксперт.



Всего Минфин потратит в этом году почти 615 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов. При этом суммарные доходы госбюджета составят 13,5 трлн рублей.



Алина ЕвстигнееваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550271/ Источник: Известия ← В Арктике появится корабль-мусорщик Долги и скидки: Очередной нефтегазовый конфликт между Россией и Белоруссией подходит к концу → Новости net.finam.ru