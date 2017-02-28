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Газпром

Чьи мечты сбываются: Газовый гигант просит дачников самоликвидироваться

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«Нефть России», 06.04.17, Москва, 09:38    Империя внутри российского государства, Газпром, великодушно пошёл на уступки ЕС, делая плезиры европейцам. Увы, наши российские граждане газовым гигантом в качестве европейцев не рассматриваются, с нами можно не церемониться. Тут ещё и мировые цены на газ, а с ними и сверхприбыль падают. На ком же отыграться, как не на своих соотечественниках? На тех, кто послабее.
 
ПЕРВЫМИ ощутили железную хватку Газпрома дачные и садоводческие сообщества. Ну кто такие эти "дачники"? Понятно, что не олигархи и не сильные мира сего. В основном пенсионеры да бюджетники, спасающиеся от голода на своих сотках. У большинства из них вообще "голубое топливо" в домах отсутствует по причине неподъёмности грабительских цен за подключение и подводку газа.
 
И вот эти самые дачники оказались виноваты перед газовым гигантом лишь тем, что где-то поблизости от их домишек проходит ТРУБА. Самое интересное, что проходит она уже многие десятки лет, а газовые боссы обратили на неё внимание лишь сейчас. И понеслось...
 
По всей Руси великой начался чуть ли не массовый снос дачных домов под девизом "не стой у нашей трубы!" По данным независимых источников, жертвами проснувшихся чиновников дочерних предприятий Газпрома стали уже тысячи людей. Местные СМИ и Интернет доносят до нас информацию о подобных случаях в Перми, Томске, Сургуте, Тамбове, Воронеже, Оренбурге, Липецке, Республике Коми... Почему-то то, что многие годы никого не волновало, включая местные администрации, которые давали порой ещё в советские времена разрешение на застройку, теперь вдруг разбередило топ-газовиков не на шутку.
 
Обычно дело решается споро, буквально в считанные недели. Предупреждение - повестка - суд - судебное решение снести все постройки, спилить все деревья, вырубить кусты. Всё за свой счёт! Плюс оплатить все судебные издержки! Это при том, что речь идёт отнюдь не о самострое и люди имеют все документы на собственность.
 
Тем временем эта напасть подбирается всё ближе к Москве. Из Обнинска доходят вести, что великий и ужасный требует у 28 членов садового общества "Надежда" "в 30-дневный срок устранить нарушение минимальных расстояний от ограждения ГРС путём сноса за свой счёт всех строений, возведённых на принадлежащем вам земельном участке". И, несмотря на название, надежды у дачников, по-видимому, никакой нет. Умиляет, конечно, беспокойство о жизни и здоровье людей: мол, рванёт газ - пиши пропало, так что лучше по своей воле убирайтесь. Никаких компенсаций владельцам не предусмотрено. И не важно, что люди многие годы спокойно жили на этой земле, ничего худого не предполагая. Мало того, имеют на руках разрешение на строительство, все необходимые свидетельства. Да вообще, по их словам, они впервые услышали об "охранной зоне" только года три назад, а требование "убираться подобру-поздорову" прозвучало лишь в начале 2017 года. С чего это, мирно соседствуя с дачниками полвека, газовики обеспокоились их безопасностью лишь сейчас?
 
Подмосковье также не избежало сей печальной участи. Здесь, по-видимому, главным инициатором сноса выступает "Газпром трансгаз Москва". В суде решается вопрос 22 домиков СНТ "ОКБА" под Хотьковом, 52 участков в садовом товариществе "Аксёново" (Раменский район). По непроверенным данным, количество исков в Подмосковье может доходить до полутора сотен.
 
Самый свежий случай - требование сноса частного дома в СНТ "СЭММ" в деревне Деденёво Наро-Фоминского района. Согласно судебному решению, хозяйка, унаследовавшая дом от бабушки, которая в свою очередь вполне законно получила участок 30 лет назад, обязана снести за собственный счёт дом, баню, беседку, туалет и забор. Кроме того, суд удовлетворил и требование могущественного истца взыскать с ответчика и 6 тысяч рублей за судебные расходы.
 
Заметим, что суды на удивление солидарны в своих решениях в пользу газового гиганта. Тактика отработана: требования зачастую предъявляются не всем сразу, а поодиночке. К сожалению, наши люди пока что не умеют и не решаются противостоять столь сильному противнику, сообща защищая одного соседа. Можно предположить и дальнейшие шаги. Голая земля без построек, но с близлежащей трубой и газпромовским "протекторатом" резко падает в цене. Желание что-либо на ней выращивать, если даже лопату поставить некуда, исчезает, покупателей наверняка не найдётся. И тогда один крупный собственник одним махом может по совершенно бросовым ценам скупить сотни и тысячи гектаров дорогостоящей земли. А после этого можно и трубу безболезненно перенести на безопасное расстояние...
 
Известно, что аппетит приходит во время еды. Перспективы открываются обширнейшие. Насытится ли великан дачными домишками или положит глаз на ещё более лакомые кусочки? Так, по сообщениям местных СМИ, в Пермском крае газовики требуют снести около четырёх тысяч домов, среди которых уже и два многоквартирных.
 
А ведь одной госкорпорацией может дело и не ограничиться. У нас их не так уж и мало, и все они всесильны, с ними не потягаешься. Простым людям остаётся только внимательно следить, чтобы рядом с их домом или участком не проложили какую-нибудь трубу или не поставили какой-нибудь "суперопасный" столб, либо не проложили рельсы, либо не возвели распределительную станцию...
 
Все видели рекламу Газпрома "Мечты сбываются"? А вы думали, это про ваши мечты?
 
Мария ПАНОВАПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550269/

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Чьи мечты сбываются: Газовый гигант просит дачников самоликвидироваться

«Нефть России», 06.04.17, Москва, 09:38   Империя внутри российского государства, Газпром, великодушно пошёл на уступки ЕС, делая плезиры европейцам. Увы, наши российские граждане газовым гигантом в качестве европейцев не рассматриваются, с нами можно не церемониться. Тут ещё и мировые цены на газ, а с ними и сверхприбыль падают. На ком же отыграться, как не на своих соотечественниках? На тех, кто послабее.
 
ПЕРВЫМИ ощутили железную хватку Газпрома дачные и садоводческие сообщества. Ну кто такие эти "дачники"? Понятно, что не олигархи и не сильные мира сего. В основном пенсионеры да бюджетники, спасающиеся от голода на своих сотках. У большинства из них вообще "голубое топливо" в домах отсутствует по причине неподъёмности грабительских цен за подключение и подводку газа.
 
И вот эти самые дачники оказались виноваты перед газовым гигантом лишь тем, что где-то поблизости от их домишек проходит ТРУБА. Самое интересное, что проходит она уже многие десятки лет, а газовые боссы обратили на неё внимание лишь сейчас. И понеслось...
 
По всей Руси великой начался чуть ли не массовый снос дачных домов под девизом "не стой у нашей трубы!" По данным независимых источников, жертвами проснувшихся чиновников дочерних предприятий Газпрома стали уже тысячи людей. Местные СМИ и Интернет доносят до нас информацию о подобных случаях в Перми, Томске, Сургуте, Тамбове, Воронеже, Оренбурге, Липецке, Республике Коми... Почему-то то, что многие годы никого не волновало, включая местные администрации, которые давали порой ещё в советские времена разрешение на застройку, теперь вдруг разбередило топ-газовиков не на шутку.
 
Обычно дело решается споро, буквально в считанные недели. Предупреждение - повестка - суд - судебное решение снести все постройки, спилить все деревья, вырубить кусты. Всё за свой счёт! Плюс оплатить все судебные издержки! Это при том, что речь идёт отнюдь не о самострое и люди имеют все документы на собственность.
 
Тем временем эта напасть подбирается всё ближе к Москве. Из Обнинска доходят вести, что великий и ужасный требует у 28 членов садового общества "Надежда" "в 30-дневный срок устранить нарушение минимальных расстояний от ограждения ГРС путём сноса за свой счёт всех строений, возведённых на принадлежащем вам земельном участке". И, несмотря на название, надежды у дачников, по-видимому, никакой нет. Умиляет, конечно, беспокойство о жизни и здоровье людей: мол, рванёт газ - пиши пропало, так что лучше по своей воле убирайтесь. Никаких компенсаций владельцам не предусмотрено. И не важно, что люди многие годы спокойно жили на этой земле, ничего худого не предполагая. Мало того, имеют на руках разрешение на строительство, все необходимые свидетельства. Да вообще, по их словам, они впервые услышали об "охранной зоне" только года три назад, а требование "убираться подобру-поздорову" прозвучало лишь в начале 2017 года. С чего это, мирно соседствуя с дачниками полвека, газовики обеспокоились их безопасностью лишь сейчас?
 
Подмосковье также не избежало сей печальной участи. Здесь, по-видимому, главным инициатором сноса выступает "Газпром трансгаз Москва". В суде решается вопрос 22 домиков СНТ "ОКБА" под Хотьковом, 52 участков в садовом товариществе "Аксёново" (Раменский район). По непроверенным данным, количество исков в Подмосковье может доходить до полутора сотен.
 
Самый свежий случай - требование сноса частного дома в СНТ "СЭММ" в деревне Деденёво Наро-Фоминского района. Согласно судебному решению, хозяйка, унаследовавшая дом от бабушки, которая в свою очередь вполне законно получила участок 30 лет назад, обязана снести за собственный счёт дом, баню, беседку, туалет и забор. Кроме того, суд удовлетворил и требование могущественного истца взыскать с ответчика и 6 тысяч рублей за судебные расходы.
 
Заметим, что суды на удивление солидарны в своих решениях в пользу газового гиганта. Тактика отработана: требования зачастую предъявляются не всем сразу, а поодиночке. К сожалению, наши люди пока что не умеют и не решаются противостоять столь сильному противнику, сообща защищая одного соседа. Можно предположить и дальнейшие шаги. Голая земля без построек, но с близлежащей трубой и газпромовским "протекторатом" резко падает в цене. Желание что-либо на ней выращивать, если даже лопату поставить некуда, исчезает, покупателей наверняка не найдётся. И тогда один крупный собственник одним махом может по совершенно бросовым ценам скупить сотни и тысячи гектаров дорогостоящей земли. А после этого можно и трубу безболезненно перенести на безопасное расстояние...
 
Известно, что аппетит приходит во время еды. Перспективы открываются обширнейшие. Насытится ли великан дачными домишками или положит глаз на ещё более лакомые кусочки? Так, по сообщениям местных СМИ, в Пермском крае газовики требуют снести около четырёх тысяч домов, среди которых уже и два многоквартирных.
 
А ведь одной госкорпорацией может дело и не ограничиться. У нас их не так уж и мало, и все они всесильны, с ними не потягаешься. Простым людям остаётся только внимательно следить, чтобы рядом с их домом или участком не проложили какую-нибудь трубу или не поставили какой-нибудь "суперопасный" столб, либо не проложили рельсы, либо не возвели распределительную станцию...
 
Все видели рекламу Газпрома "Мечты сбываются"? А вы думали, это про ваши мечты?
 
Мария ПАНОВА
 


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