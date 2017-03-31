«Нефть России», 06.04.17, Москва, 09:29 В апреле Минфин вносит поправки в бюджет этого года. Расходы предлагалось увеличить на сумму дополнительных ненефтегазовых доходов – около 200 млрд руб., рассказал министр финансов Антон Силуанов.



Но увеличения бюджетных расходов в 2017 г. может и не произойти, если госкомпании направят на дивиденды меньше половины чистой прибыли по МСФО, объявил Силуанов. Именно такая норма заложена в бюджете и Минфин будет настаивать на ее выполнении, пообещал он: иначе «не будет ресурса для поправок» (цитата по «Интерфаксу»). Об увеличении расходов по ряду направлений в 2017 г. уже просили Минсельхоз и Минпромторг. А еще вырастут расходы по закрытым статьям бюджета, говорил сам Силуанов в конце февраля.



Расходы бюджета 2017 г. запланированы на уровне 17,7% ВВП исходя из цены нефти в $40. Дополнительные нефтегазовые доходы правительство договорилось не тратить – на них Минфин покупает валюту на рынке. Дополнительные ненефтегазовые доходы в 2017 г. Минфин в январе оценивал в 84 млрд руб. Почему так мало при более высокой цене нефти, чем заложено в бюджет, Силуанов тогда не уточнил.



Средняя цена нефти марки Urals в январе – марте 2017 г. составила $52,04 за баррель, следует из данных Минфина. При среднегодовой цене нефти $50 за баррель, т. е. на 25% выше, чем в бюджетном плане, номинальный ВВП будет выше примерно на 4,2%, а его реальный рост составит уже не 0,6%, как в прогнозе, а 1,5%, посчитал Николай Кондрашов из Центра развития ВШЭ. Это даст федеральному бюджету дополнительно около 275 млрд руб. ненефтегазовых доходов, оценивает он. Но цена нефти может быть ниже, о чем и говорит Силуанов, указывает Владимир Тихомиров из БКС: Минфин апеллирует к тому, что новая дивидендная политика заложена в бюджет, соответственно, любые поблажки ведут к потерям бюджета.



В прошлом году для госкомпаний была удвоена норма дивидендов до 50% от прибыли по МСФО или РСБУ (большей из величин). Минфин предлагает сделать эту норму бессрочной. Компании возражают и рассчитывают на исключения, как и в прошлом году (см. врез). «Роснефть» направит на дивиденды за 2016 г. 35% прибыли по МСФО, уже объявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, основной акционер решение принял. Основной акционер «Роснефти» – «Роснефтегаз», 100% которого принадлежит Росимуществу; председатель совета директоров «Роснефтегаза» – Сечин. Холдинг владеет еще примерно 11% «Газпрома», который из-за обширной инвестпрограммы рассчитывает на поблажки – собирается направить на дивиденды не меньше, чем в прошлом году (24% МСФО).



Оценивать менеджеров госкомпании можно через дивиденды, убежден Силуанов, эффективность менеджмента в том, «платит ли он те доходы, которые государство рассчитывает получить от компании, или пытается уклониться», ссылаясь на большие инвестпрограммы. Минфин настаивает, что их можно выполнять на заемные средства. В этом его поддерживает Минэкономразвития. Решения по дивидендам правительство пока не приняло, знают два чиновника, идут постоянные совещания.



Повышение расходов в предвыборный год – это политический вопрос, напоминает Тихомиров: фактически Силуанов говорит, что логичнее их наращивать не в марте, а ближе к концу года.



Александра ПрокопенкоПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550266/