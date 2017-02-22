«Нефть России», 06.04.17, Москва, 09:45 Специальный универсальный морской транспорт вывезет из Арктики и с Дальнего Востока радиоактивные отходы, а также доставит запасы и технику арктическим бригадам Минобороны. Судно INF-2, разработанное Крыловским государственным научным центром при поддержке Минпромторга, может выполнять задачи сразу нескольких транспортных кораблей. Начать строительство INF-2 планируется в 2020 году.



Россия сегодня обладает двумя кораблями схожей категории. Судно-контейнеровоз "Россита" с 2011 года успешно транспортирует радиоактивные отходы и отработанное ядерное топливо (ОЯТ) с бывших береговых баз Военно-морского флота в Мурманске и Архангельской области в пункты хранения и переработки. А док-понтон "Итарус" специально сконструирован для транспортировки выведенных из обращения реакторных отсеков АПЛ и доставки поднятых радиоактивных объектов. Оба судна произведены в Италии.



Главный конструктор INF-2 Владимир Шлячков рассказал "Известиям", что проектирование судна завершено.



- Начать строительство арктического транспорта мы планируем в 2020 году, - пояснил Владимир Шлячков. - Сейчас решается вопрос, кто станет заказчиком сухогруза. Изначально судно проектировалось под задачи перевозки отработанного ядерного топлива в интересах "Росатома". Но по своим возможностям понравилось военным. Возможно, для его эксплуатации будет создан консорциум "Росатома" и Минобороны.



По словам главного конструктора, пока в мире не существует морских судов, которые соответствовали бы требованиям Кодекса отработанного ядерного топлива (документ регламентирует морскую перевозку ядерных материалов) и одновременно могли бы быть использованы в сложных арктических условиях. INF-2 - первый сухогруз подобного класса в мире, способный работать на трассе Северного морского пути без каких-либо навигационных ограничений.



INF-2 относится к классу судов "река-море". То есть может ходить как по Северному морскому пути, так и заходить в реки. Это однопалубный теплоход с ледокольной формой оконечностей корпуса. Его длина 140 м, что позволяет проходить через все шлюзовые камеры на внутренних судоходных линиях. Водоизмещение - 12 тыс. т.



В носовой части сухогруза располагается обтекаемая ходовая рубка авиационного типа. Под ней расположено машинное отделение. За рубкой находятся два грузовых трюма со съемными водонепроницаемыми крышками. В них можно перевезти от 40 до 70 специальных транспортных контейнеров типа ТУК-108 с ОЯТ. На верхней палубе -контейнеры или техника. На корме судна установлен кран.



В движение INF-2 приводят две винторулевые колонки типа Azipod. Установка закреплена вне корпуса и с помощью шарнирного механизма может вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов. Это позволяет получить лучшую маневренность судна как по курсу, так и по скорости в сравнении с обычными движительными установками. INF-2 сможет двигаться хоть носом, хоть кормой, хоть бортом.



- К судам атомного технологического обслуживания предъявляются повышенные требования по безопасности и надежности, - рассказал "Известиям" главный редактор отраслевого портала Atomic-energy Павел Яковлев. - Появление первого отечественного "радиоактивного мусорщика" с расширенными транспортными возможностями - бесспорное достижение промышленности.



Благодаря двум действующим федеральным целевым программам "Утилизация АПЛ" и "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности" в России реализуются масштабные проекты по созданию необходимой инфраструктуры для обращения с радиоактивными отходами. За последние десять лет они позволили значительно продвинуться вперед в решении проблемы ядерной безопасности в Арктическом и Дальневосточном регионах страны.



Дмитрий ЛитовкинПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550270/ Источник: Известия ← Чьи мечты сбываются: Газовый гигант просит дачников самоликвидироваться Минфин призвал регионы вернуться к реальности → Новости net.finam.ru